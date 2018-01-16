Главная » Политика, События

Евробонды для российского бизнеса: ловите шанс на сохранение капитала, господа!

09:58. 16 января 2018 Просмотров - 306 5 коммент. Опубликовал:

ан1

В России в 2018 году будут выпущены валютные евробонды с целью репатриации капиталов российских бизнесменов. Министерство финансов уже направило документацию потенциальным инвесторам. Им будет также предоставлена преференция в рамках нового инструмента – льгота по НДФЛ от валютной переоценки. Российские власти намерены оказать помощь российскому бизнесу, попавшему под санкции США.

Другими словами, господа, ловите шанс, пока он вам предоставляется! Помолчим о том, за каким чертом вы вообще выводили капиталы из России, поднимая экономику чужих государств. Но сейчас-то у вас появилась великолепная возможность и немного реабилитироваться, и сохранить капитал. Тем более что с предложением выступил один из представителей крупного бизнеса – владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, когда встречался с Владимиром Путиным прошлой осенью.

Следует отметить, что первоначальный спрос на евробонды составлял порядка 200 млн. долларов, а теперь дорос до отметки в 3 млрд. долларов, что стало предельным объемом выпуска евробондов согласно федеральному бюджету на этот год, но в случае появления новых желающих объемы можно будет и «подрастить». Документы по технической стороне вопроса (размещение бумаг) находятся в настоящее время в Национальном расчетном депозитарии. Именно здесь и будет лежать глобальный сертификат.

Было бы глупостью упустить такой шанс. Суверенные государственные облигации позволяют без потерь переправить капиталы в Россию. Иностранные инвесторы также могут принять участие и приобрести евробонды. И если информация о покупке иностранцами будет занесена в международные клиринговые системы Euroclear и Clearstream, то на приобретения российских бизнесменов будет распространен режим сохранения анонимности. Штаты не узнают, кто, когда и сколько приобрел евробондов, щелкнув Вашингтон по носу его же санкциями.

Метки: аналитика / экономика, антироссийские санкции, геополитика/россия/, ценные бумаги
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Возможная цена антироссийских санкций для США — триллион долларов
..., чтобы «олигарх-евробонды», которые будут выпущены для бегущих с Запада... и для обычных инвесторов. Фактически перед частью крупного российского бизнеса поставлен ... новыми американскими санкциями против российского бизнес-сообщества пока присутствует больше...
Новости Украины и Новороссии 13 ноября 2015
...периметр реструктуризации и выкупленные Россией евробонды на 3 миллиарда долларов. ...столичного мэра с домиком для охранников, причалом для яхт и собственным ...этом многолетняя система сотрудничества с российским бизнесом и государственным сектором разрушена, ...
Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2016
... с коммерческими держателями других выпусков евробондов страны. К оглавлению | Источник:...ЕС. Националисты перекрыли оставшиеся маршруты для российских автомобилистов, помогая Польше в ее... которые зависимы в силу своего бизнеса. Что касается отставки Шокина, ...
Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare
..., что Д. Сорос, уходя из российского бизнеса, продал свой пакет акций КМБ....P.Morgan & Co. для выдачи и погашения евробондов (конец цитаты). 7. «Роснефть... года договорились о создании СП для развития бизнеса в сфере сжиженного природного...
Лишь бы не было войны… газовой
...разного рода кризисов, может превратиться для российского газового гиганта, многие годы ... в день перед презентацией выпуска евробондов нашего газового концерна. «Газпром»...годы, но и лишают европейский бизнес многомиллиардных заказов. Палата представителей ...
Новости Украины и Новороссии 29 марта 2017
... эпопея с блокировкой, с угнетением российского бизнеса, она будет продолжаться, и наши...Украине по "долгу Януковича" о евробондах на 3 млрд долларов.Судья...безопасности». Фактически Порошенко предлагает неподсудность для украинских военных из числа командного...

5 коммент.»

  • 3856 3242
    александр 16 января 2018 в 10:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да уж! ВВП для своих дорогих друзей, попадающих под пиндосные санкции создает все условия. Евробонды выпускаются под проценты выше банковских и они освобождаются от НДФЛ и любой ответственности. Даже если эти деньги были украдены. Так это любой офшор отдыхает. А проценты дорогим друзьям будут выплачивать нашими налогами. Кто кого по носу щелкнул еще не известно. Население точно не выиграло. Получается от санкций выиграли дорогие друзья олигархи.

    Ответить
  • 4934 3066
    serjoza 16 января 2018 в 10:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    то есть снова платит ворам процент-а значит инфляция и повышение цен..которые будут не успевать за ростом зарплат-как это всегда бывает.ВВП-красавец.Миротворец можно сказать.

    Ответить
  • 447 277
    Valeriy Bondarik 16 января 2018 в 11:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Н…да – “александр”(10:33),а ведь Вы Правы…!
    ДорогИХ-друзей-олигархов – Евробонды от ПВВ сПАСУТ…?
    ` ` ` ` `
    ~~~ ЕВРОБОНДЫ ~~~

    _Евробонды от Путина – олигархов=ВОРОВ сПАСУТ…
    Если те ВО-время…из “гавань” западных УЙдут…
    Им ДАЖЕ “заплатят”…за их НЕ ЛЁГКИЙ “труд”…
    Законами и Справедливостью – ЧЬИ “@@@@ицы-@@@@трут”…
    ПОСРЕДСТВОМ Евробондов – ЧЬИ “@@@ницы” сПАСУТ…

    _ЧТО…Америка никогда “не” УЗНАЕТ,кто Евробонды покупает?
    Слышите “РОГОТ”…да Она УЖЕ – СПИСКИ “покупателей” ЛИСТАЕТ…
    ГОВОРЯТ,что в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ведомствах – Инфа ОСЕДАЕТ…
    МАССА тех,кто в ВЕРХовных “коридорАХ” РФ – этому ПОМОГАЕТ…
    Ну-да,ну-да,Верховная Власть России – этого “не” знает…

    _Российские ОЛИГАРХИ,как КРЫСЫ – с ОФФШОРОВ разБЕГаются…
    Сохранить(СПАСТИ),,свои,,$ УКРАДЕННЫЕ – они стараются!
    ОНИ – “КАЗАЧКАМИ” ЧЬ`ИХ…ведь не зря СЧИТАЮТСЯ…
    ВОРЮГАМИ-и-ХАПУГАМИ – ОНИ по настоящему ЯВЛЯЮТСЯ!
    Именно этИМИ ПАРАЗИТАМИ(врагами)-Россия РАЗРУШАЕТСЯ!

    _Что…Россия Евробонды – ПРЕДЛОЖИЛА и вот…
    С Запада в Россию – “ХЛЫНЕТ” всякИХ СБРОТ…
    и ИХ-там,очччень УМЕЛО – СРАЗУ возьмут-в-оборот…
    НИКТО-и-ПУКНУТЬ-НЕ-посмеет-и-НЕ-откроет рот…
    Дело-ВОЗБУДИТЬ-да-не-вопрос!И в Сибирь – ВПЕРЁД…

    _Олигархов-”ЗА-ВЫМЯ” – Америка БРАТЬ ГОТОВА!
    А тут “ВДРУГ”…что – своИХ-спасать-готов-уже-Вова?
    ДО Акта США – СОТНИ-МИЛЛИАРДОВ $ – Из россии уВОРОВАЛИ!
    Так Вы,Уважаемый-Вова,что – про “ЭТО” ,,не,,ЗНАЛИ…?
    А сейчас кого – Вы СПАСАТЬ(“вдруг”…)НАЧАЛИ…

    _Евробонды,Евробонды – “вы” реально “ХОРОШИ”…
    УЖЕ ГОВОРЯТ…что ЭТИ Евробонды – ЧЬИ-ТО “Крыши”…
    Понимает-ли – “КРЫСИНЫЙ-народ”,КТО их – “за-жабы” БЕРЁТ…
    Легализацию(защиту)УКРАДЕННОГО – НЕ просто-так ПРЕДЛАГАЮТ…
    Но в ПАНИКЕ БЕГУЩИЕ ПАРАЗИТЫ – этого НЕ понимают…

    _”Спасательными-кругами” для ПАРАЗИТОВ -
    ЭТИ Евробонды – 100% НЕ окажутся!
    В очень ХИТР`ОЙ ЗАВИСИМОСТИ – ВСЕ ПАРАЗИТЫ ОКАЖУТСЯ…
    СЫР-выгоды” ПРЕДЛАГАЕМЫЙ – ОКАЖЕТСЯ кое-чем ИНЫМ…
    *И “ТО-ЧТО” ПАРАЗИТЫ заслужили – Преподнесётся ИМ…
    [Евробондятина - ПАРАЗИТОВ не спасёт!Их - ДРУГОЕ ждёт...]
    “““““““““““““““““`[39-97,97-1]““
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 16-01-18.

    P.S. УЖЕ ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ для ПАРАЗИТОВ(олигархата)-
    —-> ПОСТУПЯТ…НОВЫЕ предложения-ДЛЯ-”СПАСЕНИЯ”…

    Ответить
  • 3331 566
    nikolay 16 января 2018 в 14:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А в США нескончаемым потоком из РФ едут жидомиллионеры с целью убедить правительство, что они с Путиным не связаны и просять сохранить их счета.

    Ответить
  • 2750 1960
    Владимир 16 января 2018 в 16:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Спасибо США, Русь начинает очищаться.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>