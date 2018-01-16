Евробонды для российского бизнеса: ловите шанс на сохранение капитала, господа!

В России в 2018 году будут выпущены валютные евробонды с целью репатриации капиталов российских бизнесменов. Министерство финансов уже направило документацию потенциальным инвесторам. Им будет также предоставлена преференция в рамках нового инструмента – льгота по НДФЛ от валютной переоценки. Российские власти намерены оказать помощь российскому бизнесу, попавшему под санкции США.

Другими словами, господа, ловите шанс, пока он вам предоставляется! Помолчим о том, за каким чертом вы вообще выводили капиталы из России, поднимая экономику чужих государств. Но сейчас-то у вас появилась великолепная возможность и немного реабилитироваться, и сохранить капитал. Тем более что с предложением выступил один из представителей крупного бизнеса – владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, когда встречался с Владимиром Путиным прошлой осенью.

Следует отметить, что первоначальный спрос на евробонды составлял порядка 200 млн. долларов, а теперь дорос до отметки в 3 млрд. долларов, что стало предельным объемом выпуска евробондов согласно федеральному бюджету на этот год, но в случае появления новых желающих объемы можно будет и «подрастить». Документы по технической стороне вопроса (размещение бумаг) находятся в настоящее время в Национальном расчетном депозитарии. Именно здесь и будет лежать глобальный сертификат.

Было бы глупостью упустить такой шанс. Суверенные государственные облигации позволяют без потерь переправить капиталы в Россию. Иностранные инвесторы также могут принять участие и приобрести евробонды. И если информация о покупке иностранцами будет занесена в международные клиринговые системы Euroclear и Clearstream, то на приобретения российских бизнесменов будет распространен режим сохранения анонимности. Штаты не узнают, кто, когда и сколько приобрел евробондов, щелкнув Вашингтон по носу его же санкциями.