Евробонды для российского бизнеса: ловите шанс на сохранение капитала, господа!
В России в 2018 году будут выпущены валютные евробонды с целью репатриации капиталов российских бизнесменов. Министерство финансов уже направило документацию потенциальным инвесторам. Им будет также предоставлена преференция в рамках нового инструмента – льгота по НДФЛ от валютной переоценки. Российские власти намерены оказать помощь российскому бизнесу, попавшему под санкции США.
Другими словами, господа, ловите шанс, пока он вам предоставляется! Помолчим о том, за каким чертом вы вообще выводили капиталы из России, поднимая экономику чужих государств. Но сейчас-то у вас появилась великолепная возможность и немного реабилитироваться, и сохранить капитал. Тем более что с предложением выступил один из представителей крупного бизнеса – владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, когда встречался с Владимиром Путиным прошлой осенью.
Следует отметить, что первоначальный спрос на евробонды составлял порядка 200 млн. долларов, а теперь дорос до отметки в 3 млрд. долларов, что стало предельным объемом выпуска евробондов согласно федеральному бюджету на этот год, но в случае появления новых желающих объемы можно будет и «подрастить». Документы по технической стороне вопроса (размещение бумаг) находятся в настоящее время в Национальном расчетном депозитарии. Именно здесь и будет лежать глобальный сертификат.
Было бы глупостью упустить такой шанс. Суверенные государственные облигации позволяют без потерь переправить капиталы в Россию. Иностранные инвесторы также могут принять участие и приобрести евробонды. И если информация о покупке иностранцами будет занесена в международные клиринговые системы Euroclear и Clearstream, то на приобретения российских бизнесменов будет распространен режим сохранения анонимности. Штаты не узнают, кто, когда и сколько приобрел евробондов, щелкнув Вашингтон по носу его же санкциями.
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Да уж! ВВП для своих дорогих друзей, попадающих под пиндосные санкции создает все условия. Евробонды выпускаются под проценты выше банковских и они освобождаются от НДФЛ и любой ответственности. Даже если эти деньги были украдены. Так это любой офшор отдыхает. А проценты дорогим друзьям будут выплачивать нашими налогами. Кто кого по носу щелкнул еще не известно. Население точно не выиграло. Получается от санкций выиграли дорогие друзья олигархи.
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то есть снова платит ворам процент-а значит инфляция и повышение цен..которые будут не успевать за ростом зарплат-как это всегда бывает.ВВП-красавец.Миротворец можно сказать.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Н…да – “александр”(10:33),а ведь Вы Правы…!
ДорогИХ-друзей-олигархов – Евробонды от ПВВ сПАСУТ…?
` ` ` ` `
~~~ ЕВРОБОНДЫ ~~~
_Евробонды от Путина – олигархов=ВОРОВ сПАСУТ…
Если те ВО-время…из “гавань” западных УЙдут…
Им ДАЖЕ “заплатят”…за их НЕ ЛЁГКИЙ “труд”…
Законами и Справедливостью – ЧЬИ “@@@@ицы-@@@@трут”…
ПОСРЕДСТВОМ Евробондов – ЧЬИ “@@@ницы” сПАСУТ…
_ЧТО…Америка никогда “не” УЗНАЕТ,кто Евробонды покупает?
Слышите “РОГОТ”…да Она УЖЕ – СПИСКИ “покупателей” ЛИСТАЕТ…
ГОВОРЯТ,что в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ведомствах – Инфа ОСЕДАЕТ…
МАССА тех,кто в ВЕРХовных “коридорАХ” РФ – этому ПОМОГАЕТ…
Ну-да,ну-да,Верховная Власть России – этого “не” знает…
_Российские ОЛИГАРХИ,как КРЫСЫ – с ОФФШОРОВ разБЕГаются…
Сохранить(СПАСТИ),,свои,,$ УКРАДЕННЫЕ – они стараются!
ОНИ – “КАЗАЧКАМИ” ЧЬ`ИХ…ведь не зря СЧИТАЮТСЯ…
ВОРЮГАМИ-и-ХАПУГАМИ – ОНИ по настоящему ЯВЛЯЮТСЯ!
Именно этИМИ ПАРАЗИТАМИ(врагами)-Россия РАЗРУШАЕТСЯ!
_Что…Россия Евробонды – ПРЕДЛОЖИЛА и вот…
С Запада в Россию – “ХЛЫНЕТ” всякИХ СБРОТ…
и ИХ-там,очччень УМЕЛО – СРАЗУ возьмут-в-оборот…
НИКТО-и-ПУКНУТЬ-НЕ-посмеет-и-НЕ-откроет рот…
Дело-ВОЗБУДИТЬ-да-не-вопрос!И в Сибирь – ВПЕРЁД…
_Олигархов-”ЗА-ВЫМЯ” – Америка БРАТЬ ГОТОВА!
А тут “ВДРУГ”…что – своИХ-спасать-готов-уже-Вова?
ДО Акта США – СОТНИ-МИЛЛИАРДОВ $ – Из россии уВОРОВАЛИ!
Так Вы,Уважаемый-Вова,что – про “ЭТО” ,,не,,ЗНАЛИ…?
А сейчас кого – Вы СПАСАТЬ(“вдруг”…)НАЧАЛИ…
_Евробонды,Евробонды – “вы” реально “ХОРОШИ”…
УЖЕ ГОВОРЯТ…что ЭТИ Евробонды – ЧЬИ-ТО “Крыши”…
Понимает-ли – “КРЫСИНЫЙ-народ”,КТО их – “за-жабы” БЕРЁТ…
Легализацию(защиту)УКРАДЕННОГО – НЕ просто-так ПРЕДЛАГАЮТ…
Но в ПАНИКЕ БЕГУЩИЕ ПАРАЗИТЫ – этого НЕ понимают…
_”Спасательными-кругами” для ПАРАЗИТОВ -
ЭТИ Евробонды – 100% НЕ окажутся!
В очень ХИТР`ОЙ ЗАВИСИМОСТИ – ВСЕ ПАРАЗИТЫ ОКАЖУТСЯ…
СЫР-выгоды” ПРЕДЛАГАЕМЫЙ – ОКАЖЕТСЯ кое-чем ИНЫМ…
*И “ТО-ЧТО” ПАРАЗИТЫ заслужили – Преподнесётся ИМ…
[Евробондятина - ПАРАЗИТОВ не спасёт!Их - ДРУГОЕ ждёт...]
“““““““““““““““““`[39-97,97-1]““
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 16-01-18.
P.S. УЖЕ ГОВОРЯТ…что ВСКОРЕ для ПАРАЗИТОВ(олигархата)-
—-> ПОСТУПЯТ…НОВЫЕ предложения-ДЛЯ-”СПАСЕНИЯ”…
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А в США нескончаемым потоком из РФ едут жидомиллионеры с целью убедить правительство, что они с Путиным не связаны и просять сохранить их счета.
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Спасибо США, Русь начинает очищаться.