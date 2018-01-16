Главная » Мировоззрение

Что скрывает сознание

19:36. 16 января 2018 Просмотров - 303 Нет комментариев Опубликовал:


Почему в измененных состояниях сознания человек временами способен преодолевать законы физики. Как с помощью работы с подсознанием можно разбудить скрытые ресурсы организма и как это применимо в жизни – от спортивных рекордов до лечения болезней. Каким образом человек в состоянии транса способен не только вспоминать прошлое, но и видеть своё будущее. Почему удивительные возможности мозга "дремлют" в обычном состоянии человека. В чем секрет интуиции. Эти и другие вопросы обсуждают Дмитрий Перетолчин и кандидат психологических наук Владимир Кучеренко.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, мозг, сознание, физика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Киевской Руси не было, или Что скрывают историки
...о прошлом, присутствующий в массовом сознании. В итоге произошедшие в ... (существуют, напомню, лишь предположения, что найденная Мусиным-Пушкиным рукопись составлена...| Киевской Руси не было, или Что скрывают историки | Алексей Кунгуров | Исторические сенсации...
Что скрывает ''православие''. Часть 1
Владимир Козин, 20 марта 2017 Что скрывает ''православие'' и другие иудейские религии. ... же в массовое сознание активно внедряется мысль о том что Славяно-арийские... защитниках храма Сварога под Смоленском Что касаемо термина "правоСЛАВНАЯ христианская" ...
ОТКРОВЕНИЯ Льва Толстого о христианстве и Русском Народе! (ЭТО СКРЫВАЮТ ВСЕ СМИ)
... отчасти потому, что это сознание присуще человеку вообще, отчасти потому, что это понимание... (скрыта она была, вероятно, оттого, что сознание народов ещё не доросло до... откинуть все те извращения, которые скрывают от нас истинную веру, и...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
.... 11.2. Сознание Человека и Сознание вообще Что такое сознание Человека и сознание вообще, если... присутствует практически поголовно, правда, тщательно скрывается и тратится баснословное количество денег...
Глава 4. Что и каким образом
... я знаю, что совершенство контактного состояния Сознания – это то, что сейчас ДОСТУПНО людям... понимание истины о том – что ЕСТЬ СОЗНАНИЕ. На предыдущих этапах эбровская Система... в их эффективности. Не буду скрывать и не буду бахвалиться, но...
Лучи сознания, или как работают каналы для биофотонов
... Если предположить, что существует связь между биофотонами и сознанием, то само слово...пробуждаемся и воплощаем целостность нашего сознания.Исследования канадцев могут также ...понять, что такое сознание, откуда оно взялось и какие тайны скрываются в мире...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>