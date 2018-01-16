Что скрывает сознание

Почему в измененных состояниях сознания человек временами способен преодолевать законы физики. Как с помощью работы с подсознанием можно разбудить скрытые ресурсы организма и как это применимо в жизни – от спортивных рекордов до лечения болезней. Каким образом человек в состоянии транса способен не только вспоминать прошлое, но и видеть своё будущее. Почему удивительные возможности мозга "дремлют" в обычном состоянии человека. В чем секрет интуиции. Эти и другие вопросы обсуждают Дмитрий Перетолчин и кандидат психологических наук Владимир Кучеренко.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com