Богатое месторождение молибдена и вольфрама: Россия возобновляет работы

В России возобновляют работу на месторождении, богатом вольфрамом и молибденом. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарии Александр Бирюк.

Месторождение имеет название Тырныаузское. Работу будет осуществлять специально созданная для этого компания «Эльбрусский горнорудный комбинат». Фактически, данное месторождение можно считать новым, ведь компания полностью перестроила и усовершенствовала механизмы работы на нем. В частности, создана совершенно новая инфраструктура, включающая в себя строительные объекты, здания, новые технологичные площадки и многое другое.

Залежи молибдена и вольфрама долгие годы добывались с данного месторождения. Комбинат, который занимался добычей ранее, был введен в эксплуатацию в далеком 1940 году. Темпы добычи позволили рассчитывать на качественное обновление процессов получения полезных ресурсов. Тырныаузский комбинат в 1986 году увеличил объемы добычи до 10 млн тонн в год. После распада Советского Союза добыча резко снизилась, что в итоге привело комбинат к банкротству в 2001 году.

Однако сейчас Россия обладает необходимыми экономическими возможностями, чтобы провести качественное обновление производства и восстановить крайне перспективные и выгодные месторождения. Молибден и вольфрам являются полезными в ядерной энергетике ресурсами, поэтому их добыча важна для дальнейшего развития многих технологических сфер. На данный момент добываемые минералы будут использованы в работе отечественных предприятий, которые занимаются выполнением гособоронзаказа. Однако при высоких темпах добычи и заинтересованности заказчиков объемы добычи могут возрасти.