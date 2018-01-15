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#ЯНЕХОЧУЖИТЬ или всё-таки #ЯХОЧУЖИТЬ

08:14. 15 января 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Может быть, вы слышали о том, что иногда в подсознании закладывается так называемая «программа самоуничтожения» или отказ от жизни?

Программа находится глубоко в бессознательном, и логически человек может объяснить практически любой свой поступок, направленный на медленное убивание себя.

Таково свойство нашего ума – он заботится о спокойствии и беспроблемном существовании.

Такие программы заложены и запущены практически у каждого человека, только они работают в разных направлениях, но выполняют они одну негативную функцию, стараются чтобы – «чем хуже, чем лучше».

Признаки нахождения такой программы, не обязательно, чтобы они присутствовали все, достаточно и одного:

1. Бессознательный выбор вредных продуктов (в том числе переедание);

2. Разрушение отношений (родственники, друзья, на работе);

3. Долги, ограниченность в финансах;

4. Эмоциональное разрушение (страхи, чувство вины);

5. Болезни;

6. Игнорирование интуитивных сигналов;

7. Спирт, сигареты, наркотики;

8. Депрессия, отсутствие интереса к жизни;

9. Избегание активного образа жизни;

10. Отсутствие должного внимания и ухода за телом изнутри и снаружи;

11. Вместо главного, концентрация на второстепенном;

12. Гиперконтроль мозга за процессами или полное отключение его и невозможность управления мозгом;

13. Уход от осознания (взятка, чтобы не лез, куда не надо);

14. Дисбаланс в распределении энергии (где надо – её нет; или больше, чем надо; или подпитываются ненужные процессы);

15. Проблемы с воспитанием детей;

16. Традиционный механизм родовспоможения;

17. Автокатастрофы, несчастные случаи, детские дома, ранние смерти, изнасилования, аборты, самоубийства;

18. Игнорирование социума;

19. Полное погружение в социум;

20. Расходование времени и внимания на переживание трагических событий;

21. Уничижение себя и своих возможностей, неверие в свои силы;

22. Принятие ценностей и оценок большинства (общества, социума) за свои;

Такие программы. заложены. практически. в каждом. человеке, нас так воспитывают, и мы ограничиваем свои возможности в детстве, думая, что это благо. источник

 

...Все мы с пеленок знаем, что Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Однако мало кто знает цену этой дружбе и умеет ею пользоваться. Именно Солнце, воздух и вода дают Жизнь и питают все Сущее на Земле. Человек в этом процессе исключением не является.

Многие народы исстари преклоняются перед водой. О ней слагались сказки, легенды, саги, ей были посвящены многие обряды. Не перестает удивлять вода и современных ученых. Если до XIX века ее воспринимали как обычный химический элемент, затем как соединение, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, то в настоящее время науке известно около 135 изотопных разновидностей воды.

На этом загадки воды не заканчиваются. Ученые установили, что вода программируемый продукт. Она способна накапливать и передавать информацию. 

Опытным путем было установлено, что вода активно реагирует на характер наших мыслей. Своими мыслями мы можем сделать воду исцеляющей, а можем сделать ее настоящей отравой – ядом.

Здесь кстати напомнить, что мы с вами состоим из жидкости почти на 90% и она так же поддается программированию, как и любая другая.

То есть человек представляет собой программный и программируемый продукт.

 

Программирование происходит на клеточном уровне, программируется не только цитоплазма, но и молекула ДНК, вплоть до полного ее разрушения (вспомните воздействие на организм ругательств и русского мата).

И таких «программистов» вокруг – пруд пруди.

Программируют нас все, кому не лень, своими мыслями, разговорами о нас, независимо от того, в какой точке Земли о нас вспоминают.

Программируют, заметьте, только на разрушение, поскольку программировать на созидание человек не обучен.

Только поэтому из любого дела, которое он затевает, обязательно получается «ручной пулемет», стреляющий обычно в самого создателяисточник

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Различные находки в коллективном сознании человечества - Интернете -


об эмоциях страха и чувства вины, о стрессе, а также


эмоциональном теле боли, при помощи которых происходят


манипуляции человеком и человечеством как на бытовом, так и на глобальном уровне.

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Простейшие признаки программируемого "продукта" на разрушение (самоуничтожение):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ВАЖНО и НУЖНО знать о...

 

 

Употребляя алкоголь, табак, наркотики, фастфуд, лекарства, слушая деструктивную музыку, просматривая фильмы-катастрофы, ужасы, боевики мы ДОБРОВОЛЬНО принимаем участие в программе "Золотой миллиард" по сокращению населения менеджерами "Корпорации Земля". (с)

 

 

Что ВАЖНО и НУЖНО сделать в первую очередь?

 

 

Помощь автору для ПРОМО

 

P.S.

Подумалось...возможно, кому-то будет интересен мой личный способ очистки/перепрограммирования подсознания в безопасном режиме, используя ПК.. пишите в личку, могу поделиться...

 
Метки: #ЯНЕХОЧУЖИТЬ или всё-таки #ЯХОЧУЖИТЬ
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