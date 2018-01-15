Вы вправду считаете, что с Западом можно договариваться о чём-либо?
"Мама мы все тяжело больны! Мама, я знаю мы все сошли с ума".
Эти строки из песни группы "Кино" справедливы к позднему советскому обществу, и тем более к нашему настоящему. Однако, друзья, всё познается в сравнении!
На просвещенном и "священном" Западе, в который нас настойчиво зовут либералы, социальные болезни развиваются (убежден, что их развивают) семимильными шагами:
Разврат как норма, гомосексуальные браки с правом усыновления детей и благословением от церкви, полный трэш в культуре и искусстве.
Мало?
Теперь моду набирают убийства в прямом эфире, канибализм, и выставки "обнаженных" от кожи человеческих фигур из трупов с откровенной расчлененкой.
Ну мы же взрослые люди, скажут мне. Нам ничего не угрожает, а кому не нравится - пусть не смотрят.
Нет, теперь потрошилово будут показывать и детям.
Snuff Puppets - Everybody - Giant Human Puppet
Действо тошнотворней трудно придумать.
И это - познавательное шоу для детей от австралийской компании SNUFF PUPPETS, которое называется EVERYBODY ("Каждый" или "Все").
ДЛЯ ДЕТЕЙ!
И с названием "Каждый".
Краткое "концептуальное" содержание перфоманса:
Все рождаются
Все плачут
Все гадят
Все умрут
Что мы видим? Трепыхающееся огромное тело с признаками обоих полов и полного разложения.
Психологи сказали бы, что здесь происходит тотальное разрушение целой серии Табу и перепрограммирования молодого поколения на отвращение к собственному телу и продолжению рода.
Всё, что окутано тайной (деторождение, внутренний мир человека), всё, что до поры до времени для ребенка неизвестно, здесь агрессивно выставляется напоказ в самых отвратительных формах.
Лично у меня видео вызывает тихий ужас и острые приступы рвотного рефлекса.
Уверен, что и детей в будущем ничего, кроме отвращения к человеку, к деторождению, интимным отношениям, да и просто телесному (не говорю уже духовному) "действо" внушить не может.
Мы имеем дело с тотальным расчеловечиванием даже природного начала в человеке.
При этом, мы наблюдаем картину не сумашедшего дома и не галлюцинации наркомана...
Тут бегают дети, смеются взрослые (на которых весело мочится гигантский бегающий фалос).
И всё "нор-р-р-мально!".
Ой, ли? Да, похоже свинья и кирпич не зря приходят в гости к этой туше...
Знаете, ни за какие коврижки я бы не согласился жить в этом "нор-р-рмальном" обществе. А кто бы из вас согласился?
Последние кадры - полная расчлененка, перематываю, настолько всё отвратильно грязно (цвета подобраны неслучайно).
И кто-то после этого скажет, что Запад здоров и там нет никакой программы по разрушению гуманизма и переформатирования сознания сотен миллионов людей?
P.S. Хорошо, что мне пришлось родиться в России и воспитываться в простой здоровой советской семье.
Мы даже не понимаем, какое счастье расти в традиционной семье, иметь принципы и правила, стыд и совесть, понятия о чести и достоинстве, о прекрасном и уродливом.
Это чудо, что у нас остался огромный запас иммунитета (нетолерантности) ко всей этой вакханалии, несмотря на усиленное излучение программами типа "Дом 2".
Значит, есть Надежда, что мы восстановимся и сможем победить эту наступающую, смердящую тьму.
Вспоминаются слова Александра Невского:
А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ?
А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ? часть вторая
А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ, вместе с их системой обогащения и потребления? Часть третья