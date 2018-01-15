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Вы вправду считаете, что с Западом можно договариваться о чём-либо?

09:12. 15 января 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:
"Мама мы все тяжело больны! Мама, я знаю мы все сошли с ума".

Эти строки из песни группы "Кино" справедливы к позднему советскому обществу, и тем более к нашему настоящему. Однако, друзья, всё познается в сравнении!

На просвещенном и "священном" Западе, в который нас настойчиво зовут либералы, социальные болезни развиваются (убежден, что их развивают) семимильными шагами:

Разврат как норма, гомосексуальные браки с правом усыновления детей и благословением от церкви, полный трэш в культуре и искусстве.

Мало?

Теперь моду набирают убийства в прямом эфире, канибализм, и выставки "обнаженных" от кожи человеческих фигур из трупов с откровенной расчлененкой.

Ну мы же взрослые люди, скажут мне. Нам ничего не угрожает, а кому не нравится - пусть не смотрят.

Нет, теперь потрошилово будут показывать и детям.

Snuff Puppets - Everybody - Giant Human Puppet

Действо тошнотворней трудно придумать.

И это - познавательное шоу для детей от австралийской компании SNUFF PUPPETS, которое называется EVERYBODY ("Каждый" или "Все").

ДЛЯ ДЕТЕЙ!

И с названием "Каждый".

Краткое "концептуальное" содержание перфоманса:

Все рождаются

Все плачут

Все гадят

Все умрут

Что мы видим? Трепыхающееся огромное тело с признаками обоих полов и полного разложения. 

Психологи сказали бы, что здесь происходит тотальное разрушение целой серии Табу и перепрограммирования молодого поколения на отвращение к собственному телу и продолжению рода.

Всё, что окутано тайной (деторождение, внутренний мир человека), всё, что до поры до времени для ребенка неизвестно, здесь агрессивно выставляется напоказ в самых отвратительных формах.

Лично у меня видео вызывает тихий ужас и острые приступы рвотного рефлекса.

Уверен, что и детей в будущем ничего, кроме отвращения к человеку, к деторождению, интимным отношениям, да и просто телесному (не говорю уже духовному) "действо" внушить не может.

Мы имеем дело с тотальным расчеловечиванием даже природного начала в человеке.

При этом, мы наблюдаем картину не сумашедшего дома и не галлюцинации наркомана...

Тут бегают дети, смеются взрослые (на которых весело мочится гигантский бегающий фалос). 

Довольная публика рукоплещет...

И всё "нор-р-р-мально!".

Ой, ли? Да, похоже свинья и кирпич не зря приходят в гости к этой туше...

Знаете, ни за какие коврижки я бы не согласился жить в этом "нор-р-рмальном" обществе. А кто бы из вас согласился?

Последние кадры - полная расчлененка, перематываю, настолько всё отвратильно грязно (цвета подобраны неслучайно).

И кто-то после этого скажет, что Запад здоров и там нет никакой программы по разрушению гуманизма и переформатирования сознания сотен миллионов людей?

 

P.S. Хорошо, что мне пришлось родиться в России и воспитываться в простой здоровой советской семье.

Мы даже не понимаем, какое счастье расти в традиционной семье, иметь принципы и правила, стыд и совесть, понятия о чести и достоинстве, о прекрасном и уродливом.

Это чудо, что у нас остался огромный запас иммунитета (нетолерантности) ко всей этой вакханалии, несмотря на усиленное излучение программами типа "Дом 2".

Значит, есть Надежда, что мы восстановимся и сможем победить эту наступающую, смердящую тьму.

Источник

 

Вспоминаются слова Александра Невского:

А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ?

А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ? часть вторая

А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ, вместе с их системой обогащения и потребления? Часть третья

Метки: Вы вправду считаете что с Западом можно договариваться о чём-либо?
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