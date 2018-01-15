“Волонтеры Победы”
09:02. 15 января 2018 Просмотров - 271 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Мурманской области благодарственные грамоты для участников акции "Волонтеры Победы" проиллюстрировали немецкой бронетехникой боевой группы "Пайпер" во время наступления 1-й танковой армии СС в Арденнах.
Американские солдаты осматривают подбитый "Королевский Тигр" у Ла-Глеза. Машина №204 входила в состав 501-го тяжелого танкового батальона СС.
И да. Триколор опять перепутали (перепутали?) с флагом нацистского протектората Богемии и Моравии.
PS. Администрации признали ошибку и пообещали заменить грамоты на правильные.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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