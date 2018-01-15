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“Волонтеры Победы”

09:02. 15 января 2018 Просмотров - 271 Один комментарий Опубликовал:


В Мурманской области благодарственные грамоты для участников акции "Волонтеры Победы" проиллюстрировали немецкой бронетехникой боевой группы "Пайпер" во время наступления 1-й танковой армии СС в Арденнах.


Американские солдаты осматривают подбитый "Королевский Тигр" у Ла-Глеза. Машина №204 входила в состав 501-го тяжелого танкового батальона СС.

И да. Триколор опять перепутали (перепутали?) с флагом нацистского протектората Богемии и Моравии.



PS. Администрации признали ошибку и пообещали заменить грамоты на правильные.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, девочки-дизайнеры, идиоты
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