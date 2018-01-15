В Мурманской области благодарственные грамоты для участников акции "Волонтеры Победы" проиллюстрировали немецкой бронетехникой боевой группы "Пайпер" во время наступления 1-й танковой армии СС в Арденнах.Американские солдаты осматривают подбитый "Королевский Тигр" у Ла-Глеза. Машина №204 входила в состав 501-го тяжелого танкового батальона СС.И да. Триколор опять перепутали (перепутали?) с флагом нацистского протектората Богемии и Моравии.PS. Администрации признали ошибку и пообещали заменить грамоты на правильные.

Источник: colonelcassad.livejournal.com