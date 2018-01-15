Триумфальное шествие Советской власти и Брестский мир. Евгений Спицын
Большевики и "живое творчество масс" в государственном строительстве
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о “Триумфальном шествии Советской власти” — процессе по преимуществу мирного установления Советской власти на всей территории страны в период с середины 1917 года до весны 1918 года и причинах подписания Брестского мира.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai