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Триумфальное шествие Советской власти и Брестский мир. Евгений Спицын

18:41. 15 января 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Большевики и "живое творчество масс" в государственном строительстве

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын  рассказывает о “Триумфальном шествии Советской власти” —  процессе по преимуществу мирного установления Советской власти на всей территории страны в период с середины 1917 года до весны 1918 года и причинах подписания Брестского мира.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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