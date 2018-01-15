Снова 11 или Янки – руки прочь от русских в Сирии!!!

Случайность? Вполне возможно. Оценим вероятность того, что при произвольно выбранном числе минут от 0 до 60 сумма цифр равна 11: искомая вероятность такого события равна 6,7%, т.е. достаточно мала.И на этом можно было бы закончить, однако в той же публикации американской газеты находим ниже:Странным образом возраст опрошенной свидетельницы, одной из двух, также суммой своих цифр даёт 11. Давайте и здесь оценим вероятность появления одиннадцати в возрасте человека от 20 до 90 лет, т.е. тех, к кому журналисты могут иметь интерес. Тут получается почти 10%.Наконец, прикинем, какова вероятность того, что в одном небольшом сообщении, где указаны пять случайных чисел (), появится 11 как сумма цифр этих чисел.Не будем утомлять читателей расчётами, а озвучим результат: почти ровно одна десятая процента.И уж совсем маловероятное событие, когда возраст свидетельницы, давший 11, подобран равным числу минут, в течение которых официально продолжалась паника: там и там число 38. Хотя свидетеля могли подобрать и в возрасте, скажем, 29 лет или 47 лет, 56 и т.д.Т.е. в сообщении ясно даётся понять, что. А вот с чем эта ложная тревога может быть связана? Какое предупреждение делает глобальная элита национальной американской?Речь на Гавайях идёт о возможной угрозе с воздуха. А что недавно вытворили американцы, также используя воздушное пространство? Атаку дронами нашей базы в Сирии. Это, на наш взгляд, наиболее реалистичная трактовка событий.В общем,