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Снова 11 или Янки – руки прочь от русских в Сирии!!!

19:35. 15 января 2018 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:
Газета „Взгляд”, как и остальные СМИ, передало следующее сообщение.

„На Гавайях сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям «нажал не ту кнопку», сообщив жителям этого американского штата о ракетной атаке. Паника продолжалась 38 минут – ровно столько времени прошло до официального опровержения.”


Обратимся к американским СМИ. Нью-Йорк Таймс.

Что бросилось в глаза? Конечно, „конспирологическое” число 11 как сумма цифр числа минут: 3 + 8 = 11.

Случайность? Вполне возможно. Оценим вероятность того, что при произвольно выбранном числе минут от 0 до 60 сумма цифр равна 11: искомая вероятность такого события равна 6,7%, т.е. достаточно мала.

И на этом можно было бы закончить, однако в той же публикации американской газеты находим ниже:

Странным образом возраст опрошенной свидетельницы, одной из двух, также суммой своих цифр даёт 11. Давайте и здесь оценим вероятность появления одиннадцати в возрасте человека от 20 до 90 лет, т.е. тех, к кому журналисты могут иметь интерес. Тут получается почти 10%.

Наконец, прикинем, какова вероятность того, что в одном небольшом сообщении, где указаны пять случайных чисел (один раз время, два раза отрезок времени менее часа и два раза возраст), появится 11 как сумма цифр этих чисел.

Не будем утомлять читателей расчётами, а озвучим результат: почти ровно одна десятая процента. Т.е. 1 шанс из 1000. (В урну поместили 54 шара одного цвета, 6 другого, затем вынули наугад 5 и подсчитали вероятность, что два из них второго цвета.)

И уж совсем маловероятное событие, когда возраст свидетельницы, давший 11, подобран равным числу минут, в течение которых официально продолжалась паника: там и там число 38. Хотя свидетеля могли подобрать и в возрасте, скажем, 29 лет или 47 лет, 56 и т.д.

Т.е. в сообщении ясно даётся понять, что появление 11-ти совсем не случайно. А вот с чем эта ложная тревога может быть связана? Какое предупреждение делает глобальная элита национальной американской?

Речь на Гавайях идёт о возможной угрозе с воздуха. А что недавно вытворили американцы, также используя воздушное пространство? Атаку дронами нашей базы в Сирии. Это, на наш взгляд, наиболее реалистичная трактовка событий.

В общем, янки – руки прочь от русских в Сирии!!!

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: 11, американцы, русский, сирия, СМИ
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