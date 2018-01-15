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Правда о детских болезнях. Адекватное питание 2018. Замалеева Г. А.

20:36. 15 января 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Все давно привыкли что дети должны часто болеть и это норма, но это совсем не так - дети могут вообще не болеть, холодно одеваться и ходить по полу босиком, если вы будете их правильно кормить, следить за режимом и не дадите колоть в них яд.

 
Система, что сложилась над народами, не зарабатывает деньги на людях, а целенаправленно угнетает психику и здоровье всех слоёв общества - это задача стабильного управления в режиме рабства. Те кто печатают деньги, не нуждаются в их заработке, в отличие от клерков-исполнителей.
Метки: адекватное питание, болезни детей, вегетарианство, дети, детская медицина, детские болезни, здоровье детей, лечение детей, правильное питание, сыроедение
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