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Москва 1952-1954 годов

19:36. 15 января 2018 Просмотров - 283 Нет комментариев Опубликовал:


Историк Дуглас Смит обнаружил архив цветных фотографий, сделанных в СССР Мартином Манхоффом, служившим атташе при посольстве США с 1952 до 1954 года, пока его не выслали по обвинению в шпионаже.

Дуглас Смит (Douglas Smith) – удостоенный наград историк и переводчик, автор пяти книг о России. Преподавал и читал лекции в США, Великобритании и Европе, служил переводчиком при президенте Рейгане. Он побывал в доме майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), служившего атташе при посольстве США в Москве с февраля 1952 по июнь 1954, пока его не выслали из СССР по обвинению в шпионаже. В шкафу бывшего дипломата оказалась коллекция советских снимков, пролежавших незамеченными более полувека. Манхофф сделал эти кадры в течение двух лет, что провёл в Союзе. Тогда он много путешествовал и фотографировал.

«После смерти его жены прошлым летом мне предложили посетить дом Манхоффа и посмотреть, не оставил ли он что-нибудь ценное. Я был поражён тем, что обнаружил. Последние несколько месяцев я оцифровывал и упорядочивал фотографии и плёнки. Среди ценных материалов 15-минутное цветное видео с похорон Сталина, снятое из окна на верхнем этаже старого посольства США в гостинице “Националь”. Тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ялты и в местах, расположенных вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали», – пишет Смит.

Историк планирует выложить эти уникальные снимки из архива Манхоффа в свободный доступ, пока опубликовал только 12 фотографий.



17 января 1955 года журнал Life опубликовал фоторепортаж Анри Картье-Брессона «Люди России». Знаменитый француз стал одним из первых западных журналистов, кто получил официальное разрешение фотографировать обычных советских граждан.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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