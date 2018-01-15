«Мне оставалось жить 10 минут», — Джим Керри оказался на Гавайях во время ложной ракетной тревоги (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в субботу 13 января все находящиеся в американском штате Гавайи получили СМС-оповещение о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище, сообщив, что это не учебная тревога. Оповещение вызвало не только панику у местного населения, но и небывалый резонанс в обществе и СМИ.

Оказались на Гавайях в урочный час и несколько знаменитых американцев. Они поделились впечатлениями от пережитого в социальных сетях.

Журналистка Сара Доншей рассказала, что её разбудили испуганные до полусмерти родственники.

«Моя семья была на северном побережье. Они спрятались в гараже. Мама и сестра плакали. Это была ложная тревога, но многие люди потрясены», — пишет Доншей в Twitter.

Известный актёр Джим Керри тоже оказался на Гавайях в тот день:

«Сегодня я проснулся на Гавайях, и у меня оставалось 10 минут жизни. Ложная тревога, но психическое предупреждение. Если мы позволим этой Гоморре в лице одного человека и его коррумпированному демократическому Конгрессу продолжать делать то, что он делает, нам придется страдать больше, чем мы можем себе представить», — написал Керри в своем Twitter.

Безусловно, все поняли, о ком пишет актёр. Как и вся так называемая творческая интеллигенция, Керри никогда не был сторонником Трампа. Все мы помним, как зло Алек Болдуин пародировал Трампа в ходе уличных протестов, предшествовавших выборам, говоря, что хотел бы помочиться на него.

Не правда ли, напоминает примитивные реакции российских либералов? На каждую новость о рухнувшем доме времён хрущёвской застройки реагировать злобным шипением «Путин, уходи».

И совершенно неважно, что чуть позже выяснилось, что ложная тревога произошла, как ни странно, не по вине Трампа, а стала результатом человеческой ошибки. Как сообщала «Русская Весна», губернатор штата Дэвид Айдж принес извинения жителям и сообщил, что инцидент случился по вине одного из сотрудников ответственных служб, который «нажал не ту кнопку».

Местный депутат Мэттью Лопрести рассказал, что поверил сообщению и пришел в ужас, поскольку понял, что его дом окажется в радиусе поражения ядерного заряда. «Мы спрятались в ванной вместе с детьми и молились. Я писал и звонил родным и близким, уговаривая их найти укрытие», — признался депутат.

Местное издание Star Advertiser сообщает, что после оповещения движение на главном шоссе столицы Гавайев Гонолулу остановилось — водители покинули свои автомобили и поспешили спрятаться в тоннелях и под мостами.

Итак, ошибка одного человека всего за несколько минут позволила американцам почувствовать себя так, как чувствовали себя корейцы в 1950-53 годах, когда Америкой на полуострове была развязана наиболее кровавая война со времен Второй мировой, втьетнамцы, иракцы, ливийцы, югославы. Так, как чувствуют себя жители Зайцево, Горловки, Спартака и Трудовских вот уже четвертый год.

Американцам не понравилось.

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