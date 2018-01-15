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Кто построил сталинский Челябинск? (Познавательное ТВ, Илья Богданов)

09:17. 15 января 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Илья Богданов: Кто построил сталинский Челябинск? Строители Сталина достраивали античные дома прошлой цивилизации.
Содержание:
0:08:25 – сталинский проект центра Челябинска
0:11:24 – глобальная античная империя прошлого
0:13:09 – фотография или макет?
0:22:56 – высокая детализация “рисунка”
0:26:24 – дом сталинский или античный?
0:44:00 – остатки старых мостов
0:54:15 – обработанные камни в фундаменте
0:55:40 – античные здания
1:01:35 – грязевой потоп
1:05:56 – кривая крыша сталинского здания
1:07:12 – центральное античное здание
1:23:50 – здание управления РЖД
1:29:16 – дом из набранных камней
1:30:46 – строительство на площади Революции
1:38:07 – египетская электростанция
1:40:58 – изменение угла улицы
1:56:14 – сталинская достройка античных зданий
2:02:34 – как на самом деле строили при Сталине
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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