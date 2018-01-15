Кто построил сталинский Челябинск? (Познавательное ТВ, Илья Богданов)

Илья Богданов: Кто построил сталинский Челябинск? Строители Сталина достраивали античные дома прошлой цивилизации.

Содержание:

0:08:25 – сталинский проект центра Челябинска

0:11:24 – глобальная античная империя прошлого

0:13:09 – фотография или макет?

0:22:56 – высокая детализация “рисунка”

0:26:24 – дом сталинский или античный?

0:44:00 – остатки старых мостов

0:54:15 – обработанные камни в фундаменте

0:55:40 – античные здания

1:01:35 – грязевой потоп

1:05:56 – кривая крыша сталинского здания

1:07:12 – центральное античное здание

1:23:50 – здание управления РЖД

1:29:16 – дом из набранных камней

1:30:46 – строительство на площади Революции

1:38:07 – египетская электростанция

1:40:58 – изменение угла улицы

1:56:14 – сталинская достройка античных зданий

2:02:34 – как на самом деле строили при Сталине

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com