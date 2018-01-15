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Касты и Варны. (Назад в Будущее). Державность. Выпуск 5.

14:54. 15 января 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Касты и Варны. (Назад в Будущее). Державность. Выпуск 5.
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

В этот раз обсуждение зашло о понятиях: “Касты” и “Варны”.
Эти слова означают одно и то же или есть какая-то разница?
Кроме этого, мы попытались совместить информацию о Державе и Державности, которая дошла к нам от Наших ВеликоМудрых Предков, с сегодняшней “суровой” действительностью, чтобы понять как же поступать:
Может “уже всё пропало” и нам надо было “ещё вчера” начинать всех “загонять поленом” в Счастливое Славянское Будущее или же есть какие-то другие , более человечные схемы и методы для взаимодействия с Сегодняшним Настоящим, чтобы на основании этого взаимодействия получить Нужное Нам Будущее?

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Источник: www.youtube.com

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