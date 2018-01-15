Интервью Путина руководителям СМИ

Владимир Путин ответил на вопросы руководителей российских печатных СМИ и информагентств В День российской печати Владимир Путин встретился с руководителями СМИ. Ответил на их вопросы по Украине, Сирии, КНДР, Турции, США, криптовалюте, подготовке руководящих кадров, рассказал о проколе США и президентских выборах…

Владимир Путин в «Комсомольской правде»: О выборах, Донбассе, Сирии, играх с криптовалютой и водке

Автор – Дмитрий Смирнов

Приехав в «КП», Владимир Путин прошел по этажам редакции, посмотрев, как делается самая популярная газета страны, зашел в студию Радио «Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин показал президенту обложки самых популярных номеров газеты разных лет и современные выпуски с географией по всему миру – от Донбасса до Австралии. Глава государства посмотрел мини-выставку, посвященную легендарному журналисту «Комсомолки» Василию Пескову.

Президент России приехал в редакцию Комсомолки на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны. Владимир Путин в гостях у “Комсомолки” поздравил работников СМИ с Днем печати.

Правда, государственные дела не оставляли его и в гостях у журналистов. Звонок президента Турции Реджепа Эрдогана застал Путина в кабинете главного редактора «КП», и вопросы международного сотрудничества решались в четверг там, где обычно обсуждается свежий номер. После этого президент отправился в Голубой зал – на встречу с руководителями отечественных СМИ.

Президент Путин и главный редактор “Комсомольской правды” Владимир Сунгоркин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пена появляется, но это и освежает, обостряет дискуссию

– Я вас поздравляю всех с праздником, Днем российской печати, – начал разговор Путин. – Всех причастных к этой замечательной профессии. К этой интересной, очень сложной и, как это ни печально, подчас опасной. Но очень нужной. Желаю вам всего самого доброго. Всем, кто работает и в печатных СМИ, и в электронных. Люди в вашем цехе неординарные, творческие, очень талантливые.

А первый вопрос президенту после этого задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин:

– Спасибо, что пришли в «Комсомольскую правду». У меня к вам вопрос не как к президенту, а как к претенденту на президентский пост. Как вы относитесь к появлению множества самых разных кандидатов на начавшихся президентских выборах? Они вас бодрят или наоборот?

– Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный – он общество всегда напрягает, к сожалению, часто всякая пена появляется, – ответил Путин. – Но это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны и путях, которые люди предлагают для решения. Это освежает и обостряет дискуссию. В целом все эти кампании при определенных минусах во благо общества. Буду рад услышать предложения по развитию страны.

Президент об отношениях с Украиной: “После урегулирования ситуации в Донбассе нормализация рано или поздно произойдет, сомнений в этом нет”.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На чем Америка прокололась

– Продолжая тему выборов, – прозвучал следующий вопрос от других главредов. – Навальный не был допущен к участию в выборах. Сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из европейских столиц. Что вы думаете по этому поводу?

– Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских выборах, – ответил Путин. – Но почему-то они других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали. Но важно понимать, что нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо.

Нормализация на Украине рано или поздно произойдёт

Следующий вопрос был о происходящем в Донбассе.

– Вы встречали Новый год на русском морозе. А президент соседней страны, Украины, Порошенко, как пишут, встречал Новый год на Мальдивах, арендовав остров, кричал: «Слава Украине!», так надо понимать. Между тем существует Донбасс. Там миллионы людей, которые не признали госпереворот в Киеве. И судьба этих людей сейчас незавидна. Есть ли будущее у Донбасса? Это что, замороженный конфликт?

– Это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия, – сказал президент. – Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории. Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения. Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило тех, кто живет в Донбассе. Со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса.

Что касается наших отношений с Украиной в целом, ситуация абсолютно ненормальная, когда вместо конструктивных отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. После урегулирования ситуации в Донбассе нормализация рано или поздно произойдет, сомнений в этом нет.

Что касается президента Украины, я не считаю зазорным выехать куда-то за границу и провести там какое-то время. Во всяком случае он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей, в том числе на Мальдивы.

Я все праздники провожу в России, просто такова традиция и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз минус 33. Но мне это нравится.

Президент об организаторах атаки на российские военные объекты в Сирии: “Мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию”.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О разговоре с Эрдоганом из кабинета главреда «КП»

На вопрос об атаке террористов на российскую базу в Сирии беспилотниками ответ Путина был таким:

– Я только что из соседнего кабинета (это был кабинет главного редактора «Комсомолки». – Ред.) разговаривал с президентом Турции, и этот вопрос мы тоже обсуждали. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Ничего в этом хорошего нет. Эти провокации направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей. И вторая цель – это, конечно же, наши отношения с партнерами – Турцией и Ираном. Это попытка разрушить эти отношения. Мы это понимаем и именно поэтому будем действовать солидарно.

Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера.

Вмешательство в выборы в США – полная чушь

Спросили Путина и об обвинениях США во вмешательстве России в их выборы.

– Хочу еще раз подчеркнуть – это полная чушь, полный бред, – сказал президент. – Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. Но нормализация зависит не от нас, мы-то готовы к нормализации давно. Просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы же с вами видим, понимаем, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США и все запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргументов выдают мнимое вмешательство России.

Хочу выразить надежду на то, что там рано или поздно возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений. Проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они, в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами США, тогда все нормализуется и будут отношения развиваться.

Владимир Путин о водке: “Ну, какая гордость? Это не культура. Это, в лучшем случае, субкультура”.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ким Чен Ын свою партию выиграл

Был вопрос и о происходящем вокруг Северной Кореи.

– Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, – ответил на него Путин. – Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности – до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Абсолютно грамотный и зрелый уже политик.

Если уж и ставить перед собой труднорешаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры. Задачу можно решить, если все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия.

Виски – совсем плохо

Президента попросили разрешить рекламу крепкого алкоголя перед чемпионатом мира по футболу в России, чтобы поддержать СМИ.

– Определенные послабления в этом вопросе уже сделаны, – сказал Путин. – Разрешена реклама пива и отечественных вин, произведенных из российского винограда. Что там осталось-то? Водка? Виски? Виски – ну это совсем плохо. Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?

– Водка – часть нашей культуры, наша гордость, – прозвучала реплика в ответ.

– Ну какая гордость? Это не культура. Это в лучшем случае субкультура. Давайте мы подумаем.

Криптовалюта напоминает об обманутых дольщиках

Спросили Путина даже о будущем криптовалют в России. И вот что он ответил:

– На сегодня это прерогатива Центробанка, и полномочий пока у него достаточно. Но в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Ведет себя ЦБ консервативно. Но, на мой взгляд, эта консервативность имеет под собой основания, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. За ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена. Она может быть средством расчета, это делается быстро и эффективно. Рассчитываться можно, но накоплений нет, обеспечения нет. Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял.

Так же как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем это недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека, а государству стоит только прописать: это можно, а это нельзя. А если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать.



