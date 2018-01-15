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Французские долги

21:40. 15 января 2018 Просмотров - 218 3 коммент. Опубликовал:


Касательно недавних требований Франции относительно возвращения старых царских долгов, которые отказался выплачивать Ленин, было бы уместно напомнить Франции о необходимости оплатить ущерб нанесенный французскими интервентами, которые вторглись на территорию России помогали разжигать гражданскую войну.
Как верно отмечают https://poltora-bobra.livejournal.com/1337968.html, Ленин указывал вполне ясные условия для возврата царских долгов французам:



Франция от выполнения условий Ленина отказалась и продолжила поддерживать белогвардейцев, выбрав вместо денег войну и оккупацию бывших территорий Российской Империи, тем самым лишившись любых прав на получение царских долгов, не говоря уже о том, что Франция сама задолжала за свою паскудную роль в иностранной интервенции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гражданская война, интервенция, Ленин, Франция
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3 коммент.»

  • 17274 10955
    Ликвидатор 15 января 2018 в 23:59 Ссылка Пометить
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    Ещё бы МИД это официально объявил.

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  • 681 539
    макс 16 января 2018 в 0:36 Ссылка Пометить
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    Что имел виду Ленин под термином “МЫ”может тех кто его заслал германию и тех кто за ней стоял например ?!
    Я нечего и не кому не платил бы а только отжимал а непокорных тупо бомбил) как это делают жиды и англо-саксы.
    Хватит!
    Россия всем платит прощает долги а народ вечно выживает терпит чего то ждет дорого царя и лучшее время.

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  • 230 184
    Yglov 16 января 2018 в 3:13 Ссылка Пометить
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    Вначале пусть жалкие французики покаяться, и рассчитаются за Наполеона, они гораздо больше нам должны.

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