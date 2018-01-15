Французские долги
21:40. 15 января 2018 Просмотров - 218 3 коммент. Опубликовал: brahman
Касательно недавних требований Франции относительно возвращения старых царских долгов, которые отказался выплачивать Ленин, было бы уместно напомнить Франции о необходимости оплатить ущерб нанесенный французскими интервентами, которые вторглись на территорию России помогали разжигать гражданскую войну.
Как верно отмечают https://poltora-bobra.livejournal.com/1337968.html, Ленин указывал вполне ясные условия для возврата царских долгов французам:
Франция от выполнения условий Ленина отказалась и продолжила поддерживать белогвардейцев, выбрав вместо денег войну и оккупацию бывших территорий Российской Империи, тем самым лишившись любых прав на получение царских долгов, не говоря уже о том, что Франция сама задолжала за свою паскудную роль в иностранной интервенции.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ещё бы МИД это официально объявил.
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Что имел виду Ленин под термином “МЫ”может тех кто его заслал германию и тех кто за ней стоял например ?!
Я нечего и не кому не платил бы а только отжимал а непокорных тупо бомбил) как это делают жиды и англо-саксы.
Хватит!
Россия всем платит прощает долги а народ вечно выживает терпит чего то ждет дорого царя и лучшее время.
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Вначале пусть жалкие французики покаяться, и рассчитаются за Наполеона, они гораздо больше нам должны.