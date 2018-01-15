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Эксперимент над климатом уже идёт?

14:56. 15 января 2018 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал:
Науку развивать, безусловно, необходимо. Вопрос в другом: кто и с какой целью её контролирует? А раз контролирует, то и определяет направления развития?

Но предлагаемый ролик не об этом. Он о глобальных экспериментах над климатом. И при таких опытах вопросы, поставленные выше, требуют незамедлительных ответов и действий.

Обратите внимание на персонажа под именем Keith, с вытянутым лицом. Мне одному показалось, что на этом одержимом печать сатанизма?

По ходу просмотра возникают и другие вопросы. Например, кто даст гарантию, что даже малое количество распыляемого вещества не сыграет роль катализатора в губительных для человечества процессах??!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: наука, планета, человек
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