Эксперимент над климатом уже идёт?

Науку развивать, безусловно, необходимо. Вопрос в другом: кто и с какой целью её контролирует? А раз контролирует, то и определяет направления развития?Но предлагаемый ролик не об этом. Он о глобальных экспериментах над климатом. И при таких опытах вопросы, поставленные выше, требуют незамедлительных ответов и действий.Обратите внимание на персонажа под именем Keith, с вытянутым лицом. Мне одному показалось, что на этом одержимом печать сатанизма?По ходу просмотра возникают и другие вопросы. Например, кто даст гарантию, что даже малое количество распыляемого вещества не сыграет роль катализатора в губительных для человечества процессах??!

Источник: ss69100.livejournal.com