Змееголовый конференц-зал Папы Римского

Когда я впервые осознал истинный масштаб того, что раскрывает конструкция конференц-зала Папы, я был потрясен. Несмотря на 10 лет моих исследований мировой элиты, мирового контроля, оккультизма, сокрытий, символики… Вы слышали о конференц-зале Папы?

Также известный как конференц-зал Павла VI или Зал Папской аудитории, он частично находится в Ватикане и частично в Риме, Италия. Названный в честь папы Павла VI и построенный в 1971 году итальянским архитектором Pier Luigi Nervi, он вмещает 6300 человек и там находится бронзовая статуя La Resurrezione, разработанная Pericle Fazzini.

До сих пор все это звучит довольно просто, но давайте погрузимся в то, что делает это здание настолько странным. Мы начнем с менее странных вещей и постепенно перейдем к более странным.

Способ строительства и конструкция

Здание было спроектировано с использованием железобетона, известным архитектором Pier Luigi Nervi. Он известен простыми, но практичными проектами, прочными и сделанными на совесть…

Простая кривизна здания может показаться непритязательной снаружи, но это часть того, что мы начнем исследовать об этом здании, и я обещаю, что к тому времени, когда мы доберемся до конца, вы увидите, к чему я клоню.

Посмотрите на изображение ниже и сравните его форму с изображением змеи рядом с ней. Обратите внимание на общую широкую спину, узкую, округлую переднюю часть, глаза посередине, ноздрю спереди и загнутую верхнюю часть.

Окна

Как вы можете видеть на изображении выше, есть два окна по обе стороны здания, которые напоминают глаза. Они сделаны из витражного стекла и находятся примерно на середине длины здания по обе стороны.

В центре формы глаза видна щель, которая напоминает зрачок рептилий.

Что-бы понять весь скрытый смысл конструкции, лучше посмотреть на оба глаза вместе.

Внезапно перед нами все раскрывается, вещи принимают истинную форму и мы начинаем видеть весь тайный смысл конструкции – два глаза рептилии, которые смотрят на вас, когда вы наблюдаете сцену.

Чешуя и клыки

Посмотрите еще раз на изображение выше – что вы заметили в центре? Там стоит нечто похожее на статую в центре, а затем с обеих сторон, два острых клыка. Крыша и боковые части здания также напоминают чешую змеи.

Вот еще изображение, чтобы дать вам представление о конструкции и ощущение от нее…

Теперь давайте немного расширим панораму, чтобы мы могли действительно увидеть то, на что мы смотрим. На изображении ниже сразу все ясно и понятно видно. Глаза, форма, чешуя, клыки, внешний вид рептилии … все это присутствует в этом зале.

А теперь подумайте об этом на мгновение: если все здание напоминает голову змеи, это будет гораздо труднее игнорировать. Надо начинать понимать, что это было все спроектировано и построено специально.

Реальность такова, что для этой картины есть очевидная причина.

Большой Вопрос

Вы можете спросить, что это за причина; почему это здание было построено таким образом, что Папа, кажется, говорит из уст рептилии? Если вы не задаете этот вопрос, вы просто закрываете глаза. Дело не в том, что доказательств нет, а в том, что вы решили не видеть этого. Есть семь отдельных частей, которые содержат символ змеи или рептилии. Если бы это был один или два, я бы понял ваш скептицизм – даже три. Но когда семь штук собираются вместе, так красиво, так прекрасно, вы знаете без тени сомнения, что это было сделано намеренно.

Несмотря на это, я знаю, что то, что я говорю, может быть трудно принять, но все жесткие истины проходят через фазы – смех и насмешки, частичное принятие, а затем, в конечном счете, они кажутся очевидными для людей. Я считаю, что мы приближаемся к третьему этапу, когда дело доходит до понимания того, кто действительно работает и имеет влияние на наш мир, поэтому этот символизм змея присутствует здесь.

Исследования показывают, что существует глубинное государство, которое в значительной степени управляет нашим миром – это группа людей, которые не являются американцами, европейцами, россиянами, канадцами и т. д., они без национальной идентичности, и они контролируют весь наш мир. Это было сказано давно, что там есть инфернальное влияние, (вернее бесовское, которые могут выглядеть как рептилии, и которые уже тысячелетия находятся на земле и под землей. Прим.ред, как и группа людей, которая оказывает влияние на нашу планету и находятся в подчинении у этих рептилий-бесов и работают с ними на уровне государственных лидеров.)

Существует много доказательств реальности ET, чем кто-либо мог себе представить. Существует множество доказательств того, что ситуацию контролирует Deep State (Глубинное Государство).

Даже наши собственные правительственные чиновники заявили, что они хорошо знают о ET, но просто не говорят об этом общественности. Об этом сказал и бывший министр обороны Канады Пол Хеллер.

Знания правительства насчет ЕТ огромны, и разоблачители-инсайдеры показали это много раз, с большим количеством документов по этому вопросу. Вы можете посмотреть фильм Unacknowledged (Непризнанный) на Netflix, чтобы узнать больше об этом.

Почему используется этот символизм

На мероприятии в Калифорнии, называемом «Контакт в пустыне», мы взяли интервью у Дэвида Уилкока, давнего оккультного исследователя. Во время интервью он упомянул, что элита/иллюминаты считают, что они должны передать свои намерения человечеству, чтобы, по сути, получить от нас разрешение принять их. Это проявляется и в виде ритуалов во время массовых спортивных мероприятиях и в символизме внутри всего общества и в различных отраслях промышленности, и в кино и в музыке.

Когда вы начинаете рассматривать подробно скрытый смысл того, что действительно представляет из себя конференц-зал Папы, становится ясно, что он говорит из уст змея. Он стоит в передней части пасти и говорит слова Элиты всем слушающим. Элита говорит человечеству через символизм, и это то, что происходит.

Интервью Дэвида Уилкока:

Многие видные деятели с мировыми именами говорили, что некоторые религии используются для управления массами. Посмотрите например, что произошло с сокрытием скандалов сексуального насилия со стороны Ватикана.

В конце концов, я не прошу вас верить всему, что здесь сказано, но я также не предлагаю вам смеяться. Здесь есть факты, которые можно исследовать, и их нужно исследовать. Сейчас явно происходит что-то очень умышленное, ведь никто не тратит без причин много миллионов на то, чтобы спроектировать и построить здание Ватикана очевидной формой змеи. Сделайте свое собственное исследование темы рептилоидов, элитных родословных и какая символика, что означает. Позвольте вашему разуму быть открытым, чтобы соединить все кусочки мозаики, и посмотрите в конце на картину, которая у вас получится.