«Там нечего делать»

Почему в России пропал интерес к Давосу

Дональд Трамп едет на экономический форум в Давос со свитой из министров и советников. Все они планируют продвигать там «американскую мечту». Уровень представительства российской делегации в Давосе, наоборот, снизился до вице-премьерского. Россия обострила отношения с ведущими мировыми державами и услышана на форуме все равно не будет, объясняют эксперты.

Президент США Дональд Трамп едет на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. И не один, а с внушительной свитой из 14 членов кабинета и советников. В состав делегации входят восемь руководителей министерств и ведомств, уточнили в Белом доме. Участвовать в форуме планируют госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

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Кроме того, Трампа будут сопровождать советники и помощники, в частности, его зять Джаред Кушнер, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и другие. На площадке форума Трамп будет развивать темы, связанные с его предвыборной стратегией: America First («Америка превыше всего»).

«На Всемирном экономическом форуме в этом году президент [США] рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих», — отмечала ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп, Макрон и дух Ына

Если визит Трампа состоится, то он станет вторым американским президентом, посетившим Давос за все время его существования, с 1971 года. В последний раз глава Белого дома посещал Давос 18 лет назад — это был Билл Клинтон.

Трамп отказался ехать в Давос в прошлом году, в это время он как раз вступал в должность президента. В этот раз организаторы форума тоже не ждали Трампа и его согласие принять участие в форуме стало неожиданностью. На этой неделе также стало известно, что Трамп провел переговоры по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили возможную встречу в Давосе. «Если позволят их графики», — говорится в сообщении Белого дома. Возможные темы для обсуждения двух лидеров на форуме — ситуация в Иране и «денуклеизация» Северной Кореи. Судя по всему, Трамп готовится навязать благочинному Давосскому форуму взрывную повестку. Так уже было на форуме G20 в немецком Гамбурге. ￼ Удивлять буржуев своей промышленностью? Россия между тем понижает статус своего участия в Давосском форуме. Президент России Владимир Путин не намерен лететь в Альпы. «Нет. Не планирует», — сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин был в Давосе только однажды, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра.

Премьер Дмитрий Медведев тоже не едет в Давос, хотя ранее трижды посещал форум: в 2007 году как первый вице-премьер, в 2011 году как президент и в 2013 году как глава правительства.

В прошлом году российскую делегацию возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов. В этом году он не поедет, пояснили «Газете.Ru» в аппарате чиновника. Хотя ранее сообщалось, что Шувалов обсуждал с президентом ВЭФ Берге Бренде российскую часть повестки предстоящего форума. В частности, речь шла о проекте «Будущее промышленности России», о вариантах программ государственно-частного партнерства.

В 2016 году делегацию России возглавлял вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.