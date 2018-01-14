«Там нечего делать»
Почему в России пропал интерес к Давосу
Дональд Трамп едет на экономический форум в Давос со свитой из министров и советников. Все они планируют продвигать там «американскую мечту». Уровень представительства российской делегации в Давосе, наоборот, снизился до вице-премьерского. Россия обострила отношения с ведущими мировыми державами и услышана на форуме все равно не будет, объясняют эксперты.
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В этот раз статус российской делегации понижается до вице-премьера Аркадия Дворковича. Он возглавит немногочисленный российский десант, в котором будут три министра: экономического развития — Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак и министр связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров.
Министр финансов Антон Силуанов на форум ехать «пока не планирует», сообщала ранее пресс-служба Минфина.
В пресс-службе вице-премьера Дворковича подтвердили его намерение отправится в Давос. Но не смогли пояснить, с докладом на какую тему он выступит и в каких панельных дискуссиях примет участие. «Это будет известно в лучшем случае в конце следующей недели», — пояснили в аппарате Дворковича.
На разных языках
О чем намерены говорить на форуме министры Максим Орешкин и Николай Никифоров выяснить не удалось.
На соответствующие вопросы «Газеты.Ru» помощники министров не смогли дать внятного ответа. Возможно, темы их выступлений специально держатся в секрете, хотя даже американский лидер не стал делать из этого тайну.
Стопроцентную готовность к Давосу продемонстрировал только министр энергетики Александр Новак. Он выступит в рамках сессии «Великая энергетическая трансформация», в которой примут участие его коллеги — министр энергетики США Рик Перри, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, глава крупнейших мировых энергетических компаний.
Также 24 января Новак примет участие в панельной дискуссии «Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке». Панель будет посвящена мерам реализации конкурентных преимуществ России в энергетической сфере, и использованию энергетики для стимулирования смежных отраслей, влиянию инноваций на мировой энергобаланс, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.
Наконец, известно о намерениях поехать в Давос главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, главы Сбербанка Германа Грефа и главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают понижение интереса к форуму в Давосе и даже не исключают, что со временем Давос будет рассматриваться политической элитой России не более как престижный горнолыжный курорт, а не как глобальная экспертная площадка, на которой можно заявить «городу и миру» свою позицию по текущим рискам и негативным трендам.
Давос уже не тот
«Совершенно очевидно, что первые лица из числа российской политической элиты, чиновничества не горят желанием участвовать в форуме – отношения России с Западом после событий на Украине испорчены. Россия воспринимается как агрессор, как страна, вмешивающаяся в выборы, поддерживающая диктаторские режимы и тому подобное», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-председатель Центра политтехнологий.
Такой имидж неизбежно отражается на представителях России, участвующих в мероприятиях международного уровня. «Приедешь в Давос, а к тебе будут приставать журналисты и коллеги с вопросами о противодопинговых мерах на ЧМ-2018 или о Сирии. Кому это понравится?» — добавляет Макаркин.
В свою очередь крупный бизнес, руководство госкомпаний побаиваются ехать в Давос, особенно после 2014 года. Кто-то из них уже под санкциями, кто-то ожидает попадания в «черный список» в феврале. «Бизнесу не очень понятно, надо ли сейчас «светиться» в одной упряжке с российскими официальными лицами», — добавляет эксперт.
И самое главное, Россия сейчас не будет услышана в Давосе, кто бы ни возглавил российскую делегацию и какую бы тему для дискуссии ни предложил, отмечают эксперты. В Москве это уже поняли и теперь модно подчеркивать несколько пренебрежительное отношение к этому форуму. «Теперь чиновники говорят: ну и ладно, подумаешь, Давос. Мы успешно ведем переговоры в двустороннем формате. И в подтверждение своих слов приводят примеры двусторонних контактов с Венгрией, с Австрией, Молдавией, Китаем», — говорит Макаркин.