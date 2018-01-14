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Сводки от ополчения Новороссии 14 января 2018

10:31. 14 января 2018 Просмотров - 670 Нет комментариев Опубликовал:

Киев перебросил иностранных наемников на линию фронта для отстрела ВСУ и националистов

Киев перебросил иностранных наемников на линию фронта для отстрела ВСУ и националистов | Русская весна

Иностранные снайперы прибыли в зону так называемой «АТО» для совершения провокаций накануне очередного заседания Контактной группы в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В зону ответственности 54-й бригады ВСУ прибыла группа иностранных снайперов в район населенного пункта Луганское. Задачей наемников является совершение провокационных обстрелов наших позиций с целью вызвать ответный огонь. А также ведения обстрелов по позициям ВСУ и националистических батальонов для последующего обвинения Народной милиции в преступлениях», — говорится в сообщении.

«Данные мероприятия спланированы в канун заседания Контактной группы в Минске, которое состоится 18 января», — добавили в ведомстве.

Ранее и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко сообщал, что киевские силовики планируют провести провокационные обстрелы территории Республики накануне очередного заседания Контактной группы в Минске.

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Ситуация на фронтах республики остаётся без изменений — Басурин

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Духовный смысл Донбасской войны

“Работая над книгой “Философ и война”, много для себя открыл интересного во взглядах русских философов, и во многих своих взглядах на происходящее в современности утвердился.

Вот, например, Ильин пишет в работе “Духовный смысл войны”: “Духовная оправданность войны определяется теми мотивами, которые побудили народ открыть военные действия, и теми целями, которые он, воюя, имеет в виду и осуществляет. Скажи мне, ради чего ты начал войну и ведешь ее, и я скажу тебе, прав ты или не прав”.

Давайте эти простые вопросы поставим относительно Донбасской войны. За что воюют украинствующие? (надеюсь, не надо объяснять, что воюют не украинцы, обманутые и порабощенные сейчас наши братья, а воюет хунта, преступная группировка у власти). Из-за чего? За безвиз и Европу, за большие деньги, вероятно, и из-за ненависти к России.

За что воюют ДНР и ЛНР? За своих родных и близких, за детей и стариков, которых убивают подлые и малодушные солдаты т.н. АТО, воюют за свои дома, свой язык и свою свободу. Только для слепцов или для подлецов еще может быть неясен духовный смысл Донбасской войны”.

Андрей Коробов-Латынцев

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Луганск прифронтовой: посёлок Сокольники. Служу Республике!

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