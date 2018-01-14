Суть лженауки. Часть 1-3

11 января 2017 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – "Суть лженауки".

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

Часть 2



Часть 3

В эфире мы поговорим о таком понятии, как лженаука. Сформулируем то, чем она занимается и на чём строится. Покажем критерии, по которым можно определить и раскрыть её суть.

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Источник: www.youtube.com