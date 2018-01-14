Суть лженауки. Часть 1-3
11 января 2017 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – "Суть лженауки".
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов
Часть 2
Часть 3
В эфире мы поговорим о таком понятии, как лженаука. Сформулируем то, чем она занимается и на чём строится. Покажем критерии, по которым можно определить и раскрыть её суть.
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Источник: www.youtube.com
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Давно известно, что термин “лженаука” придуман Рокфеллером. Все комиссии по лженауке финансируются этой же фамилией, в числе этих псевдоученых нет ни одного лауреата каких-либо премий или авторов значимых открытий. Их задача не пропустить все по-настоящему важные изобретения для человека. Именно они набрасываются на тех, кто придумывает вечные двигатели или двигатели, не требующие топлива -есть и такие.