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Суть лженауки. Часть 1-3

10:10. 14 января 2018 Просмотров - 309 Один комментарий Опубликовал:

11 января 2017 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – "Суть лженауки".

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

Часть 2


Часть 3

В эфире мы поговорим о таком понятии, как лженаука. Сформулируем то, чем она занимается и на чём строится. Покажем критерии, по которым можно определить и раскрыть её суть.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 396 257
    максим 14 января 2018 в 17:02 Ссылка Пометить
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    Давно известно, что термин “лженаука” придуман Рокфеллером. Все комиссии по лженауке финансируются этой же фамилией, в числе этих псевдоученых нет ни одного лауреата каких-либо премий или авторов значимых открытий. Их задача не пропустить все по-настоящему важные изобретения для человека. Именно они набрасываются на тех, кто придумывает вечные двигатели или двигатели, не требующие топлива -есть и такие.

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