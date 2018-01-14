Эту статью я написал и опубликовал в декабре 2014 года, в то время уже полгода на Украине шла гражданская война, в ходе которой управляемый евреями ОФИЦИАЛЬНЫЙ КИЕВ убивал на территории Новороссии наших братьев-славян, называя геноцид абреввиатурой "АТО", которую убиваемое население Донецкой и Луганской областей расшифровывало как "Антиславянская Террористическая Операция".



Хохло-жиды Вальцман, Яценюк, Гройсман. Высшая власть над СЛАВЯНСКОЙ Украиной. "Картина маслом".

Сейчас я уже не помню, в силу каких причин мне пришло на ум начать писать статью на тему:

Сталин — Путин — Холокост

Вероятно, это название пришло ко мне через наитие. Далее я включил тогда логику и попытался объяснить читателю, как могла зародится в моём сознании столь поразительная связка смыслов: "Сталин — Путин — Холокост".

В анонсе я написал: "СЛОЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ — ЛУЧШИЙ ПУТЬ К ПОИСКУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ!".

"Друзья! Учитесь складывать исторические факты в виде мозаики, тогда вы сможете легко отыскивать причинно-следственные связи в нашей запутанной и перевранной не один раз истории. По состыковке или несостыковке "боковых граней" кусочков исторической "смальты" вы легко определите, что перед вами: ложь или историческая правда. Также вам будет открываться и общий ход мировой истории, его направление. Ниже я приведу наглядный пример, как это можно делать, а вы уж по этому образу и подобию выстраивайте свои мозаики!"

Сегодня у меня появился веский повод сделать перепост той статьи в свете вновь открывшихся обстоятельств. Дело в том, что недавно авторитетнейший израильский иудей-каббалист Михаэль Лайтман открыто, используя СМИ, предупредил евреев о возможном начале на этот раз уже реального Холокоста евреев! Причём когда Лайтмана прямо в израильской телестудии спросили, "а вы не боитесь такие вещи открыто говорить?", он ответил: "а уже некуда бояться! Времени не осталось!".

Сам удивляюсь, как же я мог написать и опубликовать информацию про новый Холокост евреев на несколько лет раньше, чем её озвучил М.Лайтман?

Однако, давайте перейдём к самой публикации 2014 года. Вот какая мозаика сложилась тогда:

Пазл 1.

Запрос на Сталина — запрос на достойную и справедливую жизнь.

Видео: "Сталин: как олицетворение запроса общества":

Фильм второй как дополнение. И ещё в продолжение этого пазла статья: "ХРИСТОС, МУХАММЕД И СТАЛИН — ТРИ ВЕЛИКИХ БОРЦА С ЕВРЕЙСКИМ ФАШИЗМОМ".

Пазл 2 .

"Реквием по Сталину"

16 февраля 2013 года филологи из Сахаровского центра провели в Москве научный семинар, где разобрали вопрос «Сталинская аберрация: почему РУССКИЕ не справляются с наследием тирана».

Участники семинара с горечью констатировали, что теоретически со временем сталинисты должны были исчезнуть совсем, а они, наоборот, наплодились в невероятных количествах.

«Появилось очень много 20 – 30-летних сталинистов», – заявил доктор филологических наук, профессор ВШЭ, писатель Гасан Гусейнов. Привели статистику. Оказалось, что только 11% населения России против возвращения сталинизма! Из оставшихся 89% половина ждёт этого с восторгом, а второй половине всё равно.



На фото Гасан Гусейнов.

Численный перевес сторонников Сталина по отношению к его противникам – в четыре раза! – подвели итог филологи Сахаровского центра.

По мнению участников семинара, это должно побудить руководство России к принятию срочных мер! Первое, что решили "либерализаторы русского сознания" – в законодательном порядке необходимо запретить упоминать всуе партийное имя вождя – «Сталин», а при необходимости использовать его грузинскую фамилию – «Джугашвили».

Слово «СТАЛЬ» олицетворяет собой силу, мощь, чистоту, поэтому звучание слова «Сталин» так приятно для русского уха.

Характерно, что это исследование русского феномена проходило в рамках семинара из цикла «Язык в поле социального взаимодействия».

Из этого следует один вывод: определёнными силами ведётся последовательное изучение языковых кодов для возможности перепрограммирования сознания населения России. Показателен состав участников мероприятия. Среди тех, кто собрался переформатировать мозг русских людей через смену языковых кодов, оказались исключительно представители "богоизбранного народа" – жиды:

- Михаил Горбаневский, д.фил.н., проф., председатель гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) – на основании выводов которых и ведутся судебные дела, в т.ч. по 282 статье;

- Денис Драгунский, политолог;

- Ирина Левонтина, к.ф.н., ст. научн. сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН;

- Марек Радзивон, д.и.н., директор польского культурного центра в Москве;

- Евгений Штейнер, профессор НИУ ВШЭ.

Источник.

Комментарий автора: изучающие "русский феномен" жиды (так принято издревле называть демоническую часть еврейского народа) никак не могут взять в толк, что в жизни всё взаимосвязано. Так вот, СТАЛИНИСТЫ "наплодились" именно потому, что в России расплодились в невероятных количествах социальные извращенцы: педерасты разных мастей, педофилы, мастера "дегенеративного искусства", продажные судьи, проституирующие политики и прочие моральные уроды, преимущественно еврейских кровей — жиды.

Пазл 3.

"О демонической части еврейского народа"

Кто потряс основы Государства Российского в 1917 году?

Кто нарушил сам уклад жизни русского народа, являющегося в России государствообразующим?

Когда мы учились в школе, нам рассказывали о нашем прошлом самые разные истории и свидетельства очевидцев. Я же хочу привести здесь ещё три авторитетных свидетельства, которые проясняют суть второго пазла — еврейскую обеспокоенность "сталинской абберацией".

Автор одного свидетельства — еврейский поэт Игорь Губерман, автор другого — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Автор третьего — нынешний Президент России Владимир Путин.

Все трое очень ёмко и лаконично смогли ответить и на два поставленных выше вопроса: "Кто потряс основы Государства Российского в 1917 году? Кто нарушил сам уклад жизни русского народа, являющегося в России государствообразующим?"

Игорь Губерман:

Всю Россию вверг еврей

в мерзость и неразбериху;

вот как может воробей

изнасиловать слониху.

В реальной жизни воробей, конечно же, не может изнасиловать слониху, а вот еврей-воробей изнасиловать и Россию, и любую другую страну, увы, может!

Уинстон Черчилль:

Выступая 5 ноября 1919 года в Палате Представителей У.Черчилль произнёс речь, ставшую исторической. В числе прочего там были и такие слова:

«Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно, И главную часть в проведении системы террора учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил еврей Бэла Кун. Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он (заговор) был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и, наконец, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы у держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной Империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика, вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных».

Спустя год, в 1920 году, Черчилль опубликовал статью "Большевизм и сионизм", в которой были и такие слова:

"Евреи дали нам в христианском откровении ЭТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, которая, даже если её полностью отделить от сверхъестественного, является САМЫМ ДРАГОЦЕННЫМ из всего, чем владеет человечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой СИСТЕМЕ, и этой ВЕРЕ, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация. ...В настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же ПОРОЧНОЙ, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно РАСШАТАЕТ всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА и ЕВАНГЕЛИЕ АНТИХРИСТА должны были быть порождёнными ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАРОДОМ, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана ДЛЯ ВЫСШЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ как БОЖЕСТВЕННОГО, так и ДИАВОЛЬСКОГО...". (1920 год, Уинстон Черчилль, статья "Сионизм & большевизм").

Вот вам и "бедный, вечно гонимый народ..."

Игорь Губерман:

Я счастлив, что жив и неистов

Тяжёлый моральный урод –

Мой пакостный, шустрый, корыстный

Настырно живущий народ.

Владимир Путин: "Первое советское правительство на 80-85% состояло из евреев!"

Пазл 4.

"Что посеешь — то и пожнёшь!"

Действительно, КТО в советское время, в эпоху Сталина, написал 4 миллиона доносов на советских граждан, живших в СССР? Ведь на основании этих доносов и появились миллионы (!) пострадавших от "сталинских репрессий"!

Вопрос этот риторический. Доносы друг на друга строчили сами советские граждане, в силу своих узкокорыстных побуждений, в силу своей злобы на начальство, на соседей, на друзей, оказавшихся более удачливыми...

Что касается Сталина, то по образованию он был православным священником. Другого образования у Иосифа Виссарионовича не было. Всему остальному, что он умел и знал, он учился самостоятельно. В силу специфичности своего первого образования, Сталин как никто другой понимал, что все люди несовершенны, им свойственны душевные слабости, все люди падки на соблазны, а всякий соблазн — это нередко путь к нравственному или уголовному преступлению, который по-церковному называется грехом.

Будучи главой великого государства, великого не только в силу своей географической протяжённости (11 часовых поясов вширь!), Сталин делал всё от него зависящее, чтобы поднять планку нравствености подвластного народа, сделать всех советских людей, и евреев в том числе, лучше, чем они были ещё вчера. Ему ли, Сталину, с юности изучившему в семинарии идеалы Христа не знать было, что, если сеять добро – будет всходить добро, а если сеять зло – будет всходить зло.

Вот для того, чтобы в душах всех советских людей зла и греха становилось всё меньше и меньше, а доброты и порядочности становилось всё больше и больше, особенно после кровопролитной Гражданской войны 1918-1922 годов, вся советская индустрия Культуры работала в этом направлении "посеешь добро – взойдёт добро".

Вдумайтесь, кто те люди, что сегодня поливают грязью имя Сталина? Кто льёт на него грязь вёдрами?

Уже понятно кто они — всё та же демоническая часть еврейского народа — жиды.

Государства СССР не существует уже 23 года, оно было разрушено изнутри усилиями всё тех же евреев, их демонической частью, о чём поэт Игорь Губерман оставил свои очередные стихотворные свидетельства:

Случайно ли во множестве столетий

при зареве бесчисленных костров

еврей — участник всех на белом свете

чужих национальных катастроф. Когда идёт пора крушения структур,

в любое время всюду при развязках

у смертного одра империй и культур

стоят евреи в траурных повязках.

На месте СССР было образовано новое государство уже с капиталистическим строем — Российская Федерация.

Я задам сейчас всем вопрос: когда гибнут империи и культуры, что находят на развалинах археологи?

Они находят артефакты — созданные руками и умом человека какие-то изделия, книги, одним словом — творения.

Давайте посмотрим на эпоху Сталина под этим углом зрения!

Даже в тяжелейшие годы разрухи и в годы Второй мировой войны в СССР существовала Культура, которая побуждала людей быть высоконравственными личностями, ориентировала их на построение светлого будущего...

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть советские кинофильмы, ставшие сегодня нашим "золотым фондом":

Приведу лишь те, которые смотрел лично и не по одному разу:

«Весёлые ребята» (1934 г.),

«Дети капитана Гранта» (по роману Ж. Верна, 1936 г.),

«Волга-Волга» (1938 г.),

«Сердца четырёх» (1941 г.)

«Воздушный извозчик» (1943 г.),

«Два бойца» (1943 г.),

«В шесть часов вечера после войны» (1944 г.)

«Небесный тихоход» (1945 г.),

«Большая семья» (1952 г.) и множество других.

Причём, обратите внимание: половина из перечисленных картин была создана в период страшной по числу жертв Второй мировой войны (!), в которой СССР участвовал с 1941 по 1945 годы, по причине вероломного нападения на наше Отечество гитлеровской Германии.

Тогда что, люди были другие?

Нет. Просто тогда Иосиф Сталин хотел, чтобы советские люди становились день ото дня лучше, чем они были вчера. Потому и фильмы создавались такие, что должны были повышать нравственную планку советского общества, учили патриотизму — любви к Родине.

Как бы жиды ни клеветали сегодня на Сталина, вышеперечисленные советские "артефакты", равно как и вся остальная советская Культура доказывают обратное — Сталин был не только великим государственным деятелем, но и великим воспитателем советского народа. Он прекрасно знал, что демоническая часть евреев, которую он называл сионистами, будет мстить ему и будет пытаться дискредитировать его имя в глазах потомков. Об этом ещё в 1939 году, за 17 лет до ХХ съезда ЦК КПСС, на котором Хрущёв оболгал весь сталинский период нашей истории, Иосиф Виссарионович сказал в доверительной беседе с Александрой Коллонтай (послом СССР в Швеции) следующие пророческие слова.

«...Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом в будущем развитие пойдёт — более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно взбудоражится Восток Возникнут острые противоречия с Западом. И всё же, как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом...» (Из дневниковой записи А. Коллонтай, 1939 г.).

Кстати, это пророчество Сталина хорошо объясняет, почему народ России обратил свой взор к славным страницам нашей истории, и почему сталинистов становится с каждым днём всё больше и больше.

Пазл 5.

Как из святого слова PATRIOT (ПАТРИОТ) жиды сделали вульгарное слово PUSSYRIOT!

Представьте себе, что каким-то моральным уродам (или уродинам) захотелось поупражняться в создании интеллектуальных нечистот — вульгаризмов. Они взяли однокорневое слово ПАТРИОТ в его латинском написании — Patriot — и стали его раскладывать на составные части. А на какие части его можно разложить?

Очевидно, на эти Pat и riot. И хотя слово Patriot однокорневое, в английском языке его отдельные фрагменты представляют собой отдельные слова: Pat — похлопывание, хлопание, кусок, riot — мятеж, беспорядки, буйство, восстание, необузданность, разгул.

О как! — воскликнули моральные уроды. Слово riot им очень понравилась — буйство, мятеж, беспорядки! То, что надо!

Потом, очевидно, они решили, что надо заменить первую часть слова Patriot на какое-нибудь другое слово, способное взорвать всем мозг! Особенно молодёжи. И они придумали, чем его заменить. В итоге у них получилось новое словосочетание, какого ещё не было ни в одном словаре — Pussy riot.

Pussy — в английском слэнге это название женского полового органа.

С рождения этого нового слова и родилась арт-жид-банд-группа "Бешенные..." (вагины), прославившаяся на весь мир 12 февраля 2012 года своей хулиганской выходкой в Храме Христа-Спасителя, за которую три моральных уродины получили потом по 2 года тюрьмы. Четвёртой исполнительнице удалось скрыться.

Эти четыре жидовки таким образом, оказывается, протестовали против Владимира Путина (!), которому предстояло участвовать в выборах Президента России 4 марта 2012 года!!!

Он, видите ли, им не нравится! Подробно о других "чудачествах" эти идиоток я рассказал в отдельной статье.

Несмотря на все происки, которые творила тогда против Владимира Путина демоническая часть еврейского народа — жиды, он таки победил уже в первом туре, набрав по официальным данным 63,6 % (всего 45 602 075 голосов избирателей). В должность Президента Российской Федерации Путин вступил 7 мая 2012 г.

Так мы плавно переходим от рассмотрения шельмования евреями-жидами главы СССР Иосифа Сталина к рассмотрению шельмования евреями-жидами действующего Президента России Владимира Путина.

Пазл 6.

Бесы против Путина. Путин против бесов

11 июня 2013 года Госдума России приняла закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Теперь к информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Соответствующая поправка вносится в п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Уже на следующий день представитель нетрадиционного секс-меньшинства еврей Александр Пинхосович Подрабинек — российский правозащитник, журналист и общественный деятель, главный редактор агентства «ПРИМА-News», бывший политический заключённый и главный редактор газеты «Экспресс-Хроника», написал по этому поводу статью "Закон дураков", в которой выразил своё возмущение таким решением Госдумы.

"Законы бывают плохими или хорошими, мягкими или суровыми, актуальными или мёртвыми, нужными и не очень. Принятый 11 июня закон, вводящий административную ответственность за пропаганду среди детей "нетрадиционных сексуальных отношений", прежде всего глуп...

О подлинных причинах, побудивших власть принять такой позорный закон, есть разные мнения. Одни считают, что это способ расколоть общество и спровоцировать гражданское противостояние, в котором сама власть займёт место арбитра. Другие полагают, что власть пытается консолидировать общество на основе ксенофобии. Причины могут быть разные, их может быть несколько.

Симптоматично, однако, что усилия власти в течение последнего года удивительным образом напоминают историю становления национал-социалистического государства в Германии. Точно так же в список врагов вносятся либералы, геи, "иностранные агенты" и соседние народы (только евреев пока не записали).

Точно так же культивируется расизм (в нашем случае в отношении азиатских трудовых мигрантов), торжествует антизападная риторика, возвеличиваются собственные исторические заслуги и особый исторический путь. У нас говорят о "нетрадиционных сексуальных отношениях" — у нацистов в ходу было определение "противоестественный блуд между мужчинами".

У нас в пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости "оградить в первую очередь подрастающее поколение от воздействия гомосексуальной пропаганды" — Адольф Гитлер говорил: "Мы определяем условия, при которых совершаются половые сношения! Мы вылепляем будущего ребенка!" Весьма похожие аргументы..."



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Ещё один представитель плеяды демонических сил и тоже еврей решил блеснуть своим остроумием аккурат в разгар Олимпиады Сочи-2014. Зовут его Витя Шендерович (кличка "Витя-матрац", поскольку был замечен в сексуальных отношениях с кроватным матрасом). В опубликованной им 10 февраля 2014 года на сайте радиостанции "Эхо Москвы" статье "Путин и девочка на коньках", идея А. Подрабинека нашла своё продолжение.

Шендерович пошёл ещё дальше и сравнил проходящую в России Олимпиаду с Олимпиадой, проходившей в 1936 году в нацистском Берлине.



Он же Витя-матрац.

"Варево ведьм — штука со сложным рецептом. И очень душистые травки идут в ход, чтобы одурманить человека... Непрерывная кликушеская череда патриотических праздников, сопровождающая малолегитимное путинское правление — от «Евровидения», через спортивные победы, к грядущему мундиалю в России — лишнее подтверждение этого ведьминого рецепта. «Когда государство начинает убивать, оно называет себя Родиной», — сформулировал Стриндберг. Верно; но не только тогда! Государство — администрация — мимикрирует под Родину всё время, и тем настойчивее и наглее, чем больше у неё, администрации, оснований попасть под раздачу от собственного народа. Олимпиада, разумеется, отличный для них случай закосить под Родину: какой там Сечин с Чуровым, какой там Бастрыкин… — Кирилл и Мефодий, Барма и Постник, Королев и Гагарин!"

Источник.

Когда эти два еврея-жида (поклонник педофилии и извращенец) — Подрабинек и Шендерович — весьма прозрачно намекнули, что события в России начинают всё более походить на становление в Германии нацистского режима, обязательно должен был найтись следующий еврей-жид, который захотел бы пойти ещё дальше их. И он вскоре нашёлся — Савик ШУСТЕР, журналист и ведущий украинского телевидения. Шустер публично, на весь мир заявил о том, что "сегодня Путин в Европе это новый Адольф Гитлер".

Пазл 7.

Что делать Путину, если значительная часть евреев — шизофреники!?

Заметка от 26.11.2013 года: "У евреев-ашкеназов обнаружена генетическая предрасположенность к шизофрении".

Совместное исследование израильских и американских учёных выявило ген, увеличивающий шансы евреев-ашеназов на заболевание душевными расстройствами. На другие группы населения этот ген действует в меньшей степени, — сообщает в газете "Гаарец" Идо Эфрати.

Согласно исследованию, наличие этого гена у евреев-ашкеназов на 40% повышает их шансы заболеть шизофренией, шизоаффективным расстройством и биполярным аффективным расстройством. При наличии этого же гена у других групп населения, он повышает их шансы на заболевание душевными расстройствами всего на 15%.

Исследование проводилось профессором Ариэлем Дарбаси из Еврейского университета в Иерусалиме и доктором Тодом Ланцем из Института психиатрических исследований Файнштейна в Нью-Йорке. Учёные отмечают, что в прошлом были обнаружены и другие гены, отвечающие за душевные расстройства. На данный момент исследователи работают над тем, чтобы выявить как можно больше причин душевных заболеваний. Учёные надеются, что в будущем это приведёт к разработке новых, более эффективных препаратов для лечение шизофрении и других психических расстройств.

Источник.

«Психическое заболевание: еврейская болезнь»

Доказательства того, что евреи являются носителями шизофрении были представлены ​​в документе, подготовленном для Американского журнала психиатрии доктором Арнольдом Хатчнекером (Arnold A. Hutschnecker), психиатром из Нью-Йорка, который являлся личным врачом президента США Никсона. В своём исследовании, озаглавленном «Психическое заболевание: еврейская болезнь», доктор Хатчнекер сказал, что далеко не все евреи являются психически больными, однако в основном именно евреи являются распространителями этих генетически заразных болезней. («Mental Illness: TheJewish Disease», Psychiatric News, published by the American Psychiatric Association, Oct. 25, 1972).

Это был лишь анонс отдельной большой статьи. Прочесть её можно здесь.

Пазл 8.

Будь осторожен с желаниями, они имеют свойство сбываться!

Если оглянуться назад и получше рассмотреть наше историческое прошлое, то напрашивается вывод, что необъявленная война демонической части еврейства — жидов — против всех нормальных людей и в том числе против Президента России Путина бесконечно продолжаться не может.

Да и врачи-психиатры говорят, что у шизофреников непременно после "мании величия" возникает "мания преследования". В этот момент еврейские СМИ, как бывало ранее, обязательно поднимают крик на весь мир по поводу Холокоста 6 миллионов евреев!

Ниже приведена статистика таких еврейских воплей по годам, зафиксированная в публикациях только одной американской газеты "New York Times":



Если открыть это изображение в новом окне, можно прочитать весь мелкий шрифт.

Ниже юмористический коллаж, составленный кем-то из россиян, который показывает, как нормальные люди относятся к этой больной на голову еврейской публике.

Ну а далее я хочу привести довольно свежую видеозапись с выступлением иудея-каббалиста Михаэля Лайтмана, чтобы показать, что эту статью я совсем не зря писал три года назад, и сегодня у меня есть очень веские основания для её перепоста.

Кстати, и Вы, мой читатель, по возможности тоже сделайте перепост этой статьи на своей "стене" в тех или иных социальных сетях, ведь перепост сегодня — возможно, наше единственное оружие самозащиты!

Ниже обещанное видео: "Лайтман пророчит следующее истребление евреев в США":

Итак, иудей-каббалист Лайтман сделал в израильских СМИ заявление: "Следующее истребление евреев может начаться в Америке, причём намного намного глубже, шире и мощнее, чем в Германии..." А когда его прямо спросили, "вы не боитесь такие вещи открыто говорить?", Лайтман ответил: "а уже некуда бояться! Времени не осталось!".

Выходит, и вправду мир стоит на пороге новых великих потрясений, виновниками которых жиды заранее объявили как и всегда весь Еврейский Народ?! Вот только раньше слова "Виной всему евреи! Виной всему евреи!" кричали на весь мир известные нацисты-жиды Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, а в наше время, спустя 80 лет после первых заявлений Гитлера и Геббельса, то же самое трубит на весь мир израильский иудей-каббалист Лайтман, объясняющий при этом всем, что "каббалисты могут становиться нацистами, а нацисты — каббалистами"!

И что самое интересное: ему никто, совсем никто из политиков не перечит! Такое впечатление, что М.Лайтман — выразитель воли власть предержащих!

Я полагаю, если стихийный или организованный Холокост евреев таки начнётся в США, как пророчит М.Лайтман, по причине коллапса всемирной долларовой системы из-за гигантского американского внешнего долга, превышающего сумму 20 триллионов долларов, то он начнётся и в других странах тоже. И вряд ли Россия останется в стороне от этого процесса.

13 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Антон, спасибо за материал! Эту статью я разослал своим 74 друзьям-единомышленникам и буду целенаправленно рассылать им другие твои новые и старые работы.

Конкретно по этой статье. Интересная получается картина. Начиная с библейских Содома и Гоморры мы видим, как в наш мир евреи целенаправленно и упорно вносят всякие гадости и извращения. Еврей Подрабинек льёт "крокодиловы слёзы" по поводу того, что педерастам запрещают в России совращать и трахать малолетних детей. Витя-матрац трахает тот самый кроватный матрац. Их менее одиозные соплеменники — артисты, пародисты, политологи и шоумэны с экранов телевизоров, кривляясь, трахают мозги нашему народу. И вот мы видим, как жидовская власть на Украине уже чисто конкретно трахает весь украинский народ. Но период майданного оргазма закончился. И более чем очевидно, что пока ещё ситуация раскачается в пока ещё жирующей Америке, предсказанный Лайтманом тот самый Холокост может начаться на Украине. Когда народ осознает, в какую Ж... его загнали, он скажет своим украинским евреям: "вы нами руководили, теперь вы ответите за всё!"