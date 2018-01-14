Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 января 2018

ВКС России на востоке Идлиба уничтожили конвой «Аль-Каиды», в котором в том числе были начиненные взрывчаткой автомобили смертников.

По данным арабских СМИ, мощные налеты в восточной части сирийской провинции Идлиб привели к ликвидации большого количества джихадистов. В результате одной такой бомбардировки был уничтожен весь военный конвой, принадлежащий террористической группе «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).

Город Хан ас-Субул в восточном Идлибе был потрясен взрывами, когда рядом с ним проезжал конвой военной техники боевиков «Нусры», который был поражен серией точных ударов российских боевых самолетов, передаёт агентство AMN.

Огромные взрывы потрясли эту местность не только из-за авиаударов, но и из-за того, что конвой «Хайят Тахрир аш-Шам» состоял из мощных автомобильных бомб, предназначенных для операций смертников против сирийской армии.

В настоящее время СМИ боевиков оппозиции пытаются тиражировать информацию об авианалётах как о преднамеренном нападении на гражданских лиц.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

На видео ниже показаны последние авиаудары по позициям боевиков в провинции Идлиб.