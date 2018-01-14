Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 января 2018
- 10:32 Атака на базы РФ в Сирии открыла ящик Пандоры: как карманная авиация может изменить тактику боевиков.
- 07:30 ВКС России уничтожили большой конвой «Аль-Каиды» в Идлибе (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Разгром: ВКС РФ и Армия Сирии взяли крепость «Аль-Каиды», 10 городов и посёлков по пути из Алеппо в Идлиб (ВИДЕО, КАРТА).
Атака на базы РФ в Сирии открыла ящик Пандоры: как карманная авиация может изменить тактику боевиков
Использованные боевиками в Сирии дроны содержали взрывчатое вещество, которое по своей мощи страшнее гексогена. Его производят всего в нескольких странах. Сейчас Министерство обороны РФ выясняет, как оно попало к террористам.
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/forces/conte…
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ВКС России уничтожили большой конвой «Аль-Каиды» в Идлибе (ВИДЕО)
ВКС России на востоке Идлиба уничтожили конвой «Аль-Каиды», в котором в том числе были начиненные взрывчаткой автомобили смертников.
По данным арабских СМИ, мощные налеты в восточной части сирийской провинции Идлиб привели к ликвидации большого количества джихадистов. В результате одной такой бомбардировки был уничтожен весь военный конвой, принадлежащий террористической группе «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).
Город Хан ас-Субул в восточном Идлибе был потрясен взрывами, когда рядом с ним проезжал конвой военной техники боевиков «Нусры», который был поражен серией точных ударов российских боевых самолетов, передаёт агентство AMN.
Огромные взрывы потрясли эту местность не только из-за авиаударов, но и из-за того, что конвой «Хайят Тахрир аш-Шам» состоял из мощных автомобильных бомб, предназначенных для операций смертников против сирийской армии.
В настоящее время СМИ боевиков оппозиции пытаются тиражировать информацию об авианалётах как о преднамеренном нападении на гражданских лиц.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
На видео ниже показаны последние авиаудары по позициям боевиков в провинции Идлиб.
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Разгром: ВКС РФ и Армия Сирии взяли крепость «Аль-Каиды», 10 городов и посёлков по пути из Алеппо в Идлиб (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия и ВКС России достигли гигантского прогресса в южной части провинции Алеппо, освободив более 10-ти городов и поселков в результате полного краха обороны джихадистов в этом регионе.
Армейцы взяли под контроль населенные пункты Тал ад-Даман, Тал Ахмар, Тал-Шейх, Калаат-ас-Шейх, Ум Амуд, Аль-Ханута, Тал аль-Хавасид, Абд, Ас-Шувиха и Аль-Лахб на юго-западе Алеппо после жестоких, но кратковременных столкновений с исламистскими бандгруппами.
Боевики бежали после того, как стало очевидно, что они значительно уступают в численности и не смогут сдержать наступление сирийских войск, пробивающих себе путь через позиции банд при помощи танков и артиллерии.
С отступлением от города Тал ад-Дамана (который «Аль-Каида»*, по ее утверждению, собиралась фанатично защищать до последней капли крови), фронт террористов на юго-западе Алеппо фактически рухнул, и благодаря этому дверь в восточный Идлиб была открыта для долгожданного соединения сирийских армий в обеих провинциях.
Видеозаписи ниже показывают освобождение сирийской армией стратегической крепости «Нусры»* — Тал ад-Дамана.
Тал ад-Даман — город, расположенный на перекрестке между Ханассером и Джабал-аль-Арбаином, и благодаря своему возвышению над местностью он имеет огневой контроль над многими районами вокруг него.
Падение Тал ад-Дамана заставит бандформирования отказаться от Бадии или же они будут полностью уничтожены здесь.
Сирийская армия освободила десятки деревень в Южном Алеппо после захвата стратегической дороги между Ханасером, Тал ад-Даманом и Джабал-аль-Арбани после ожесточенных боев с террористическими группировками, удерживавшими этот регион.
Сирийские военные СМИ заявили, что САА и союзные силы освободили практически все деревни по обе стороны дороги вскоре после вышеупомянутого успеха.
Подразделения армии теперь занимаются зачисткой около 20 оставшихся деревень к востоку от оси Ханассер-Джебель-Арбайн.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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