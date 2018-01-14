Почему рост рубля не настоящий

Новый год начался весьма удачно для нашего родного рубля. Деревянный уже укрепился по отношению к доллару почти на 2%. (ура всё ОК) Все страшилки с введением санкций по отношению к нашей «элите» полностью игнорируются.

Количество длинных рублевых позиций на забугорных биржах ставит рекорды.

Кажется, что этот праздник жизни будет длится вечно, но давайте посмотрим немного глубже на всю ситуацию вокруг рубля…

Начало года во многих инвестиционных компаниях, характеризуется тем, что управляющим выделяются новые денежные средства для покупки новых инструментов. Поэтому покупки идут по всему широкому фронту. Растет все, акции, сырье, и поэтому логично, что растет и рубль. Обычно все средства осваиваются ориентировочно до 15 числа каждого месяца. То есть вроде как этот период и подходит к концу. А что потом?

На следующей неделе у нас начинается налоговый период, а значит наши экспортеры будут продавать валюту. То есть опять позитив для рубля. Так что январь скорее всего закроем ровно.

А теперь немного информации для размышления. Минфин опять объявил свои планы о покупке с рынка свободных долларов. Зачем и для чего, если рубль обещают еще крепче? Напомню, что в прошлом году именно в районе 55-56 была скупка валюты с рынка. Уход ниже автоматом приведет все прошлогодние покупки финансового ведомства к убыткам…

Опять же, прошлый год, вроде как нам сказали, был очень позитивным. И тем не менее, был израсходован весь Резервный фонд на покрытие дефицита бюджета. Было продано валюты на 1 трлн руб!!! Поэтому в конце года рубль и был стабильный. Тогда возникает логичный вопрос, зачем в конце прошлого года продавали валюту, а теперь ее скупают? Что за манипуляции?

Насчет санкций… Уже появился список из 50 олигархов и 300 членов их семей, кого могут задеть новые санкции. Амеры подают информацию порциями, им торопиться некуда.

И еще одна информация, которая широко обсуждается, многие богатые россияне, массово стали покупать заграничное гражданство. Официально для того, чтобы диверсифицировать свой бизнес… Но если у нас все так хорошо, и экономика обречена на рост, зачем же бежать? Обычно первыми бегут крысы сами знаете откуда… Пока не известно, есть ли среди беглецов кандидаты из американского списка, но понятно, что деньги в Россию возвращать никто не будет, а выводить продолжать будут…

И последняя новость, все на тех же заморских биржах, тот процент инвесторов, которых принято называть смарт-мани, или умные деньги, наоборот наращивают короткие позиции по рублю. То есть по теории поведения толпы, когда основная масса стоит в одну сторону, разворот очень близко.Рост у рубля не настоящий!