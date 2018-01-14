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Никакой труп соратника не остудит пыл П. Грудинина

23:17. 14 января 2018 Просмотров - 219 3 коммент. Опубликовал:
Можно много и долго рассуждать о том, какие программные положения новоиспечённого кандидата от КПРФ Павла Грудинина соответствуют коммунистической доктрине, а какие олицетворяют его тесную связь с миром капитала.
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Но если рассматривать всю эту политическую возню сквозь призму простых общечеловеческих и моральных ориентиров, ничего более мерзкого и отвратительного, чем сегодняшний случай на встрече с доверенными лицами в Москве с кандидатом, произойти не могло.
На собрании партактива произошла трагедия: одному из участников стало плохо, мужчине вызвали скорую, но и она не смогла помочь, ветеран умер от сердечного приступа.
Казалось бы, ну проявите человечность, наскребите щепотку сострадания и сделайте перерыв в выступлении, пока не заберут тело, помяните собственного товарища, поступите по-человечески. Но нет, несмотря на смерть человека, встреча Грудинина с активом КПРФ как ни в чём не бывало продолжилась — после минуты молчания.

Пока остывающее тело Сергея Захарова лежало в холле зала, прикрытое партийным баннером КПРФ, его соратники спокойно расхаживали в пяти метрах, пили кофе, а в зале выступал их новый лидер — Павел Грудинин…

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Грудинин, КПРФ, человек
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