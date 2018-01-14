Как Россия финансирует своих врагов

Сегодня уже мало кого удивляет тот факт, что российский Центробанк осуществляет свою деятельность в интересах западных стран. Около 77% активов ЦБ находятся за пределами страны. При этом, львиная доля этих активов приходится на нашего "заклятого друга" - США.

На 31 декабря 2017 года объем золотовалютных резервов России составлял 417 млрд долларов, что на 15 млрд большем, чем годом ранее. При этом, ЦБ активно вкладывается в долговые обязательства западных стран. Доли нашей страны в госдолгах США, Германии, Франции и Великобритании выросли на 2-6%.

Если говорить об иностранных валютах, то команда Набиуллиной отдала свои предпочтения "американцу", полностью отказавшись от "нейтральных" швейцарских франков и существенно сократив вложения в японскую иену и европейский евро. Другими словами, отечественный Центробанк финансирует откровенно русофобские страны, которые со дня на день должны принять очередной пакет ограничений в отношении нашей страны.