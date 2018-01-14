Иностранцы: «США не нужны союзники, им нужны вассалы»
10:41. 14 января 2018 Просмотров - 662 Один комментарий Опубликовал: brahman
— эта фраза Путина ударила меня в самое сердце»
— «Я полячка и была воспитана в ненависти к русским, но Путин — абсолютно честен в общении с людьми, и это редкая добродетель среди политиков на современной мировой арене. Даже я поддержала бы его. А ведь вы даже не представляете, как нас натаскивают в агрессии против России…»
Yane Yobe
— «Теперь и я хочу изучать русский язык…».
waadfrelle
— «»США не нужны союзники, им нужны вассалы» — эта фраза Путина ударила меня в самое сердце»./em>
WannabeRLpro
— «Я бы хотел, чтобы Германия была с Россией, а не с США … Мне действительно не нравится быть американским вассалом. Только Россия предлагает нам руку взаимопомощи».
RotFuchs
— «Когда Путин говорит, то смотрит на всех прямо, и явно знает о чем ведет речь. Когда говорит президент Америки, или другой Западный лидер, создается ощущение что они черпают политические новости из утренней газеты… До сих пор звучат глупо…»
Laya Gold
— «Путин в моем понимании – это отец матушки — России. Россияне должны гордиться своим президентом. Действительно отличный лидер для такой огромной страны».
Alex Ramos
— «Я американец и все – равно поддерживаю все сказанные слова господина Путина!»
Tyler Dunn
— «Путин справедливо показал, что Америка пытается быть рабовладельцем для всего мира и это действительно так. Да здравствует дружбы России и Индии!»
Stalin Gill
— «Спасибо Путину за понимание того, что настоящий американский народ ненавидит свое правительство, ведь нам понадобится российская помощь, когда мы решим вернуть себе нашу страну. Уважение вам, Владимир Владимирович из настоящей Америки».
Destiny MaRy
— «Если вы действительно заботитесь о мире, и он вам действительно нужен, то слушайте этого человека. Конечно, никто не совершенен, но президент Путин это лучше, чем то, что мы имеем здесь, в США. В Вашингтоне знают это, и потому пытаются его демонизировать!»
Gary Hall
— «Знаете, я провел с моими европейскими друзьями мысленный эксперимент и спросил. Как вы думаете, что произойдет, если Россия соберет весь свой ядерный арсенал и отправит все это в США, объявив миру: «вот, возьмите их. Мы больше не будем играть в военные игры. Теперь — то, мир?» И они мне ответили: «Конечно! Да! Это было бы здорово!»… А потом помолчали, и добавили: «хотя США, вероятнее всего, просто увидели бы в этом возможность для безнаказанного разграбления, или военного удара по России»… Вот и всё. То есть, если все подытожить, вы сможете понять, почему я нахожусь на российской стороне в этом споре. При этом я не «против» американских граждан; у меня есть хорошие друзья и знакомые, которые являются неплохими людьми, они не желают насилия, войны и всех этих агрессивных, незаконных вторжений, но ребята… Ваше правительство — это империалистическая, грязная опухоль на теле планеты! Как можно этого не замечать!?»
Daniel Renard
Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa)
— «Я полячка и была воспитана в ненависти к русским, но Путин — абсолютно честен в общении с людьми, и это редкая добродетель среди политиков на современной мировой арене. Даже я поддержала бы его. А ведь вы даже не представляете, как нас натаскивают в агрессии против России…»
Yane Yobe
— «Теперь и я хочу изучать русский язык…».
waadfrelle
— «»США не нужны союзники, им нужны вассалы» — эта фраза Путина ударила меня в самое сердце»./em>
WannabeRLpro
— «Я бы хотел, чтобы Германия была с Россией, а не с США … Мне действительно не нравится быть американским вассалом. Только Россия предлагает нам руку взаимопомощи».
RotFuchs
— «Когда Путин говорит, то смотрит на всех прямо, и явно знает о чем ведет речь. Когда говорит президент Америки, или другой Западный лидер, создается ощущение что они черпают политические новости из утренней газеты… До сих пор звучат глупо…»
Laya Gold
— «Путин в моем понимании – это отец матушки — России. Россияне должны гордиться своим президентом. Действительно отличный лидер для такой огромной страны».
Alex Ramos
— «Я американец и все – равно поддерживаю все сказанные слова господина Путина!»
Tyler Dunn
— «Путин справедливо показал, что Америка пытается быть рабовладельцем для всего мира и это действительно так. Да здравствует дружбы России и Индии!»
Stalin Gill
— «Спасибо Путину за понимание того, что настоящий американский народ ненавидит свое правительство, ведь нам понадобится российская помощь, когда мы решим вернуть себе нашу страну. Уважение вам, Владимир Владимирович из настоящей Америки».
Destiny MaRy
— «Если вы действительно заботитесь о мире, и он вам действительно нужен, то слушайте этого человека. Конечно, никто не совершенен, но президент Путин это лучше, чем то, что мы имеем здесь, в США. В Вашингтоне знают это, и потому пытаются его демонизировать!»
Gary Hall
— «Знаете, я провел с моими европейскими друзьями мысленный эксперимент и спросил. Как вы думаете, что произойдет, если Россия соберет весь свой ядерный арсенал и отправит все это в США, объявив миру: «вот, возьмите их. Мы больше не будем играть в военные игры. Теперь — то, мир?» И они мне ответили: «Конечно! Да! Это было бы здорово!»… А потом помолчали, и добавили: «хотя США, вероятнее всего, просто увидели бы в этом возможность для безнаказанного разграбления, или военного удара по России»… Вот и всё. То есть, если все подытожить, вы сможете понять, почему я нахожусь на российской стороне в этом споре. При этом я не «против» американских граждан; у меня есть хорошие друзья и знакомые, которые являются неплохими людьми, они не желают насилия, войны и всех этих агрессивных, незаконных вторжений, но ребята… Ваше правительство — это империалистическая, грязная опухоль на теле планеты! Как можно этого не замечать!?»
Daniel Renard
Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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