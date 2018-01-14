Гигантизм живых организмов прошлого. Часть 2
18:53. 14 января 2018 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал: brahman
В первой части (Гигантизм живых организмов прошлого) я связывал гигантские размеры доисторических животных, в частности динозавров, с иным содержанием (или распределением в долях) атмосферных газов. Есть такой механизм, что при увеличении концентрации СО2 может улучшаться усвояемость кислорода и как следствие – матаболизм процессов в организмах. Но скорее всего – это часть факторов. Основной же факттор – это давление.
Начну с комментария одного из читателей:
dr_moshe: Каковы причина гигантизма? Высокое давление, однозначно! Чем выше давление (а выше оно было за счет воды), тем больше формы жизни. При низком давлении раньше японцы выращивали деревья размером в 10-20 см. Полноценное взрослое дерево, но при 0,1 атмосфере оно очень маленькое. Последние гигантские виды сохранились в воде, где высокое давление. Все большие виды жившие в атмосфере вымерли. Мамонты вымерли не потому что жрать было нечего, а потому что давление скакануло. Хотя мамонт не шибко больше слона был.
Как и огромные медведи/зайцы/волки/тигры. Они были раза в 2-3 больше. Давление было не сильно выше чем сейчас, может в 2 раза.
У некоторых африканских племен есть легенды, что было время когда на Земле стоял такой туман, что люди видели солнце и Луну как светлые пятна и вообще не видели звезд. А потом что то произошло и пошел дождь который длился почти год – Потоп.
Только было это давным давно. Легенда о Ное уходит корнями в далекое далекое прошлое, гораздо старше библейских событий. И был он не один, как и Ковчеги. Были и надводные были и подземные.
Бонсаи. Сейчас, для сокращения времени на создание мини-дерева, ветви саженца подрезают, обворачивают ствол проволокой для придания эффекта извивающегося старого дерева. В общем, чистый комуфляж под карликове дерево. Про выращивание под стеклянной колбой кое-где упоминания есть, но подробной информации нет. Никто не будет сейчас ждать многие годы…
Пример обратного эффекта (улучшения усвояемости кислорода): выдержка из медицинской информации про лечение в барокамере с повышенным давлением.
Метод гипербарической оксигенации позволяет лечить кислородом под повышенным давлением любую гипоксию. А метод гипобарической адаптации стимулирует защитные силы организма. Больного и здорового.
В крови кислород химически связан с гемоглобином (19,1 об. %), а также растворен в плазме (0,3 об. %). В обычных условиях к тканям его доставляет гемоглобин в эритроцитах, а растворенная фракция лишь регулирует процесс. Подавляющее большинство заболеваний сопровождается кислородным голоданием клетки — гипоксией, что приводит к ее гибели. При гипоксии клеток и нормальном атмосферном давлении даже дыхание чистым кислородом не поможет, поскольку насыщение гемоглобина имеет предел, а уровень кислорода в плазме при этом не изменяется. Единственное решение — увеличение растворенной фракции кислорода. Это возможно только в барокамере, ведь при повышении давления растворимость газов увеличивается. Метод гипербарической оксигенации (ГБО), включенный в комплексную терапию пациентов, оказывается весьма эффективным, а в ряде случаев — основным.
Источник
Вернемся к теме гигантской фауны прошлого. Только ли динозавры были гигантских размеров? Оказывается, среди млекопитающих тоже были гиганты. Этих представителей видов было очень много. Ниже – некоторые из найденных останков и классифицированные биологами. Давайте посмотрим и убедимся, что их современные потомки не могут быть продолжателями процессов эволюции, а наоборот, из-за уменьшения размеров – инволюции! А инволюция (вернее, деградация), связана с катастрофой и снижением давления.
Нуралагус. Гигантский меноркский заяц
Нуралагус – вымершее млекопитающее семейства зайцевых, обитавшее на острове Менорканачиная с мессинского яруса (конец миоцена — начало плиоцена, около 7—5 млн лет назад)
Судя по найденным костным останкам, отдельные особи могли весить до 23 кг, хотя оценочная средняя масса тела составляла около 12 кг
Буду давать официальную научную информацию с их геохронологией. Пусть будет как есть. Но даже по ней можно сделать вывод, что гигантские млекопитающие жили гораздо позднее динозавтров. Значит, повышенное давление после гибели динозавров сохранилось. Хотя, возможно, уже не такое…
***
Гигантский короткомордый медведь
Вымерший вид из семейства медвежьих, обитавший в Северной Америке в конце плейстоцена, в период между 44 000 и 12 500 лет назад. Гигантский короткомордый медведь был одним из самых крупных хищных млекопитающих, которые обитали на Земле в эпоху оледенения. Исходя из находок скелетов, высота в холке составляла от 1,5 до 2 м, но иногда могла достигать 3 метров, а выпрямившись короткомордый медведь достигал величины 3,5—4,5 м. По расчётам учёных, самцы весили в среднем 600 кг, а самые крупные из них могли достигать веса свыше 1400 кг, что заметно больше, чем самые тяжёлые кадьяки или белые медведи.
В Южной Америке обитали Арктотерии – вымерший род южноамериканских короткомордых медведей, живших в плейстоцене, около 2 млн. – 10 тыс. лет назад.
***
Гигантские ленивцы (Мегатерии)
Группа нескольких различных вымерших видов ленивцев, отличавшихся особо крупными размерами. Они возникли в олигоцене около 35 млн лет назад (некоторые виды гигантских ленивцев вымерли лишь в конце плейстоцена – 11,7 тыс. лет назад.) и обитали в Новом Свете, достигая массы в несколько тонн и высоты в 6 м.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигантские_ленивцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мегатерии
***
Саркозух. Гигантский крокодил
Обитал на территории современной Африки в начале мелового периодами является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.
Саркозух был приблизительно в 1,5-2 раза длиннее крупнейших современных крокодилов (9—12 м в длину), а масса его достигала 8 тонн. У него был гигантский череп более 1,6 метра в длину и крепкий панцирь из близко расположенных друг к другу остеодерм, возможно, защищавший его от атак хищных динозавров.
Вид Sarcosuchus imperator, живший около 110 миллионов лет назад на территории Африки, был описан в 1966 году. Ровестник динозавров, но это в ту эпоху захотели отнести его ученые…
***
Мегистотерий
Гигантское млекопитающее (гиенодонтид). Существовал в раннем и среднем миоцене. Считается одним из наиболее крупных когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих-хищников. Есть предположения (на основании фрагмента нижней челюсти DPC 6611 — огромной особи из Египта), что длина тела с головой составляла около 4 м, длина хвоста предположительно 1,6 м, высота в холке до 1,8 м. Вес мегистотерия оценивается в 880—1400 кг.
***
Индрикотерии
Род вымерших млекопитающих семейства гиракодонтовых, живших 30—20 млн лет назад, в среднем олигоцене — нижнем миоцене. Останки индрикотериев обнаружены во многих районах Азии.
Индрикотерий и белуджитерий — самые высокие (достигали 4,8 метров в холке) и самые тяжёлые (до 20 тонн) из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих.
***
Другие гигантсике млекопитающие без подробного описания:
Перуниум – гигантская куница
Гигантский бегемот
***
Перейдем от древних млекопитающих к другим примерам гигантских представителей фауны:
Гигантские муравьи
Ископаемое подсемейство гигантских муравьёв (Formicidae), размах крыльев которых достигал 15 см. Вымерли 22 млн. лет назад. Общий размер тела около 4—7 см. Длина тела самки Formicium giganteum достигала 7 см. Из современных видов – размеры до 3 см.
***
Титанобоа. Гигантская змея
Судя по строению скелета, являлась близким родственником удава. Обитала на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад. Ископаемые останки змеи были обнаружены в угольной шахте, близ местечка Серрехон. Канадские и американские зоологи, проделав сравнительный анализ скелета, пришли к выводу — змея могла достигать 13 метров в длину и весить более тонны. Самая крупная змея, сохранившаяся до нашего времени, сетчатый питон, достоверно достигает 7,5 метров в длину.
***
Аргентавис
Аргентавис считался самой большой известной науке летающей птицей за всю историю Земли. Аргентавис жил 5—8 млн лет назад на территории современной Аргентины. Он весил около 70 кг, имел размер в высоту 1,26 м, размах его крыльев достигал 6,9 м (что вдвое больше размаха крыльев крупнейших современных птиц — альбатросов). Череп аргентависа был длиной 45 см
***
Это далеко не все гигантские представители древней фауны. Я не стал приводить примеры с официальной датировкой древнее 65 млн. лет. Если допустить объективность датировок ученых, то видно, что и после катастрофического вымирания динозавров – гигантизм фауны присутствовал. Но не исключено, что многие гигантские млекопитающие жили с ними в одну эпоху, но в разных местах и климате.
Вымирание многих уцелевших представителей после катаклизма и падения давления может быть связано с тем, что их дыхательная и кровеносная система не смогла быстро приспособиться к новым условиям (не было резервов). Приспособились (и уменьшились в размерах) лишь некоторые виды, как медведи из примеров выше.
Продолжение этой темы является пока неоднозначная, но заставляющая задуматься информация про людей-великанов в нашей недалекой истории – как разумных представителей той древней фауны (род Богов). Есть якобы их уцелевшие предметы и следы: гигантские мечи, шпаги, секиры, даже есть гигантские средневековые ружья. Огромной величины старые книги. Огромного размера отпечатки ног в тогда еще не затвердевшей каменной породе. Изображения на средневековых картинах самих людей великанов.
Начну с комментария одного из читателей:
dr_moshe: Каковы причина гигантизма? Высокое давление, однозначно! Чем выше давление (а выше оно было за счет воды), тем больше формы жизни. При низком давлении раньше японцы выращивали деревья размером в 10-20 см. Полноценное взрослое дерево, но при 0,1 атмосфере оно очень маленькое. Последние гигантские виды сохранились в воде, где высокое давление. Все большие виды жившие в атмосфере вымерли. Мамонты вымерли не потому что жрать было нечего, а потому что давление скакануло. Хотя мамонт не шибко больше слона был.
Как и огромные медведи/зайцы/волки/тигры. Они были раза в 2-3 больше. Давление было не сильно выше чем сейчас, может в 2 раза.
У некоторых африканских племен есть легенды, что было время когда на Земле стоял такой туман, что люди видели солнце и Луну как светлые пятна и вообще не видели звезд. А потом что то произошло и пошел дождь который длился почти год – Потоп.
Только было это давным давно. Легенда о Ное уходит корнями в далекое далекое прошлое, гораздо старше библейских событий. И был он не один, как и Ковчеги. Были и надводные были и подземные.
Бонсаи. Сейчас, для сокращения времени на создание мини-дерева, ветви саженца подрезают, обворачивают ствол проволокой для придания эффекта извивающегося старого дерева. В общем, чистый комуфляж под карликове дерево. Про выращивание под стеклянной колбой кое-где упоминания есть, но подробной информации нет. Никто не будет сейчас ждать многие годы…
Пример обратного эффекта (улучшения усвояемости кислорода): выдержка из медицинской информации про лечение в барокамере с повышенным давлением.
Метод гипербарической оксигенации позволяет лечить кислородом под повышенным давлением любую гипоксию. А метод гипобарической адаптации стимулирует защитные силы организма. Больного и здорового.
В крови кислород химически связан с гемоглобином (19,1 об. %), а также растворен в плазме (0,3 об. %). В обычных условиях к тканям его доставляет гемоглобин в эритроцитах, а растворенная фракция лишь регулирует процесс. Подавляющее большинство заболеваний сопровождается кислородным голоданием клетки — гипоксией, что приводит к ее гибели. При гипоксии клеток и нормальном атмосферном давлении даже дыхание чистым кислородом не поможет, поскольку насыщение гемоглобина имеет предел, а уровень кислорода в плазме при этом не изменяется. Единственное решение — увеличение растворенной фракции кислорода. Это возможно только в барокамере, ведь при повышении давления растворимость газов увеличивается. Метод гипербарической оксигенации (ГБО), включенный в комплексную терапию пациентов, оказывается весьма эффективным, а в ряде случаев — основным.
Источник
Вернемся к теме гигантской фауны прошлого. Только ли динозавры были гигантских размеров? Оказывается, среди млекопитающих тоже были гиганты. Этих представителей видов было очень много. Ниже – некоторые из найденных останков и классифицированные биологами. Давайте посмотрим и убедимся, что их современные потомки не могут быть продолжателями процессов эволюции, а наоборот, из-за уменьшения размеров – инволюции! А инволюция (вернее, деградация), связана с катастрофой и снижением давления.
Нуралагус. Гигантский меноркский заяц
Нуралагус – вымершее млекопитающее семейства зайцевых, обитавшее на острове Менорканачиная с мессинского яруса (конец миоцена — начало плиоцена, около 7—5 млн лет назад)
Судя по найденным костным останкам, отдельные особи могли весить до 23 кг, хотя оценочная средняя масса тела составляла около 12 кг
Буду давать официальную научную информацию с их геохронологией. Пусть будет как есть. Но даже по ней можно сделать вывод, что гигантские млекопитающие жили гораздо позднее динозавтров. Значит, повышенное давление после гибели динозавров сохранилось. Хотя, возможно, уже не такое…
***
Гигантский короткомордый медведь
Вымерший вид из семейства медвежьих, обитавший в Северной Америке в конце плейстоцена, в период между 44 000 и 12 500 лет назад. Гигантский короткомордый медведь был одним из самых крупных хищных млекопитающих, которые обитали на Земле в эпоху оледенения. Исходя из находок скелетов, высота в холке составляла от 1,5 до 2 м, но иногда могла достигать 3 метров, а выпрямившись короткомордый медведь достигал величины 3,5—4,5 м. По расчётам учёных, самцы весили в среднем 600 кг, а самые крупные из них могли достигать веса свыше 1400 кг, что заметно больше, чем самые тяжёлые кадьяки или белые медведи.
В Южной Америке обитали Арктотерии – вымерший род южноамериканских короткомордых медведей, живших в плейстоцене, около 2 млн. – 10 тыс. лет назад.
***
Гигантские ленивцы (Мегатерии)
Группа нескольких различных вымерших видов ленивцев, отличавшихся особо крупными размерами. Они возникли в олигоцене около 35 млн лет назад (некоторые виды гигантских ленивцев вымерли лишь в конце плейстоцена – 11,7 тыс. лет назад.) и обитали в Новом Свете, достигая массы в несколько тонн и высоты в 6 м.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигантские_ленивцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мегатерии
***
Саркозух. Гигантский крокодил
Обитал на территории современной Африки в начале мелового периодами является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.
Саркозух был приблизительно в 1,5-2 раза длиннее крупнейших современных крокодилов (9—12 м в длину), а масса его достигала 8 тонн. У него был гигантский череп более 1,6 метра в длину и крепкий панцирь из близко расположенных друг к другу остеодерм, возможно, защищавший его от атак хищных динозавров.
Вид Sarcosuchus imperator, живший около 110 миллионов лет назад на территории Африки, был описан в 1966 году. Ровестник динозавров, но это в ту эпоху захотели отнести его ученые…
***
Мегистотерий
Гигантское млекопитающее (гиенодонтид). Существовал в раннем и среднем миоцене. Считается одним из наиболее крупных когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих-хищников. Есть предположения (на основании фрагмента нижней челюсти DPC 6611 — огромной особи из Египта), что длина тела с головой составляла около 4 м, длина хвоста предположительно 1,6 м, высота в холке до 1,8 м. Вес мегистотерия оценивается в 880—1400 кг.
***
Индрикотерии
Род вымерших млекопитающих семейства гиракодонтовых, живших 30—20 млн лет назад, в среднем олигоцене — нижнем миоцене. Останки индрикотериев обнаружены во многих районах Азии.
Индрикотерий и белуджитерий — самые высокие (достигали 4,8 метров в холке) и самые тяжёлые (до 20 тонн) из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих.
***
Другие гигантсике млекопитающие без подробного описания:
Перуниум – гигантская куница
Гигантский бегемот
***
Перейдем от древних млекопитающих к другим примерам гигантских представителей фауны:
Гигантские муравьи
Ископаемое подсемейство гигантских муравьёв (Formicidae), размах крыльев которых достигал 15 см. Вымерли 22 млн. лет назад. Общий размер тела около 4—7 см. Длина тела самки Formicium giganteum достигала 7 см. Из современных видов – размеры до 3 см.
***
Титанобоа. Гигантская змея
Судя по строению скелета, являлась близким родственником удава. Обитала на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад. Ископаемые останки змеи были обнаружены в угольной шахте, близ местечка Серрехон. Канадские и американские зоологи, проделав сравнительный анализ скелета, пришли к выводу — змея могла достигать 13 метров в длину и весить более тонны. Самая крупная змея, сохранившаяся до нашего времени, сетчатый питон, достоверно достигает 7,5 метров в длину.
***
Аргентавис
Аргентавис считался самой большой известной науке летающей птицей за всю историю Земли. Аргентавис жил 5—8 млн лет назад на территории современной Аргентины. Он весил около 70 кг, имел размер в высоту 1,26 м, размах его крыльев достигал 6,9 м (что вдвое больше размаха крыльев крупнейших современных птиц — альбатросов). Череп аргентависа был длиной 45 см
***
Это далеко не все гигантские представители древней фауны. Я не стал приводить примеры с официальной датировкой древнее 65 млн. лет. Если допустить объективность датировок ученых, то видно, что и после катастрофического вымирания динозавров – гигантизм фауны присутствовал. Но не исключено, что многие гигантские млекопитающие жили с ними в одну эпоху, но в разных местах и климате.
Вымирание многих уцелевших представителей после катаклизма и падения давления может быть связано с тем, что их дыхательная и кровеносная система не смогла быстро приспособиться к новым условиям (не было резервов). Приспособились (и уменьшились в размерах) лишь некоторые виды, как медведи из примеров выше.
Продолжение этой темы является пока неоднозначная, но заставляющая задуматься информация про людей-великанов в нашей недалекой истории – как разумных представителей той древней фауны (род Богов). Есть якобы их уцелевшие предметы и следы: гигантские мечи, шпаги, секиры, даже есть гигантские средневековые ружья. Огромной величины старые книги. Огромного размера отпечатки ног в тогда еще не затвердевшей каменной породе. Изображения на средневековых картинах самих людей великанов.
Источник: sibved.livejournal.com
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Гигантские животные в наше время продолжают жить на Камчатке. Охотское море, северо-запад Камчатки, село Манилы. Лоси имеют вес 2 тонны и рога весом более 100кг. Медведи достигают роста 2 метра 80 см., бегают со скоростью до 40 км./час. Это единственное место на Камчатке, где развивается гигантизм.