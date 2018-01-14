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Что ждёт Россию в 2018 году (Время-вперёд! #274)

21:21. 14 января 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Начинаем 2018 год обзором запланированных на этот год новшеств – от мега-строек и ракет до электронных паспортов и интернета 5G. Конечно, это далеко не весь перечень, но интересно будет в конце года посмотреть, что реализовано на практике (надеемся, что всё). Просим вас принять участие в опросе, анонсированном в конце этого выпуска. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/FWMRC4Ryozw

«Зачем польские танки нацелились на Брест»: https://youtu.be/KC3sZS4mHWY

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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