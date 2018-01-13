В.В.Кирюшин: Музыка для новорожденных и ещё не родившихся детей.

На классическую музыку эмбрионы реагировали лучше всего. Мамаши - хуже.



На народную и мать, и дитя реагировали одинаково.



Попса явно больше нравилась мамочке, а плоду - нет. Ребенок начинал нервно шевелиться, раздражаться.



Ритмичная, маршевая музыка по утрам нравилась обоим.

Музыка как лекарство

В столичном центре здоровья недоношенных детей лечат музыкой, а композитор Владимир Кирюшин сочиняет мелодии для будущих мам и неродившихся младенцев.

октябрь 2000 г.

Уже и немцы, и японцы знают (а мы, увы, нет), что наши медики первыми в мире при помощи уникальных методик научились «доводить до ума» недоношенных младенцев, детей с родовыми травмами и расстройствами психики. И дело тут совсем не в новых препаратах и таблетках. Дело - в музыке...

То, что музыка влияет буквально на все - и на рост всходов, и на удой у коров, и на нашу с вами нервную систему, - ученые выяснили уже давно. Но чтобы вот так прямо лечить музыкой младенцев - до этого дело еще не доходило.

В пятую палату - Чайковского!

Научный центр здоровья детей РАМН. В палатах - космическая тишина. Облаченная в безразмерные больничные одежды, я передвигаюсь от одного кувеза к другому, рассматривая местных обитателей. Не надо быть врачом, чтобы заметить: кто-то из малышей дышит очень неровно, кто-то беспокойно подергивается во сне, кто-то не может заснуть вообще.

И вдруг происходит чудо. К кувезу семимесячной крохотульки Лизы подносят самый обыкновенный магнитофон. Нажимают кнопку. Из динамиков звучит ритмичная приятная мелодия. На второй минуте музыкального сопровождения дыхание девочки становится заметно ровнее. Она, конечно, продолжает спать. Но ее маленькое сердце явно заработало по-другому.

Переставляем кассету и подходим к «скафандру», в котором лежит смешной и очень волосатый Петька. Мальчишка при родах получил травму. И теперь боится всего. Любого шороха, чужого человека и даже собственных ручек, которыми беспорядочно машет, словно отгоняя свои же страхи. Но как только начинает звучать его, Петькина, музыка, он успокаивается, закрывает перепуганные глазенки и, наплевав на нас всех, засыпает. Такие вот чудеса. И они, конечно, требуют пояснения.

Ария врача

Академик РАЕН, профессор Галина Викторовна Яцык руководит отделением для недоношенных детей и в последнее время еле успевает отбиваться от иностранцев, жаждущих посмотреть на ее методики.

- А что делать, если детей с патологиями и у нас, и у них появляется все больше?

- На недоношенного ребенка сразу обрушивается куча медицинских мероприятий. И тут мы задумались: нельзя ли заменить сильные препараты чем-то более приятным и безболезненным? И, представьте, на фоне плавания, ароматерапии, массажа и иглоукалывания музыка дала самые неожиданные результаты. Именно она помогает во много раз уменьшить лекарственную нагрузку на организм новорожденного.

- А с чем это связано?

- Музыка помогает регулировать сразу несколько систем в организме: центральную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и даже пищеварительную...

- Значит, каждому пациенту вы прописываете свою музыку?

- Конечно! Каждому - свой ритм, темп, тональность. В этом вся тонкость музыкотерапии и заключается. Более того, мы в отделение специально подобрали персонал с хорошими голосами! И работая с малышами, наши сотрудники обязательно... напевают.

Сейчас в Институте педиатрии созданы три музыкальные программы - успокаивающая, возбуждающая и смешанная. Успокаивающая - это в основном колыбельные: как показали исследования, песенка «Спят усталые игрушки», колыбельная «Светлане» и народные «баю-баюшки-баю» улучшают пульс ребенка, восстанавливают частоту дыхания, нормализуют работу кишечника.

Вялым детям за 20 - 30 минут до кормления включают ритмичную музыку, марши, песни Шаинского. Возбудимым назначают успокоительные мелодии в минорном ключе.

- А не получится ли так, что с помощью музыки мы превратим младенца в «собаку Павлова». Звучит определенная мелодия - он ест, другая - он засыпает... - беспокоюсь я.

- Нет, такого не произойдет, потому что музыкальный курс длится 7 - 10 дней. Потом биоритмы ребенка выравниваются, так что рефлекс на определенную музыку не успевает вырабатываться.

- Существуют ли какие-нибудь музыкальные противопоказания?

- Очень редко, когда у детей судороги, им вредна роковая музыка.

- А если такую музыку без конца слушает беременная мамаша, подвинутая на роке?

- Давно доказано, что с 18 недель эмбрион слышит и различает ритмы, мелодии. Поэтому с этого времени дети слушают музыку вместе с матерью, и лучше, если это все-таки будет что-то поспокойнее рока. Что именно? Выбирайте сами.

Одна сотрудница по секрету мне поведала, что детям со сбоями ритмов сердца и неровным дыханием очень помогает бойкая музыка типа «Смело, товарищи, в ногу!» и «Интернационала». Я всерьез заволновалась: а не льем ли мы воду на мельницу господина Зюганова? Но медики меня успокоили: в этих произведениях важен только ритм, а содержание революционных песен младенцев не беспокоит.

- И потом, в основном мы используем произведения Чайковского, Бородина, Бетховена, Вивальди, - пояснили мне в центре, - ну и, конечно, музыку композитора Владимира Викторовича Кирюшина - он специально пишет для беременных мам и недоношенных детей.

С таким музыкантом я не могла не познакомиться!

Композитор для эмбрионов

Сначала Владимир Викторович Кирюшин был простым преподавателем сольфеджио. Но это ему быстро надоело. И пришла благая мысль понять, как часто повторяются в музыкальных произведениях те или иные сочетания нот, заворожившие не одно поколение.

Взял Кирюшин две с половиной тысячи самых популярных в мире классических произведений. И изучал их... сорок лет. Он систематизировал ритмы в таблицы.

Выяснил: у так называемой попсы всего 10 музыкальных формул, а у классики - до 123.

Но раз так прикипело человечество к одним и тем же сочетаниям, значит, есть в них и целебная сила? А что если испытать действие самых приятных музыкальных звуков на эмбрионах?

Вокруг ученого образовалась группа беременных активисток. Включалась та или иная музыка, и компьютер с монитором и ультразвуком одновременно фиксировали реакции матери и плода на одну и ту же музыку.

Оказалось: на классическую музыку эмбрионы реагировали лучше всего. Мамаши - хуже.

На народную и мать, и дитя реагировали одинаково.

Попса явно больше нравилась мамочке, а плоду - нет. Ребенок начинал нервно шевелиться, раздражаться.

Ритмичная, маршевая музыка по утрам нравилась обоим. Тут-то и родилась у Кирюшина идея писать музыку не только для новорожденных, но и для еще не родившихся детей.

- Ведь музыка создает своеобразный мост между двумя полушариями мозга. И стимулирует выработку в организме так называемых гормонов счастья. Я создал несколько программ для детей с разными пороками развития, и они успешно работают сейчас в Институте педиатрии.

- С новорожденными мне все более или менее ясно. А вот с эмбрионами надо разобраться. Ну выяснили вы, какая музыка им нравится больше, а дальше-то что?

- Дальше - те беременные женщины, кто слушал мою музыку, рожали намного легче. Если во время родов они включали эту музыку, то ребенок «вылезал» на том произведении, которое ему нравилось больше всех. И представляете, он рождался с криком именно в той тональности, которая звучала в самый ответственный момент!

- Не может такого быть!

- А вы, - тут Кирюшин выразительно посмотрел на мой недвусмысленно округлившийся живот, - проверьте на себе!

Музыкально просвещалась Анна АМЕЛЬКИНА.

Фото Анатолия ЖДАНОВА.

На снимке: Андрюша лучше всего засыпает под Моцарта...

"Комсомольская правда", № 190, 16 октября 2000 г.,

«Магнитогорский Рабочий», 19 октября 2000 г.

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кадры из видеоролика...

Владимир Кирюшин - Интонационно-слуховые упражнения (с аудио).pdf 612 МБ

Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти.

158 упражнений вместе с нотами в одном файле в формате PDF.

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