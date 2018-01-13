В России найдена долина ПИРАМИД Императоров!

Данная видео-статья создана для того чтобы показать забытую долину Пирамид Императоров, которая находится в современном Чукотском автономном округе России. Данная Долина Пирамид была изображена на множестве древних карт до 18 века. Но глобальная катастрофа середины 17 века привела к затоплению территории на которой находятся пирамиды Императовов, и исчезновению данных сооружений с карт выпущенных позже.

Использование технологий 21 века, плюс изучение карт древности, позволили найти легендарную долину Императоров на современных картах. На этом участке суше размером в 60 квадратных километров мною найдено около 20 Пирамидальных структур различных форм и размеров, и одна Звездная крепость. Всю подробную информацию о моих находках можно получить в видео:

Больше информации в ссылках под видео.