Украина, начало 2018 года: «шоковая терапия» для экономики

На Украине установлен новый антирекорд: гривна на торгах в Киеве стоила 10 российских рублей. Такого соотношения «один к двум» никогда прежде не было. Падение украинской валюты ниже исторического минимума не сулит ничего хорошего ни украинцам, ни экономике страны.

Эксперты говорят о негативной тенденции по дальнейшему обесцениванию гривны и сворачивании украинской экономики. Экспортные объемы уже упали ниже импорта. Про новые рынки можно забыть, а российский утрачен, пожалуй, если не навсегда, то явно надолго. Международные кредиторы не питают иллюзий и не испытывают желания давать Киеву новые кредиты.

Финансовые аналитики полагают, что нынешний год окажется для Незалежной непростым. Даже тяжелым, так как кредиторы требуют проведения радикальных реформ и борьбы с коррупцией, что власть в Киеве гарантировать на данный момент просто не способна. Как итог: украинцев ожидают сложные времена. Они не выдержат очередную «шоковую терапию», которая приведет к завершающей стадии уничтожения украинской экономики. Красивые слова про реформы всего лишь чистой воды фикция.

Ну, а борьба с коррупцией... Как может устранить такое явление власть, чья сущность как раз и есть коррупция? Бороться против самих себя?

Неутешительные данные за 2017 года продемонстрировала экономика самостоятельной и независимой Украины. Она развивалась в разы хуже, чем это было запланировано. Еще в начале декабря глава Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что в 2018 году инфляция составит от 12,2% до 13,6%. Ожидается также спад в аграрном секторе за счет более низкого урожая поздних зерновых и технических культур. Это важно, так как на сельхозпродукцию приходится практически 50% экспорта.

Как сообщил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

Добавим сюда и рост дефицита текущего счета платежного баланса, означающий, что страна больше импортирует товаров, чем вывозит за рубеж. Экономика, таким образом, если и вырастет, то незначительно, не компенсируя провалы прошлых лет. «Теневая экономика» и коррупция играют против восстановления украинской экономики. Украинцы попали в ловушку бедности после «горячих событий» евромайдана.

Президенту Украины Петру Порошенко и правительству придется задуматься о том, как при таком сценарии повысить социальные стандарты, чтобы попытаться вернуть доверие населения до президентских выборов. На кону второй президентский срок, поэтому падение уровня жизни ему не простят и точно в плюсики не запишут.

Пролетит Порошенко как фанера над Парижем, если не будет фальсификаций и подкупа. И винить здесь нужно ни Россию, ни Донбасс с его нежеланием плясать под дудку коррупционеров и прозападных марионеток в Киеве, а лишь собственную жадность и беспредельную наглость своего окружения.