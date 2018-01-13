Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2018

Последствия “новогоднего перемирия” в Гольме

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Сегодня бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения – Филипоненко

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Обстановка на всей линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению – Басурин

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin

Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом говорится в сообщении ресурса Ukrainian Military Pages, который освещает состояние воинских формирований, военной промышленности и оборонной политики Украины. Сообщается, что подготовка кандидатов начнется 15 января 2018 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка. Также сообщается, что после языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов. Читайте также: Кровавая бойня в ВСУ: пьяный военный убил 5 сослуживцев и ранил 2 (+ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Снайперы ВСУ обстреляли дома мирных жителей ЛНР

Военнослужащие ВСУ из снайперского оружия обстреляли дачи садоводческого товарищества Зеленая Роща, расположенного в пригороде Луганска. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко. Он отметил, что украинские военные продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов ЛНР, находящихся на линии боевого соприкосновения. «По информации от местных жителей садоводческого товарищества Зеленая Роща, сегодня в 4.30 утра бойцы вооруженных сил Украины открыли прицельный огонь из снайперского вооружения», — сказал полковник. «В один из домов было прямое попадание в окно. Вероятней всего, метили в жителя этого дома. Также пострадал и рядом стоящий дом: пробита стена и крыша. Только по счастливой случайности никто не пострадал», — рассказал Филипоненко. «Садоводческое товарищество Зеленая Роща находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения. Поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей Республики», — подчеркнул и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР. Читайте также: Кровавая бойня в ВСУ: пьяный военный убил 5 сослуживцев и ранил 2 (+ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации

Обстановка в прифронтовой зоне в Донбассе накаляется, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов.

“После договорённости о перемирии на праздники установился относительный мир. Но не было ни одного дня без нарушений. Стороны не полностью выполняют взятые на себя обязательства. Сейчас можно сказать, что началась фаза эскалации. Об этом свидетельствуют 2 тыс. нарушений, которые наши наблюдатели зафиксировали с 17.00 вторника по 17.00 среды на этой неделе”, - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что аналогичные договорённости уже были: так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, и все они проходили по одной схеме: резкое прекращение огня, затем постепенное увеличение количества обстрелов.





“Все эти перемирия имели позитивные последствия. Местные жители получали возможность передохнуть от обстрелов. Но эти периоды длились недолго”, - отметил Хуг.



Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев.





“Мы, СММ ОБСЕ, не можем обеспечить установление мира, это могут сделать лишь стороны конфликта, лишь они могут прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый мир путем отвода вооружения и проведения разминирования”, - подчеркнул Хуг.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru