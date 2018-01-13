Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2018
- 19:14 Последствия “новогоднего перемирия” в Гольме.
- 18:31 Сегодня бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения – Филипоненко.
- 18:06 Обстановка на всей линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению – Басурин.
- 17:13 ВСУ начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin.
- 15:15 Снайперы ВСУ обстреляли дома мирных жителей ЛНР.
- 12:00 ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации.
Последствия “новогоднего перемирия” в Гольме
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Сегодня бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения – Филипоненко
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Обстановка на всей линии соприкосновения имеет тенденцию к обострению – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ начинают подготовку операторов ракетного комплекса Javelin
Вооруженные силы Украины приступают к подготовке операторов американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом говорится в сообщении ресурса Ukrainian Military Pages, который освещает состояние воинских формирований, военной промышленности и оборонной политики Украины.
Сообщается, что подготовка кандидатов начнется 15 января 2018 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для получения необходимого уровня знания английского языка.
Также сообщается, что после языковой подготовки отобранных кандидатов направят за границу для обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Снайперы ВСУ обстреляли дома мирных жителей ЛНР
Военнослужащие ВСУ из снайперского оружия обстреляли дачи садоводческого товарищества Зеленая Роща, расположенного в пригороде Луганска.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
Он отметил, что украинские военные продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов ЛНР, находящихся на линии боевого соприкосновения.
«По информации от местных жителей садоводческого товарищества Зеленая Роща, сегодня в 4.30 утра бойцы вооруженных сил Украины открыли прицельный огонь из снайперского вооружения», — сказал полковник.
«В один из домов было прямое попадание в окно. Вероятней всего, метили в жителя этого дома. Также пострадал и рядом стоящий дом: пробита стена и крыша. Только по счастливой случайности никто не пострадал», — рассказал Филипоненко.
«Садоводческое товарищество Зеленая Роща находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения. Поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей Республики», — подчеркнул и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ОБСЕ: В Донбассе началась фаза эскалации
Обстановка в прифронтовой зоне в Донбассе накаляется, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов.
Он напомнил, что аналогичные договорённости уже были: так называемые пасхальное, школьное, хлебное перемирия, и все они проходили по одной схеме: резкое прекращение огня, затем постепенное увеличение количества обстрелов.
Первый замглавы миссии также проинформировал, что за 2017 год наблюдатели зафиксировали 401 тыс. 336 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Для сравнения: в 2016 году было 320 тыс. 130 случаев.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru