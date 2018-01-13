Главная » Новости Украины и Новороссии

«Стукачки» на Украине: выпил? Спел русскую песню? В тюрьму!

19:41. 13 января 2018 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал:

ан укр

Украинские националисты продолжают искоренять любые проявления сепаратизма, вытаскивая «из своих гордых спин» очередной нож, воткнутый любителями России, ее культуры, книг и музыки. Все это начинает напоминать то ли трагикомедию, то ли тусовку в дурдоме, но в любом случае борьба с инакомыслием приобрела уже гротескные формы.

Продуманные стукачи сводят личные счеты, обвиняя в сепаратизме не только известных людей, но и коллег по работе и даже свои «вторые половинки», когда желают насолить им по мере сил. В полиции приводят примеры того, что «борцы» не гнушаются вызвать наряд даже в бар или кафе, если якобы услышат звучание русской песни. Можете себе представить, как сводит скулы у «незалежных» при их исполнении?

Бесит еще этот контингент помимо русской музыки и просмотр российских каналов. Ну, а полиция оперативно реагирует, пресекая все признаки «сепартизма» на местах, с последующей передачей информации в СБУ. Стукачество процветает, напомню, среди людей с низменными инстинктами, чаще всего малообразованными и некультурными. Ощущение власти кружит им голову, заставляя чувствовать себя не пустым местом, а чем-то большим.

Не хочешь любить майдан, силой заставим! Именно так рассуждает украинская «быдломасса», преследуя адекватных людей по только им известным мотивам.

Если человек живет в государстве, гордо именующем себя цивилизованным и демократическим, но при этом не имеет элементарных прав и свобод, то грош цена такой свободе и демократии.

Если человек не может критиковать власть под угрозой обвинения в сепаратизме, не может петь песни для души или получать информацию из книг, попавших под запрет чисто из русофобских побуждений власть предержащих и оголтелых националистов, то грош цена такой власти.

Не Россия страдает от махрового национализма, стукачества, унижения и преследования людей по надуманным основаниям, а Украина, что стёрла уже пятки на пути в европейский рай. А люди душой ведь тянутся к тому, что дорого им. Поэтому наши прежде братские связи не рвутся. Все вернется на круги своя. Украине нужно проглотить свою горькую пилюлю, чтобы осознать, что есть нормальная жизнь и осознать тот вред, что причинили ей воры, мошенники и психопаты на пару с «идолопоклонниками» Запада.

Метки: Конец проекта Украина, сепаратизм, украинские националисты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нетолерантный мультик
...» и все тонкости отношений между русским народом и многонациональными народцами эрэфии...
Япония уйдёт под воду
Знали ли японцы о приближающейся трагедии? Во что превратятся острова после того, как все катастрофы закончатся? Как японская трагедия связана с Атлантидой? Рассказывает историк Андрей Фурсов. Источник
Нужен ли такой «правый» вождь Русскому Народу?
...повсеместное создание Русских Общин, объединяющих всех русских под лозунгом: я Русский, - всё... бомбёжки… Вот на Украине (сейчас в Украине) установлены добавки к пенсии...повсеместное создание Русских Общин, объединяющих всех русских под лозунгом: я Русский, - ...
Три мнения о Сталине
... не патриотично себя ведут. Настоящий русский патриот не скажет доброго о... за возвращение Царицына, неплохое старо-русское название. 4. Новая индустриализация необходима... от мира, большевики сначала уничтожили русское крестьянство, а потом стали строить...
Один ли мы народ?
... на Украине усиленно насаждается идея о принципиальных о различиях между украинцами, русскими... нашим согражданам, что тот же русский для украинца такая же родня...
Янукович — холодок по спине
В последнее время новости из Украины занимают значительную часть нашего информационного ... русских украинцы это часть одного народа, наряду с белорусами. Поэтому судьба Украины...

2 коммент.»

  • 4484 3698
    Ирбис 13 января 2018 в 20:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Зато все обсуждают отсутствие свободы в России! Многих хотя бы на пол года туда и поймут что там реально происходит. По тому просим граждан Украины помалкивать, а то воняет от вас, аж силы нет.

    Ответить
  • 3283 576
    nikolay 13 января 2018 в 21:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Стукачество у украинцев заложено в генах. Оно было всегда.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>