«Стукачки» на Украине: выпил? Спел русскую песню? В тюрьму!

Украинские националисты продолжают искоренять любые проявления сепаратизма, вытаскивая «из своих гордых спин» очередной нож, воткнутый любителями России, ее культуры, книг и музыки. Все это начинает напоминать то ли трагикомедию, то ли тусовку в дурдоме, но в любом случае борьба с инакомыслием приобрела уже гротескные формы.

Продуманные стукачи сводят личные счеты, обвиняя в сепаратизме не только известных людей, но и коллег по работе и даже свои «вторые половинки», когда желают насолить им по мере сил. В полиции приводят примеры того, что «борцы» не гнушаются вызвать наряд даже в бар или кафе, если якобы услышат звучание русской песни. Можете себе представить, как сводит скулы у «незалежных» при их исполнении?

Бесит еще этот контингент помимо русской музыки и просмотр российских каналов. Ну, а полиция оперативно реагирует, пресекая все признаки «сепартизма» на местах, с последующей передачей информации в СБУ. Стукачество процветает, напомню, среди людей с низменными инстинктами, чаще всего малообразованными и некультурными. Ощущение власти кружит им голову, заставляя чувствовать себя не пустым местом, а чем-то большим.

Не хочешь любить майдан, силой заставим! Именно так рассуждает украинская «быдломасса», преследуя адекватных людей по только им известным мотивам.

Если человек живет в государстве, гордо именующем себя цивилизованным и демократическим, но при этом не имеет элементарных прав и свобод, то грош цена такой свободе и демократии.

Если человек не может критиковать власть под угрозой обвинения в сепаратизме, не может петь песни для души или получать информацию из книг, попавших под запрет чисто из русофобских побуждений власть предержащих и оголтелых националистов, то грош цена такой власти.

Не Россия страдает от махрового национализма, стукачества, унижения и преследования людей по надуманным основаниям, а Украина, что стёрла уже пятки на пути в европейский рай. А люди душой ведь тянутся к тому, что дорого им. Поэтому наши прежде братские связи не рвутся. Все вернется на круги своя. Украине нужно проглотить свою горькую пилюлю, чтобы осознать, что есть нормальная жизнь и осознать тот вред, что причинили ей воры, мошенники и психопаты на пару с «идолопоклонниками» Запада.