Сколько стоит жить в России с точки зрения экспата
12:25. 13 января 2018 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Собираетесь в Россию? Вы знаете сколько Вам нужно денег чтобы поддерживать Ваш нынешний уровень жизни?
Питание (цены в рублях)
Обычный обед (включая напитки) в деловом районе города - 407
Комбо-обед в закусочной (Big Mac или что-то подобное) – 285
500 gr (1 lb.) куриных грудок без костей – 140
1 liter (1 qt.) цельного молока – 64
12 яиц, больших – 94
1 kg (2 lb.) помидоров - 165
500 gr (16 oz.) местного сыра - 359
1 kg (2 lb.) яблок - 89
1 kg (2 lb.) картошки - 35
0.5 l (16 oz) местного пива в супермаркете - 62
1 бутылка красного столового вина хорошего качества - 550
2 литра Кока-Колы - 92
Хлеб для 2-х человек в день - 32
Жильё
Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в ДОРОГОМ районе - 75,915
Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в нормальном районе - 46,815
Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 2-х человек (кв. 85 m2) - 6,739
Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в ДОРОГОМ районе - 38,482
Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в нормальном районе - 28,958
Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 1 человека (студия 45 m2) - 5,348
Internet 8 Mbps (1 month) - 487
40” flat screen TV - 32,947
Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands) - 6,033
Стиральный порошок (3 l. ~ 100 oz.) - 364
Часовая ставка за уборку - 597
Одежда
1 джинсы (Levis 501 или подобные) - 4,964
1 набор летней одежды от High Street Store (Zara, H&M или подобных) - 2,836
1 пара кроссовок (Nike, Adidas, или подобные) - 5,698
1 пара мужских кожаных туфель - 8,189
Tранспорт
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или подобный), новый, базовой комплектации - 1,252,320
1 liter (1/4 gallon) бензина - 39
Месячный проездной - 1,995
Медицина и гигиена
Лекарства от простуды на 6 дней (Tylenol, Frenadol, Coldrex, или подобные) - 394
1 упаковка (12 доз) антибиотиков - 477
Короткий визит к частному доктору (15 minutes) - 1,497
1 пачка тампонов (32 шт) (Tampax, OB, …) - 268
Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) - 170
Шампунь для волос 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) - 187
4 рулона туалетной бумаги - 74
1 тюбик зубной пасты - 110
Стандартная мужская стрижка в районе города где живут экспаты - 682
Развлечения
Обычный обед для двоих в ближайшем баре - 1,691
2 билета в кино - 657
2 билета в театр (лучшие места) - 4,662
Обед на 2-х в итальянском ресторане в экспат-районе с закусками, вторым, вином и десертом - 3,760
1 коктейль в клубе в центре города - 417
Каппучино в экспат-районе города - 191
1 порция пива в ближайшем баре (500ml or 1pt.) - 195
iPad Wi-Fi 128GB - 34,213
Тариф на 1 мин. по предоплате (без плана или скидок) - 2.45
Абонемент на 1 месяц в спортзал в деловом районе города - 3,396
1 пачка Marlboro - 121
Первые 11 городов России ранжированные по стоимости жизни (Индекс цен – Price Index)
Ranking City Price Index *
1st Yuzhno-Sakhalinsk 121
2nd Moscow 114
3rd Saint Petersburg 93
4th Vladivostok 89
5th Kazan' 85
6th Yekaterinburg 77
7th Samara 72
8th Novosibirsk 72
9th Nizhniy Novgorod 67
10th Rostov-on-Don 65
11th Perm 64
Индекс цен (Price Index):
Чтобы вычислить стоимость Индекса цен каждого города, мы начали с того что установили значение Индекса цен равное 100 для базисного справочного города (которым оказалась Прага). Как только ориентир был установлен, значение Индекса цен любого города в базе данных была вычислена сравнением стоимости проживания в нем со стоимостью проживания в Праге.
Таким образом, если у города Индекс цен равен 134, это означает, что стоимость жизни (проживания) в этом городе на 34% дороже, чем проживание в Праге
http://perevodika.ru/articles/1197432.html – цинк
https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/russia – оригаал на английском языке
https://www.expatistan.com/cost-of-living/index – по ссылке доступна интерактивная карта, где вы можете сравнить индексы цен в российских городах, с различными городами за рубежом в разных регионах мира
Источник: colonelcassad.livejournal.com