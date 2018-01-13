Сколько стоит жить в России с точки зрения экспата

Собираетесь в Россию? Вы знаете сколько Вам нужно денег чтобы поддерживать Ваш нынешний уровень жизни?

Обычный обед (включая напитки) в деловом районе города - 407Комбо-обед в закусочной (Big Mac или что-то подобное) – 285500 gr (1 lb.) куриных грудок без костей – 1401 liter (1 qt.) цельного молока – 6412 яиц, больших – 941 kg (2 lb.) помидоров - 165500 gr (16 oz.) местного сыра - 3591 kg (2 lb.) яблок - 891 kg (2 lb.) картошки - 350.5 l (16 oz) местного пива в супермаркете - 621 бутылка красного столового вина хорошего качества - 5502 литра Кока-Колы - 92Хлеб для 2-х человек в день - 32Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в ДОРОГОМ районе - 75,915Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в нормальном районе - 46,815Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 2-х человек (кв. 85 m2) - 6,739Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в ДОРОГОМ районе - 38,482Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в нормальном районе - 28,958Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 1 человека (студия 45 m2) - 5,348Internet 8 Mbps (1 month) - 48740” flat screen TV - 32,947Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands) - 6,033Стиральный порошок (3 l. ~ 100 oz.) - 364Часовая ставка за уборку - 5971 джинсы (Levis 501 или подобные) - 4,9641 набор летней одежды от High Street Store (Zara, H&M или подобных) - 2,8361 пара кроссовок (Nike, Adidas, или подобные) - 5,6981 пара мужских кожаных туфель - 8,189Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или подобный), новый, базовой комплектации - 1,252,3201 liter (1/4 gallon) бензина - 39Месячный проездной - 1,995Лекарства от простуды на 6 дней (Tylenol, Frenadol, Coldrex, или подобные) - 3941 упаковка (12 доз) антибиотиков - 477Короткий визит к частному доктору (15 minutes) - 1,4971 пачка тампонов (32 шт) (Tampax, OB, …) - 268Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) - 170Шампунь для волос 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) - 1874 рулона туалетной бумаги - 741 тюбик зубной пасты - 110Стандартная мужская стрижка в районе города где живут экспаты - 682Обычный обед для двоих в ближайшем баре - 1,6912 билета в кино - 6572 билета в театр (лучшие места) - 4,662Обед на 2-х в итальянском ресторане в экспат-районе с закусками, вторым, вином и десертом - 3,7601 коктейль в клубе в центре города - 417Каппучино в экспат-районе города - 1911 порция пива в ближайшем баре (500ml or 1pt.) - 195iPad Wi-Fi 128GB - 34,213Тариф на 1 мин. по предоплате (без плана или скидок) - 2.45Абонемент на 1 месяц в спортзал в деловом районе города - 3,3961 пачка Marlboro - 121Ranking City Price Index *1st Yuzhno-Sakhalinsk 1212nd Moscow 1143rd Saint Petersburg 934th Vladivostok 895th Kazan' 856th Yekaterinburg 777th Samara 728th Novosibirsk 729th Nizhniy Novgorod 6710th Rostov-on-Don 6511th Perm 64Чтобы вычислить стоимость Индекса цен каждого города, мы начали с того что установили значение Индекса цен равное 100 для базисного справочного города (которым оказалась Прага). Как только ориентир был установлен, значение Индекса цен любого города в базе данных была вычислена сравнением стоимости проживания в нем со стоимостью проживания в Праге.Таким образом, если у города Индекс цен равен 134, это означает, что стоимость жизни (проживания) в этом городе на 34% дороже, чем проживание в Праге http://perevodika.ru/articles/1197432.html – цинк https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/russia – оригаал на английском языке https://www.expatistan.com/cost-of-living/index – по ссылке доступна интерактивная карта, где вы можете сравнить индексы цен в российских городах, с различными городами за рубежом в разных регионах мира

Источник: colonelcassad.livejournal.com