Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2018
- 11:38 Центр примирения враждующих сторон о ситуации в Сирии.
- 04:09 Волны смертников и танков: Орды «Аль-Каиды» пытаются сломить оборону Армии Сирии в Идлибе (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- Вчера 23:18 Шумеры снова разбомбили базу ВКС в Сирии: «слив доказательств» уничтожения С-400 в Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 17:30 СРОЧНО: Российский спецназ уничтожил террористов, обстрелявших авиабазу Хмеймим (+ВИДЕО).
Центр примирения враждующих сторон о ситуации в Сирии
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Волны смертников и танков: Орды «Аль-Каиды» пытаются сломить оборону Армии Сирии в Идлибе (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Террористы «Аль-Каиды», объединившиеся с туркоманскими бандами и группами ССА, в пятницу начали новое мощное наступление на правительственные войска вблизи границы провинций Хама и Идлиб.
Главными мишенями банд стала оборона САА в Ацхане (север Хамы), а также в Рабиахе (юг Идлиба). Атаки начали смертники на начиненных взрывчаткой «шахидмобилях», которые должны были помочь террористам смести позиции САА.
Обшитая стальными листами БМП-1, специально подготовленная для операции «смертник», сутки назад была доставлена к фронту на юге провинции Идлиб. Более 20 часов адская машина ждала своего часа и вечером в пятницу она была направлена на позиции Вооруженных сил САР в ходе боев за важный поселок Синжар.
Молодой джихадист на БМП-1 не смог прорваться к деревне Талаб севернее Синжара и был уничтожен огнем бойцов Tiger Force.
Сообщается, что в общей сложности три террориста смертника за сутки подорвались в этом регионе. Бои здесь не прекращаются. Несмотря на все усилия, исламистам не удается сломить оборону сирийских военных.
По последним данным Сирийской армии удалось успешно отразить несколько волн боевиков в ходе вторых суток наступления объединенных сил джихадистов за последние 48 часов. Убиты и ранены многие десятки террористов.
Ранее в этом же районе были ликвидированы более 50 исламистов из «Ахрар аш Шам», что вынудило «Джебхат ан-Нусру»* (сирийскую «Аль-Каиду»*) бросить свои силы вместо «Ахраров» на этот фронт.
Подмога все ближе: САА освобождает 5 поселков в Алеппо
В это же время к месту ожесточенных боев за авиабазу Абу-Духур приближаются значительные силы Сирийской арабской армии и «Хезболлы», которые сделали еще один большой рывок с юго-востока Алеппо в направлении Идлиба.
В пятницу они освободили от боевиков по меньшей мере пять населенных пунктов на своем пути в районе Джебель-Аль-Хосс.
Во главе с отрядами Республиканской гвардии САА взяла под контроль поселки Рам Аль-Хелу, Джадияна, Ум Джарана, Банана Аль-Хосса и Муфаласата на юго-востоке Алеппо.
В результате этого наступления армейцы достигли ключевого городка Аль-Хаджал, взяв его под огневой контроль и оказавшись на небольшом расстоянии от своих сослуживцев, воюющих вблизи военного аэропорта Абу-Духур в Идлибе.
Когда две группировки смогут соединиться, они эффективно отсекут джихадистские банды в восточном Идлибе от их основной линии снабжения из Турции.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
#Idlib: BMP mounted into a VBIED & used today by #AlQaeda #HTS in the village of Tlab in northern #Sinjar #سنجار— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 13 января 2018 г.
VBIED was destroyed #SAA before reaching the target pic.twitter.com/r2fHJUiCpO
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Шумеры снова разбомбили базу ВКС в Сирии: «слив доказательств» уничтожения С-400 в Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)
6 января террористы заявили об уничтожении российской зенитно-ракетной системы С-400 при атаке боевыми беспилотниками авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. Теперь сообщается, что данные якобы подтверждается, но почему-то картинками с С-300 за 2016 год.
О «сенсации» рассказали украинские СМИ и соцсети со ссылкой на «великого» российского блогера, «эксперта» по Ближнему Востоку Анатолия Несмияна по прозвищу «Эль Мюрид», который первым в России обнародовал кадры на своей странице в Facebook, взяв их из СМИ сирийских боевиков. «Аналитику» почему-то не пришла в голову простая мысль: откуда такие фото, якобы сделанные непосредственно на базе Хмеймим, могли оказаться у бандитов.
В экстазе от этих изображений слились террористы из САР, россиянин Несмиян и потомки шумеров из Незалежной.
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«В Кремле яростно отрицали потери, однако информация неожиданно подтвердилась», — сообщают авторы издания «Диалог.UA», верные высоким стандартам европейской журналистики.
В Сети опубликованы снимки с серьезно поврежденного российского «Триумфа», который явно уже не подлежит восстановлению, говорится в статье с фотографиями С-300, а никак не С-400.
«Возможно, это просто надувные макеты: грозно стоять и символизировать закрытое небо Сирии можно и с их помощью», — издевается над российской неудачей Несмиян.
Регулярно транслирующий пропаганду террористов Эль Мюрид также напомнил, что, согласно заявлениям боевиков, при том авианалете дронов также был уничтожен и российский военный самолет, в чем он не сомневается вопреки утверждению Минобороны РФ.
Тайна шумерской атаки из прошлого
«Великий эксперт» не догадался воспользоваться стандартным поиском по фотографиям, иначе он бы сразу узнал, что эти кадры появились в сети еще в 2016 году (см. видео ниже).
По данным СМИ, на кадрах показаны последствия неудачного пуска ракеты из ЗРС С-300П. Как писала пресса, ЧП случилось летом 2016 года во время учений на полигоне в Астраханской области. После старта у ракеты не полностью включился маршевый двигатель, она упала обратно и частично сожгла установку.
Отметим, что под новостями о виртуальной удаче боевиков злорадно обсуждали новость копатели Черного моря, древние шумеры. Как обычно, они проявляли чудеса сообразительности и невероятные познания в мировой истории.
«Ну это в репертуаре московитов…взять хоть ВОВ…50 лет после неё врали, что потери в ней составляли 20 млн! А выяснилось, что не менее 46! И ещё 1,2 млн умерших от ран в послевоенное время…» — пишет пользователь Виктор Большой.
Напомним, недавно был нанесен «удар» к 65-летию Путина: ИГИЛ*, украинцы и Эль-Мюрид «сбили» вертолёт с российским генералом.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: Российский спецназ уничтожил террористов, обстрелявших авиабазу Хмеймим (+ВИДЕО)
Командование российской войсковой группировки в Сирии провело специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы террористов, осуществивших 31 декабря 2017 г. минометный обстрел территории авиационной базы ВКС Хмеймим в Латакии. Об этом только что сообщили в Минобороны РФ.
В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирийской Арабской Республике. На конечном этапе операции группой Сил специальных операций РФ было установлено место базирования диверсионной группы боевиков вблизи западной границы провинции Идлиб, информируют в Оборонном ведомстве.
За этим местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и подготовлены высокоточные средства поражения цели. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».
Также российской военной разведкой в сирийской провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолётного типа, применявшихся для атак на военный аэродром Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.
Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников также был полностью уничтожен.
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