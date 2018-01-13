Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2018

Террористы «Аль-Каиды», объединившиеся с туркоманскими бандами и группами ССА, в пятницу начали новое мощное наступление на правительственные войска вблизи границы провинций Хама и Идлиб.

Главными мишенями банд стала оборона САА в Ацхане (север Хамы), а также в Рабиахе (юг Идлиба). Атаки начали смертники на начиненных взрывчаткой «шахидмобилях», которые должны были помочь террористам смести позиции САА.

Обшитая стальными листами БМП-1, специально подготовленная для операции «смертник», сутки назад была доставлена к фронту на юге провинции Идлиб. Более 20 часов адская машина ждала своего часа и вечером в пятницу она была направлена на позиции Вооруженных сил САР в ходе боев за важный поселок Синжар.

Молодой джихадист на БМП-1 не смог прорваться к деревне Талаб севернее Синжара и был уничтожен огнем бойцов Tiger Force.

Сообщается, что в общей сложности три террориста смертника за сутки подорвались в этом регионе. Бои здесь не прекращаются. Несмотря на все усилия, исламистам не удается сломить оборону сирийских военных.

По последним данным Сирийской армии удалось успешно отразить несколько волн боевиков в ходе вторых суток наступления объединенных сил джихадистов за последние 48 часов. Убиты и ранены многие десятки террористов.

Ранее в этом же районе были ликвидированы более 50 исламистов из «Ахрар аш Шам», что вынудило «Джебхат ан-Нусру»* (сирийскую «Аль-Каиду»*) бросить свои силы вместо «Ахраров» на этот фронт.

Подмога все ближе: САА освобождает 5 поселков в Алеппо

В это же время к месту ожесточенных боев за авиабазу Абу-Духур приближаются значительные силы Сирийской арабской армии и «Хезболлы», которые сделали еще один большой рывок с юго-востока Алеппо в направлении Идлиба.

В пятницу они освободили от боевиков по меньшей мере пять населенных пунктов на своем пути в районе Джебель-Аль-Хосс.

Во главе с отрядами Республиканской гвардии САА взяла под контроль поселки Рам Аль-Хелу, Джадияна, Ум Джарана, Банана Аль-Хосса и Муфаласата на юго-востоке Алеппо.

В результате этого наступления армейцы достигли ключевого городка Аль-Хаджал, взяв его под огневой контроль и оказавшись на небольшом расстоянии от своих сослуживцев, воюющих вблизи военного аэропорта Абу-Духур в Идлибе.

Когда две группировки смогут соединиться, они эффективно отсекут джихадистские банды в восточном Идлибе от их основной линии снабжения из Турции.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация