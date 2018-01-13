Санкционные списки: российскую элиту лихорадит
Огромная куча людей в элите сейчас занята не повседневным, не тем, чем всегда, а спасением капиталов и поисками спасательных кругов.
Грядущий слив компромата и списки под новые санкции означают в первую очередь проблемы с банковским, кредитными картами, передвижением, недвигой и бизнесом.
В грядущих списках не только прокремлёвские олихархи, но в первую очередь те, кого сливали предатели или перебежчики, такие как Лесин например или Борис Б..
Всё это, накопления, бизнесы, недвигу, капиталы, надо переводить на каких то людей, расфасовывать, растаскивать, перекладывать, переписывать.
Это огромный объём работы, причём в большей части - нелегальный, серый и т.д.
Стартапы, завязки, совместные бизнесы - сейчас пытаются отвязаться от компрометирующих фигур.
Некоторые пациенты - заявили о готовности слить свою инфу в общий котёл, в обмен на неприкосновеснность. И сливают.
И таких фигур сейчас будет всё больше и больше, десятки уже покидают страну в надежде на милость санкционников, а десятки наоборот - возвращаются, надеясь на милость Кремля.
В итоге - элиту лихорадит. А рулевые пытаются найти козлов отпущения, чтобы отвести удар.
Это всё вырисовывается в план "заговора".
Кого впишут в списки заговорщиков - думаю уже прорисовывается... Население скоро начнёт требовать крови или голов заговорщиков, а потенциальные кандидаты в них - не совсем глупы и сейчас лихорадочно предпринимают контрмеры, собирая компромат или переправляя его потенциальным союзникам, или работодателям. В итоге - огромный поток взаимокомпромата, что подрубит не только российскую элиту, но всю мировую.
Кремлю предлагают два пути - или прогибание и слив нынешней элиты, или как альтернатива - милитаризация, авторитарное, закручивание гаек, холодная война, занавес.
Заранее зная, что первое не ложится в пропагандистский шаблон, который уже навязали населению, а второе - раскалывает общество, так как огромная его часть завязана на как раз на обратном.
Россию активно подталкивают к региональной или локальной войне, в которой можно довольно жёстко увязнуть.
Кремль, чтобы не увязнуть в болоте, вынужден будет предпринять активные меры по разрубанию узлов. Его к этому и вели.
Первый узел разрубят уже этой весной. В самом её начале. Как только начнут сходить снега...
Пора расчехляться.
На первый второй раз...
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http://livesbloggz.com/instaflex/1p/gazeta/?g=3&o_id=2929&c=BY&sid=Df0V&m=0&tid=480361023
Несколько дней назад в редакцию обратилась Крылова М.В. бывший врач областной больницы, работавшая ревматологом. Она рассказала страшные вещи о происходящем в региональных больницах. Ранее Марина пыталась обращаться в региональную прессу, но абсолютно все масс-медиа региона отказались с ней даже разговаривать. Поэтому вся надежда осталась на республиканские издания. Ниже – полный вариант интервью с врачом, которого руководство выкинуло на улицу за верность клятве Гиппократа и попытку бороться с “медицинской мафией” региона. Всё, что сделала Марина Крылова – начала лечить своих пациентов дешёвым лекарством, которое действительно работает.
Ниже – полное интервью с уволенным врачом, которая была вынуждена покинуть регион после увольнения из-за угроз в свой адрес.
Беседует Ирина Никифорова.
И.Никифорова “Марина Викторовна, можете в общих чертах рассказать, что с вами произошло?”
М.Крылова: Если рассказывать полностью, то материала соберётся на целую книгу. Если же кратко, то после того, как я пришла работать в больницу, то буквально на второй день ко мне подошли и “объяснили”, какие лекарства и из каких аптечных сетей надо рекомендовать пациентам. Сначала я даже не поняла, что имеется в виду, подумала, что может быть коллега хочет поделиться опытом, что лучше работает. Хотя подборка препаратов меня смутила – даже я сразу после университета понимала, что они бесполезны по сути. И тем более этого не мог не понимать опытный врач.
Всё разъяснилось после того, как по итогам месяца меня лишили премии и вызвали “на ковёр”. И ещё раз объяснили, только куда более настойчиво и понятно, что если в следующем месяце от меня не будет нормы пациентов, купивших лекарства в определенных аптеках, то меня просто уволят. Живу я одна, помогаю старой матери, так что выбора большого у меня не было. Точно так же работали и все остальные врачи во всех сферах. Доходило до того, что прямо на обороте выписанного рецепта писали адрес аптеки, куда нужно было заехать и купить препарат. Часть этих лекарств была бесполезна, некоторые содержали действующие вещества, но при этом у них были аналоги, которые стоили на несколько порядков меньше. Грубо говоря, человеку выписывалось лекарство за 80 рублей, в том время, как у него был аналог за 15-20 рублей.
И.Никифорова “Вы получали за это деньги?”
М.Крылова: Рядовые врачи ничего не получали. Руководство – да, каждый месяц получали круглые суммы в конвертах. У нас один из глав отделений ездил на новой БМВ. А его жена меняла машины каждые полгода, нигде не работая. Оба ребёнка учились за границей на платной основе. Это при официальной зарплате её мужа в 650 рублей. Сами понимаете, какие суммы там могли фигурировать.
Простые врачи участвовали в этой схеме под угрозой увольнения. Нас обещали уволить с “волчьим билетом”, так что устроиться на работу в какую-то ещё клинику или больницу будет невозможно. Учитывая, что сейчас и так сложно найти работу, никто не хотел терять место.
И.Никифорова “Кто-то пробовал противостоять этой схеме?”
М.Крылова: Пробовали, но это всегда заканчивалось плачевно. Один раз мы направили коллективную жалобу от врачей областному руководству. Но наверху жалобу замяли, а доктора, который был её инициатором уволили. Он несколько месяцев искал новую работу, но смог устроиться только дворником. Это после 16 лет успешной работы, со званием “Заслуженного врача Республики Беларусь”. Остальных подписавших на 3 месяца лишили премии и заставили работать сверхурочно, ведя приём пациентов вместо других врачей, лояльных руководству больницы. Я так понимаю, все клиники и больницы региона часть средств полученных от аптечных сетей отправляли куда-то наверх.
Я сама была среди тех, кто подписывал эту жалобу и хорошо помню в каком шоке мы были. Больница тогда по атмосфере среди персонала больше напоминала концлагерь, чем медицинское заведение. После этого, я ограничивалась тем, что выписывая рецепт старалась помимо “рекомендованных” нам лекарств выписывать что-то ещё, более эффективное. Больше, чисто физически нельзя было ничего сделать.
И.Никифорова “Почему вы в итоге взбунтовались?”
М.Крылова: Во-первых, надоело видеть, как пациенты, приходящие ко мне, приходят каждый раз всё в более плохом состоянии. Последней каплей стала ситуация, когда милая бабуля, которая упорно не понимала намёков по поводу лекарств, стала инвалидом. А всё из-за того, что вместо нормальных лекарств она пила то, что нас заставляли выписывать.
Во-вторых, я как раз перед этим случаем побывала на профильной медицинской конференции, где встретила своего сокурсника, сейчас работающего в НИИ ревматологии им В.А.Насоновой. Он рассказал о новом препарате, который они начали делать на своём собственном производстве и распространять по регионам. Он продемонстрировал результаты клинических испытаний, судя по которым новое лекарство было потрясающе эффективным. К тому же, судя по наблюдению за пациентами из контрольной группы, у 97.5% не наблюдалось никаких рецидивов болезни. То есть препарат не просто снимал симптоматику и тормозил болезнь, как даже самые лучшие лекарства, присутствующие в аптеках сейчас, а убирал причину заболевания.
При этом они пытались выйти на медицинское руководство регионов, чтобы начать распространять препарат через государственные медицинские заведения. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. Точно так же, как и попытка начать продажи в аптечных сетях. Отказывали под самыми разными предлогами. Некоторые аптечные сети давали согласие, но при этом предлагали выставить стоимость по 400-500 рублей. Естественно за такие деньги его покупать никто не будет. Он искренне недоумевал почему так происходит, пока я не рассказала ему о ситуации в своей больнице. Новый препарат, который убирает болезнь целиком, восстанавливая суставы невыгоден ни аптекам, ни руководству клиник и больниц. Им нужно, чтобы люди постоянно обращались за помощью и тратили последние деньги на то, что продаётся в аптеках. А врачи и владельцы аптек купались бы в деньгах, покупая новые машины и летая отдыхать в Испанию.
И.Никифорова “И что вы сделали?”
М.Крылова: Я предложила начать лечить препаратом своих пациентов. К тому же он продавался тогда по себестоимости. В нашем регионе его было правда найти невозможно так как в НИИ естественно не смогли договориться с местным руководством здравоохранения. Зато они разработали систему заказов через интернет на специальном сайте, чтобы каждый нуждающийся в этом мог приобрести препарат. Правда информацию о том, что его можно заказать онлайн, даже в Минске было найти практически нереально, не говоря уже о регионах, где упоминание лекарства среди ортопедов и ревматологов было по сути под запретом.
По возвращению в больницу я начала рассказывать пациентам о новом препарате, при этом само собой не указывая его в рецептах. Вы не представляете каким счастьем было видеть сияющие глаза выздоровевших людей, избавившихся от застарелых болезней и ужасных болей в суставах. При этом, правда резко снизилось количество покупок “лекарств” в аптеках, на которые я формально выписывала рецепты. Они были просто больше не нужны людям.
Конечно, это было непросто. Приходилось каждому объяснять, что это официально зарегистрированный препарат, прошедший клинические испытания, который распространяется через интернет, потому что в аптеки его просто не пускают. Что платить при заказе ничего не нужно и препарат оплачивается только после получения. Что это всё абсолютно безопасно, прозрачно и лекарство на самом деле работает. Большинство всё понимали. Но к сожалению не все пациенты были адекватны. Я и так была на “особом счету” у руководства, которое обратило внимание на резко упавший объём продаж лекарств по моим пациентам. А после того, как одна бабушка после моего приёма пошла жаловаться главному врачу по поводу того, что ей “втюхивают” что-то непонятное, меня просто выставили из больницы, подписав приказ об увольнении задним числом.
И.Никифорова “Что произошло дальше?”
М.Крылова: После увольнения я около месяца ходила по всем региональным газетам и каналам. Но никто не согласился опубликовать хотя бы что-то. Некоторые разворачивали с порога, другие беседовали, но после обсуждения со своим руководством всё равно отказывались. Вся надежда оставалась на республиканские СМИ. А дальше вы сами знаете – ваша редакция первая из всех согласилась поговорить и опубликовать историю. Всё, что я хочу – донести до людей, что в системе здравоохранения действует жёсткая система похожая на мафию, делающая деньги на их болезнях и не допускающая к ним настоящие лекарства.
После моих “хождений по журналистам” дело дошло до странных телефонных звонков с угрозами. А у моей старенькой девятки, стоящей во дворе, прокололи колёса. Так что мне пришлось буквально бежать и переместиться на съёмное жильё, где меня не отыщут.
И.Никифорова “Это ужасно, сочувствую вам. А что произошло с тем препаратом о котором вы говорили? И что это кстати за лекарство?”
М.Крылова: В НИИ так и не смогли договориться ни с одним регионом. Насколько я знаю, сейчас они ведут переговоры на республиканском уровне. Пока же препарат продаётся на специальном сайте. Если говорить о самом лекарстве, то это специальный ортопедический инновационный препарат “Instaflex”. Как я уже говорила раньше, это единственный препарат, который на самом деле восстанавливает суставы, убирая заболевание полностью. Это прорывная разработка, которая может спасти сотни тысяч жизней, а миллионам помочь не стать инвалидами. У препарата нет аналогов за рубежом. Это единственное лекарство, которое восстанавливает суставы, запуская процесс естественной регенерации. И за счёт своей универсальности, помогает от всех болезней суставов, без исключения. Те, кто разработал этот препарат – настоящие гении. Главного разработчика даже выдвинули на международную премию Гайрднера за вклад в развитие медицины и спасение жизней. Очень многие заграничные клиники сейчас пытаются получить доступ к закупкам. Но руководство НИИ вместе с создателями лекарства решили, что он пока будет продаваться только на территории Республики Беларусь. По крайней мере, пока не получится нарастить объёмы производства.
Сейчас, кстати НИИ за свой счёт начало распространять препарат фактически бесплатно, по символической цене в 1 рубль. Насколько я знаю, по такой цене он будет продаваться до 13 Января 2018. То есть НИИ продолжает пытаться донести препарат в массы, несмотря на активное противодействие со стороны “медицинской мафии”. Страна должна гордиться такими героями, помогающими людям несмотря ни на что и не делающими на этом денег.
И.Никифорова “Вы можете что-то посоветовать людям, которые обращаются в клиники и больницы?”
М.Крылова: В первую очередь надо понимать, что даже если врач всей душой хочет вам помочь, он не может этого сделать, потому что его потом просто уволят. Над каждым висит дамоклов меч увольнения. Именно поэтому люди получают неработающие псевдо-лекарства и продолжают мучиться. Честно – я даже не знаю, что посоветовать. В коммерческих центрах, несмотря на то, что люди платят за приём, обычно складывается такая же ситуация. За простой приём такой центр может получить 15-20 рублей, плюс за проданную по “рекомендации” упаковку таблеток – ещё столько же. Половина прибыли коммерческих клиник складывается от комиссии аптечных сетей, щедро платящих за пациентов с “рецептами”.
На текущий момент времени, единственное, что может помочь людям с больными суставами – это “Instaflex”. Тем более, что его можно получить по сути бесплатно. Обращаясь ко всем моим бывшим пациентам и всем остальным больным, которых пичкали бесполезными “пилюлями” – закажите себе “Instaflex” за 1 рубль. Он реально помогает от любых заболеваний суставов, восстанавливая их и возвращая человека в здоровое состояние. И простите пожалуйста меня и всех остальных обычных врачей. Мы не по своей воле участвовали в подобной схеме.
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Вот интересно, это чё, правда? как узнать…
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Не понимаю, почему этих ворюг зовут элитой???????????????????? Тогда пусть будут воровской элитой.