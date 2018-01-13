Санкционные списки: российскую элиту лихорадит

Огромная куча людей в элите сейчас занята не повседневным, не тем, чем всегда, а спасением капиталов и поисками спасательных кругов.

Грядущий слив компромата и списки под новые санкции означают в первую очередь проблемы с банковским, кредитными картами, передвижением, недвигой и бизнесом.

В грядущих списках не только прокремлёвские олихархи, но в первую очередь те, кого сливали предатели или перебежчики, такие как Лесин например или Борис Б..

Всё это, накопления, бизнесы, недвигу, капиталы, надо переводить на каких то людей, расфасовывать, растаскивать, перекладывать, переписывать.



Это огромный объём работы, причём в большей части - нелегальный, серый и т.д.



Стартапы, завязки, совместные бизнесы - сейчас пытаются отвязаться от компрометирующих фигур.

Некоторые пациенты - заявили о готовности слить свою инфу в общий котёл, в обмен на неприкосновеснность. И сливают.



И таких фигур сейчас будет всё больше и больше, десятки уже покидают страну в надежде на милость санкционников, а десятки наоборот - возвращаются, надеясь на милость Кремля.



В итоге - элиту лихорадит. А рулевые пытаются найти козлов отпущения, чтобы отвести удар.



Это всё вырисовывается в план "заговора".



Кого впишут в списки заговорщиков - думаю уже прорисовывается... Население скоро начнёт требовать крови или голов заговорщиков, а потенциальные кандидаты в них - не совсем глупы и сейчас лихорадочно предпринимают контрмеры, собирая компромат или переправляя его потенциальным союзникам, или работодателям. В итоге - огромный поток взаимокомпромата, что подрубит не только российскую элиту, но всю мировую.



Кремлю предлагают два пути - или прогибание и слив нынешней элиты, или как альтернатива - милитаризация, авторитарное, закручивание гаек, холодная война, занавес.



Заранее зная, что первое не ложится в пропагандистский шаблон, который уже навязали населению, а второе - раскалывает общество, так как огромная его часть завязана на как раз на обратном.



Россию активно подталкивают к региональной или локальной войне, в которой можно довольно жёстко увязнуть.



Кремль, чтобы не увязнуть в болоте, вынужден будет предпринять активные меры по разрубанию узлов. Его к этому и вели.



Первый узел разрубят уже этой весной. В самом её начале. Как только начнут сходить снега...



Пора расчехляться.



На первый второй раз...