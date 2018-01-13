«Путин должен быть уничтожен, а Россия разрушена»

Сенат США представил доклад о "дерзких вмешательствах России и лично Путина в демократические выборы по всему миру". Как отмечается в докладе, "Владимир Путин уже на протяжении 20 лет посягает на демократические институты и общечеловеческие ценности в Европе и в собственной стране". Действия российского президента поставлены в один ряд с нападением на Пёрл-Харбор и 11 сентября.

Среди обвинений также значатся: физическое устранение политических оппонентов в России и за рубежом, махинации с допинг-пробами на Олимпийских Играх, покрывательство русских киберпреступников, повинных в хищении личных данных американцев и т.п.

В качестве мер противодействия в докладе рекомендуется создание специальных разведывательных центров на территории США и Европы, которые будут бороться с российским влиянием в различных сферах - от экономической до военной.