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«Путин должен быть уничтожен, а Россия разрушена»

12:21. 13 января 2018 Просмотров - 431 6 коммент. Опубликовал:
Сенат США представил доклад о "дерзких вмешательствах России и лично Путина в демократические выборы по всему миру". Как отмечается в докладе, "Владимир Путин уже на протяжении 20 лет посягает на демократические институты и общечеловеческие ценности в Европе и в собственной стране". Действия российского президента поставлены в один ряд с нападением на Пёрл-Харбор и 11 сентября.
Среди обвинений также значатся: физическое устранение политических оппонентов в России и за рубежом, махинации с допинг-пробами на Олимпийских Играх, покрывательство русских киберпреступников, повинных в хищении личных данных американцев и т.п.
В качестве мер противодействия в докладе рекомендуется создание специальных разведывательных центров на территории США и Европы, которые будут бороться с российским влиянием в различных сферах - от экономической до военной.
 
Метки: в мире, геополитика, США
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6 коммент.»

  • 3255 584
    nikolay 13 января 2018 в 12:51 Ссылка Пометить
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    Доклад написан в поддержку Путина. Который запустил программу разрушения экономики РФ в угоду Западу. Влез в бессмысленную войну в Сирии (Второй Афганистан). Капитуляция в олимпийских играх и т.д. Другого дурака на пост президента РФ США не найдут.

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      Вячеслав nikolay 13 января 2018 в 13:12 Ссылка Пометить
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      Найдут… Вон их сколько в очередь-то выстроилось… Нормальные люди во власть не прут. Туда лезут только дегенераты с завышенными амбициями и желанием повелевать другими…

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      • 1514 1044
        mary Вячеслав 13 января 2018 в 13:32 Ссылка Пометить
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        этот Николай поселился здесь и обратите внимание не дискутирует ,просто как автомат-Путин враг и точка,что приказано то и исполняет,с ним не надо вступать в дискус,пусть работает сам с собой.
        Не видите парадокса-Запад обьединенный требует убрать Путина и наши с Зюгановым тоже требуют убрать Путина.Тогда кто мы и где???

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          Вячеслав mary 13 января 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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          Не нужны ни путины с зюгановыми, ни потуги запада мешать нам развиваться самим, как хотим… А развиваться нужно по Копному праву… Другой формы правления просто нет… Но при нём ВСЕ должны трудиться, а жидовская ростовщическо-паразитическая власть боится палец о палец ударить и всячески будет лет 10 сопротивляться этому…

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    • 17259 10942
      Ликвидатор nikolay 13 января 2018 в 15:06 Ссылка Пометить
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      избавь уже от своего бреда, Зомби апокалипсиса.
      чем тебя наполнили? штатовскими сказками.

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    Ликвидатор 13 января 2018 в 15:04 Ссылка Пометить
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    Эта банда людоедов и педофилов свою всемирную диктатуру массовых убийц объявила “демократическими институтами и общечеловеческими ценностями”!!! . Пиплы ведутся… читайте Маршалла.

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