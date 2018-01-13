«Путин должен быть уничтожен, а Россия разрушена»
12:21. 13 января 2018 Просмотров - 431 6 коммент. Опубликовал: jackomb
Сенат США представил доклад о "дерзких вмешательствах России и лично Путина в демократические выборы по всему миру". Как отмечается в докладе, "Владимир Путин уже на протяжении 20 лет посягает на демократические институты и общечеловеческие ценности в Европе и в собственной стране". Действия российского президента поставлены в один ряд с нападением на Пёрл-Харбор и 11 сентября.
Среди обвинений также значатся: физическое устранение политических оппонентов в России и за рубежом, махинации с допинг-пробами на Олимпийских Играх, покрывательство русских киберпреступников, повинных в хищении личных данных американцев и т.п.
В качестве мер противодействия в докладе рекомендуется создание специальных разведывательных центров на территории США и Европы, которые будут бороться с российским влиянием в различных сферах - от экономической до военной.
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Доклад написан в поддержку Путина. Который запустил программу разрушения экономики РФ в угоду Западу. Влез в бессмысленную войну в Сирии (Второй Афганистан). Капитуляция в олимпийских играх и т.д. Другого дурака на пост президента РФ США не найдут.
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Найдут… Вон их сколько в очередь-то выстроилось… Нормальные люди во власть не прут. Туда лезут только дегенераты с завышенными амбициями и желанием повелевать другими…
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этот Николай поселился здесь и обратите внимание не дискутирует ,просто как автомат-Путин враг и точка,что приказано то и исполняет,с ним не надо вступать в дискус,пусть работает сам с собой.
Не видите парадокса-Запад обьединенный требует убрать Путина и наши с Зюгановым тоже требуют убрать Путина.Тогда кто мы и где???
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Не нужны ни путины с зюгановыми, ни потуги запада мешать нам развиваться самим, как хотим… А развиваться нужно по Копному праву… Другой формы правления просто нет… Но при нём ВСЕ должны трудиться, а жидовская ростовщическо-паразитическая власть боится палец о палец ударить и всячески будет лет 10 сопротивляться этому…
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избавь уже от своего бреда, Зомби апокалипсиса.
чем тебя наполнили? штатовскими сказками.
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Эта банда людоедов и педофилов свою всемирную диктатуру массовых убийц объявила “демократическими институтами и общечеловеческими ценностями”!!! . Пиплы ведутся… читайте Маршалла.