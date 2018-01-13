Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Проблема человека-ИА

20:35. 13 января 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:



К принятию нового закона приравиваюшего блогеров получающих деньги из-за рубежа к иностранным агентам.
Эдак, если мне осенью в донаты занесли деньги не с территории РФ, то я тоже получается иностранный агент?

Если серьезно, то затея с новым законом выглядит продолжением не менее чудесного закона с реестром-блогеров, который сначала вводили, а потом отменяли в стиле "входит и выходит, замечательно выходит" и анекдота про Горбачева и кур.
В рамках предложения Толстого указывать обязательно при публикации с ссылками на СМИ и блогеров приравненых к "иностранным агентам", эдак получается. надо учить, кто в этом списке находится А то ведь не знаешь, что это -человек-агент, а это АГЕНТ, а ты не указал, потому что не знаком со списком.
И ведь формально, если не указал, то нарушил закон.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: право, СМИ, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...Ф. Соч., т. 3; Проблема человека в современной философии. Сб. ... изящных австралопитеков, Человека умелого, Человека прямоходящего и современного человека. Поэтому успехи,...что первый целый череп пекинского человека -Человека прямоходящего, чья жизнь, очевидно...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...и близкая любому нормальному человеку. Любой нормальный человек хочет продолжения своего рода...надо зарегистрироваться, это самая насущная проблема для нас. Александр Бородай: ..._title = "Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России...
2017 год — Год Экологии: биосфера, техносфера и человек
... сортировки. Для решения проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел принимать в этом... целостной системы «биосфера — техносфера — человек». Накопившиеся проблемы необходимо решать в комплексе, выстраивая...
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
...человека. Природа есть символическое бытие человека. Именно поэтому человек...проблемы часто имеют глобальный характер. Речь идет о предотвращении катастрофического загрязнения человеком...общественный транспорт; решение проблемы мусора; максимальное озеленение;...
Куда идёшь, человек?
... результате у человека развиваются заболевания или появляются проблемы на событийном плане... проблем в жизни человека.Далее возникшая проблема в соответствии с ... переключают внимание человека с внешних чувств, связанных с мирскими проблемами, на предстоящее...
Озоновые дыры: решение проблемы.
..., человек не уничтожит её и там!» ............... ... «Для решения этой проблемы нужно...о качественном преобразовании мозга человека и о проблеме с озоновой дырой ... результате «разумной» деятельности человека. Таким образом, проблема озонового слоя решалась в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>