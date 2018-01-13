Проблема человека-ИА





К принятию нового закона приравиваюшего блогеров получающих деньги из-за рубежа к иностранным агентам.

Эдак, если мне осенью в донаты занесли деньги не с территории РФ, то я тоже получается иностранный агент?



Если серьезно, то затея с новым законом выглядит продолжением не менее чудесного закона с реестром-блогеров, который сначала вводили, а потом отменяли в стиле "входит и выходит, замечательно выходит" и анекдота про Горбачева и кур.

В рамках предложения Толстого указывать обязательно при публикации с ссылками на СМИ и блогеров приравненых к "иностранным агентам", эдак получается. надо учить, кто в этом списке находится А то ведь не знаешь, что это -человек-агент, а это АГЕНТ, а ты не указал, потому что не знаком со списком.

И ведь формально, если не указал, то нарушил закон.

Источник: colonelcassad.livejournal.com