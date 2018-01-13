Последний звонок

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14:45. 13 января 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: brahman
Серии фильма 1-3
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Затрудняюсь пока оценить данный материал, т.к. не хватает терпения досмотреть даже первую серию до конца.Когда одолею все серии, потом оценю.А пока одна мысль: всех этих тварей энтузиастов-либералов-”первопроходимцев” немедленно убирать из всех сфер жизни страны.Это относится к директору школы в пос. Урдома. Ведь всё, что творится в этой школе один в один сходно стем, что делается у нас на заводе:все эти оценки, самооценки, изменения критериев оценки труда(или учёбы),всё один в один!!!
А, в принципе, чему тут удивляться система-то одна.Правда, глядя на хозяина этих мест- ГАЗПРОМ, становится понятно откуда берутся такие вот “мальчики Коли”, жалеющие фашистов (не немцев, а фашистов).И, тогда неизбежно, появляются вопросы к государству и власти-а какова цель государства, проводящего такую политику?
Пока всё, потом допишу,когда успокоюсь.
Нет, похоже, не допишу.Сейчас досматриваю вторую серию фильма и не нахожу слов для более- менее литературного выражения мыслей.Об этом надо не читать- это надо смотреть.Третью серию отложу на потом, но посмотрю обязательно.
Оценку ставлю-10.
Давно собирался посмотреть фильм-собрался наконец на свою голову.