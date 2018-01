По какому пути идет Украина?

6 декабря 2017 г. в Институте Катона прошел форум «По правильному ли пути идет Украина?», на котором выступили М.Саакашвили, С.Носенко, К.Смаглий.В качестве модератора мною была представлена серия слайдов о некоторых тенденциях в экономическом, правовом, политическом развитии Украины последнего времени (следуют ниже).1. В целом экономическая политика новой украинской администрации является намного более интервенционистской, чем политика предыдущей. В результате индекс экономической свободы в 2014-2015 гг. значительно снизился.Индекс экономической свободы (Институт Фрезера).2. После некоторого снижения удельного веса государственных расходов в ВВП в 2014-2016 гг. в нынешнем 2017 г. он вновь был увеличен, в дальнейшем правительством Украины и МВФ планируется его увеличение к 2020 г. практически к уровню времен администрации В.Януковича.Удельный вес государственных расходов в ВВП (МВФ).3. Еще более энергично новые украинские власти увеличивали государственный долг Украины – как абсолютный, так и относительный. Относительно ВВП размеры долга были более чем удвоены и достигли 86% ВВП, то есть уровня долгового бремени, фактически непреодолимого на нынешней стадии экономического развития Украины.Государственный долг в % к ВВП (МВФ).4. Широко распространенное утверждение, будто бы проблемы Украины вызваны прежде всего российской агрессией на востоке страны, не подтверждаются статистическими данными. Бюджетные расходы на обслуживание государственного долга превышают расходы на оборону уже более чем вдвое. Сами расходы на оборону составляют невероятно низкую для воюющей страны величину – чуть более 2% ВВП, причем последние два года эта величина снижается (в январе-сентябре 2017 г. – 2,13% ВВП).Расходы на обслуживание долга и на оборону (Министерство финансов Украины).5. Украинские власти без каких-либо серьезных оснований произвели дефолт по государственному долгу и девальвировали национальную валюту, что привело к обнищанию миллионов украинцев.Курс гривны к доллару США (НБУ).6. В рамках кампании по т.н. «зачистке» банковского сектора НБУ закрыл половину коммерческих банков страны и национализировал крупнейший частный банк «Приват». Тем самым он увеличил государственный долг еще на 5% ВВП, уничтожил основы финансовой самостоятельности подавляющего большинства политических сил страны, создал экономические условия для политического авторитаризма, ликвидировал возможности для возобновления устойчивого экономического роста.Число коммерческих банков (НБУ).7. Хотя падение производства в последние два года приостановилось, возобновления быстрого и устойчивого экономического роста в Украине не произошло. Более того, темпы роста в течение последнего года последовательно снижались, украинская экономика перешла в состояние стагнации.Прирост реального ВВП в процентах предыдущего года (Государственная служба статистики Украины).8. Новые украинские власти последовательно разрушают верховенство права и уничтожают своих реальных и потенциальных политических противников.Индекс верховенства права (Фридом Хауз).9-10. Оценка украинскими гражданами политики властей становится все более негативной. Подавляющее большинство опрошенных граждан отрицательно оценивают действия как правительства, так и президента Украины, причем теперь даже в Виннице.Поддерживаете ли вы работу правительства Украины (Третий муниципальный опрос, организованный правительством Канады, 20 января – 12 февраля 2017 г.)Поддерживаете ли вы работу президента Украины (Третий муниципальный опрос, организованный правительством Канады, 20 января – 12 февраля 2017 г.)Тенденции, набравшие силу в экономической, правовой, политической сфере Украины в последние три с половиной года, указывают на почти неизбежный переход страны к авторитарному политическому режиму.Полностью видеозапись Форума в Институте Катона 6 декабря 2017 г. Is Ukraine on the Right Course?:Источник: https://aillarionov.livejournal.com/1032220.html

