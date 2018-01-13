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Люди благодарят беспилотники Ford за доставку пиццы

16:35. 13 января 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Летом 2017 года Ford объявил о запуске совместного проекта с сетью Domino’s Pizza, в рамках которого доставку пиццы случайным клиентам осуществляли беспилотники на базе Ford Fusion. Клиенты, сделавшие заказ, заранее не знали, что доставку осуществит автомобиль. Во время эксперимента представители обеих компаний исследовали реакцию покупателей на необходимость взаимодействия с автономным автомобилем.

Как оказалось, большинство получивших таким образом пиццу клиентов благодарили автомобиль за доставку еды. «Наверное, нам стоит добавить общение с клиентами в этой части, это же круто. Это по‑человечески», — сказал исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли, пишет vc.ru.

Фарли также отметил, что многие клиенты летом выходили за едой босиком, из-за этого Ford стала тщательнее выбирать места для парковки автомобиля. Также выяснилось, что комфортнее использовать в качестве кода верификации последние цифры своего номера телефона, а не банковской карты.

Отмечается, что собранные данные должны помочь Ford создать полностью автоматическую машину для доставки еды и вещей. В марте 2018 года компания планирует запустить похожее тестирование с сервисом доставки Postmates.

Источник: www.kramola.info

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