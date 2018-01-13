Карта смертности голодного 1933 года
17:32. 13 января 2018 Просмотров - 451 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Карта смертности голодного 1933 года
Наконец-то смог, потратив несколько вечеров, закончить карту смертности населения СССР в т.н. голодном 1933 году. Карта уникальна тем, что такой нет ни в цифровом, ни бумажном виде, насколько я знаю.
Она уникальна еще тем, что в ее основу легли документальные, проверяемые цифры данных ЗАГСов после доисчисления ЦУНХУ на недоучет и недоохват. То есть это единственные достоверные цифры по данной теме.
Всё остальное есть влажные мечты и фантазии российских, украинских и прочих голодоморщиков, исполняющих политический заказ своих правящих режимов по накрутке числа реальных жертв в 3-4 раза, доведя реальные 2,5 миллиона избыточных смертей до абсурдных 7-10 миллионов.
Карта не полная, т.к. охватывает только три основные славянские республики: РСФСР, Украину и Белоруссию. Причем РСФСР без части регионов Сибири и Дальнего Востока. Но для понимания масштабов голода этого достаточно.
Начну с городского населения:
На карте крупными цифрами показана смертность в промилле, а сами регионы окрашены в красный и зеленый цвет в зависимости от уровня смертности относительно среднего уровня смертности предыдущего 1932 года равного 20,2 промилле. Общая же смертность всего населения СССР в 1933 году составила 40,2 промилле.
А вот смертность сельского населения тех же регионов за 1933 год:
Вся эта картина наводит на некоторые выводы, прямо расходящиеся с ныне официальной точкой зрения, что власть, якобы, кошмарила крестьян с целью выколотить из них побольше зерна и покарать непокорных. Об этом указывает тот факт в целом для РСФСР и Белоруссии горожане пострадали больше от неурожая 1932 года, чем сами крестьяне.
На Украине и Северном Кавказе картина обратная: смертность селян превышает городскую за некоторыми исключениями типа Донбасса.
Про главные причины голода и смертности я писал много раз уже. Кратко повторюсь, что причина голода – два неурожая 1931 и 32 года подряд, которые наложились на засуху 1932 года в Поволжье с саботажем проведения сельхозработ крестьянами на фоне коллективизации.
Обратите внимание на сниженные госзакупки зерновых 1932 года. Они говорят о том, что официальная точка зрения правящих режимов РФ и Украины на причины голода, как следствие повышенных хлебозаготовок полностью ложная. На Украине хлебозаготовки были вовсе снижены на 40% относительно предыдущего года.
Сюда же лег массовый забой личного скота крестьянством в предыдущие годы:
Которые тем самым сами себя лишили мяса и молока в голодные месяцы 1933 года, пришедшиеся самым пиком на летние месяцы, как на Украине:
Какие выводы из всего этого можно сделать? Что, судя по картам, голод был все таки локальным, ударившим главным образом по Поволжью и части областей Украины и Северному Кавказу.
Украина и Северный Кавказ – самые плодородные области СССР. Почему там был голод? Выгребли все? Это ложь. Главная причина все таки саботаж сельхозработ. О чем и писал Сталин в ответном письме Шолохову по поводу этих трагических событий:
«Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма – не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию – без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов…
Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали».
Кстати, соседние с плодородной Украиной Белоруссия и Крым совсем не отмечены огромной смертностью крестьян, что навевает на мысли об особом менталитете украинских селюков, решивших отморизить себе уши на зло «проклятому» Сталину.
Еще одну важную деталь хочу отметить, что смертность в многих регионах была хоть и высока, но она не превышала обычной дореволюционной смертности этих регионов, в чем можно убедиться, глядя на смертность городского населения по 50 губерниям Европейской России 1911-13 гг:
И сельского:
Источник Рашин. Население России за 100 лет (1813 – 1913).
Урал и Поволжье имеют обычную рядовую смертность в 40-45 промилле, которые в 1933 году были даже меньше, но теперь называются "ужас-ужас" для советского периода.
Да, архивная ссылка на данные смертности 1933 года: РГАЭ 1562.40.41 Л.15-46
https://burckina-new.livejournal.com/1045122.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com