ГРУДИНИН: -ИДЁМ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ! 9-3 .
14:01. 13 января 2018 Просмотров - 155 7 коммент. Опубликовал: Серый
Запись трансляции программы "Голос интернета #9" часть 3
ремастеринг по звуку. Павел Грудинин, Юрий Болдырев, Владимир Филин, Вячеслав Тетекин отвечают на вопросы зрителей канала "Нейромир-ТВ".
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Ну МЫ же с ВАМИ знаем, кто одержит победу на выборах. Вот только хотелось бы задать один вопрос ВСЕМ-без исключения! Вы твердо уверены в том, что вас ждет после последнего удара Вашего сердца. Какая “слава” и молва вас будут провожать к “переправе” и стоит ли весь ваш выхлоп одной лишь детской слезинки? Думаю , что на весах фортуна будет явно не на Вашей стороне.
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Из Вашего комментария мне абсолютно не понятно одно:есть Путин и есть Грудинин – кому из из них”+”, кому “-”.Вы на чьей стороне?Уточните, пожалуйста.Тогда не будете удивляться своим минусам. Извиняюсь за вмешательство.
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Прокомментирую всего один из озвученных тезисов при помощи фантастической литературы( цитата чисто случайно оказалась под рукой):
“…Не предательство ли это интересов орков?…Всё-таки орки больше преуспели в разрушении…
Орк слегка улыбнулся:
– Но чтобы успешно разрушать, нам пришлось создать осадные орудия, развивать науку и военную стратегию…
А чтобы содержать армию, пришлось улучшить ирригацию, скотоводство, проводить каналы, развивать добычу хромистых руд, пробовать молибденовые добавки…Дабы поднять дух войска, пришлось развивать поэзию, музыку, ораторское искусство, живопись…Наш народ шагает по дороге прогресса очень быстро!Мы везде ищем знания.Разве это плохо?” (Юрий Никитин “Зубы настежь”,М.,Эксмо,2008 год, стр.365)
Что из этого делается в России в последние почти 30 лет? Только Россия по своему менталитету не способна разрушать, пока разрушают только у нас.
Предыдущий видеосюжет я не комментировал, а только оценил.По этому видеоролику хочу сказать несколько слов :
- Я согласен со всем что говорилось на пресс конференции.Какого-то радикального неприятия чего-либо – нет.Есть небольшие поправки или добавления, но это не смертельно.
Есть одно пожелание – чтобы таких материалов было как можно больше во всех СМИ.
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И за что минус то?, Дим? Я, сюжет, даже не смотрел)))
-Посмотрел. В общем картина следующая. Г. ровно как и Б. трезвонят то. что писано нормальными, адекватными людьми на просторах интернет очень давно. В принципе, при большом желании или отсутствии ума можно этим господам поверить. Но вот лично я- не верю! Все речи -сплошной копипаст. ИМХО, конечно.
Да и собственно сам замес имеет функцию сильно и очевидно подстраховочную. ))) Думаю вы поняли про что я написал.
П,С. Порадовала фраза про анти-народный контроль. Ну чего еще добавить? Все сказано!
Даже если в друг – то все равно!)))
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Сборище лжецов при власти,сдали нас в 1991 году,всё также в “элитке”,но им всё также мало.
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Грудинин действительно не понимает реальности , не видит закулису. Им манипулируют .Достаточно посмотреть его ролики в интернете , где он рассуждает о внешней и внутренней политике , чтобы понять — не тянет он на должность главы государства с его колхозно-командным уровнем мышления . Он просто ширма для развальщиков России . Это первое.
Второе.В случае , если выберут Грудинина ( не дай Бог !) , мировая еврейская финансовая элита , которая и правит миром , будет оказывать на него огромное давление ( Грудинин и есть проект глобальной элиты ) . На примере с Медведевым мы это чётко видели : были сданы многие позиции , отвоёванные Путиным как внутри страны , так и на международной арене — одна сдача Ливии и Каддафи чего стоила и в финансовом плане ( потеря многомиллиардных контрактов по оружию и нефти ) , и в плане потери имиджа страны . Был сильнейший откат назад . Поэтому и этот аспект надо учитывать .
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Клиника!)))