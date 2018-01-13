Государственный переворот – после избрания Путина?

защититься от агрессии Запада нельзя без устранения зависимости политического класса России от Запада

Совокупный Запад (включая глобальных спекулянтов и их организационную структуру – американское государство) развязал и будет продолжать против России войну на уничтожение – пока холодную.

Важнейшая причина этого - ценностная несовместимость наших цивилизаций, обнаженная Валдайской речью В.Путина в сентябре 2013 года: служащий прибыли Запад трансформирует человека ради новых типов потребления и, соответственно, новых рынков, а Россия воспринимает это как расчеловечивание.

Кроме того, США могут существовать, лишь пока остальной мир будет оплачивать их потребление, одалживая им деньги под нерыночно низкие проценты (то есть покупая их госбумаги с нерыночной доходностью). Для этого им необходима хаотизация мира для запугивания мировых капиталов, чтобы они перемещались в США как единственную «тихую гавань» и тем поддерживали их финансовую систему. Россия остановила расширение хаоса в Сирии и на Донбассе и, с точки зрения руководства США, должна быть наказана на это. Ведь, если хаос не будет расширяться, страх не будет нарастать, - и США останутся без притока жизненно необходимых им денег.

Наконец, глобальный кризис не позволяет наращивать прибыль увеличением доходов, - и глобальные монополии переходят к их наращиванию снижением издержек. Ливия, Сирия и Ирак показали, что самый сильный полевой командир продает нефть в разы дешевле, чем самое слабое государство, - значит, в экспортирующей нефть России должны быть полевые командиры, а не государство.

Важно учитывать и тот шок, который Запад испытывает из-за проявления суверенитета России в виде самостоятельного, без испрашивания его позволения, воссоединения с Крымом.

Для понимания этого шока представьте себе, что вы каждое утро в течение 30 лет открывали холодильник и завтракали лежащей там котлетой (отношения Запада с нашей страной с 1987 года – это отношения не «седока с лошадью», а именно едока с котлетой). И вдруг в один прекрасный день эта котлета заговорила с вами человеческим голосом, - заговорила, как с равным! И заявила, что готова вступать с вами в переговоры, - но при этом непременно равноправные, честные и на основе международного права! И, пока вы трясли головой и мучительно вспоминали, что пили вчера вечером, котлета радостно сообщила вам о готовности сотрудничать с вами – на взаимовыгодной основе!!

Элиты Запада, глядя на Россию, с дней Крыма находятся именно в этом состоянии: ни не верят ни своим глазам, ни ушам. Но они поняли уже, что это наваждение не развеется само собой, - и, следовательно, сегодняшнюю Россию предстоит развеять им.

Стандарт деятельности Запада против государств, демонстрирующих стремление к суверенитету, - государственный переворот в форме «цветной революции» после выборов.

По изложенным выше причинам Западу нужен не привод к власти его марионеток, а незавершенный переворот, характеризующийся срывом России в Смуту и разрушением государства: эта задача более проста, чем, скажем, на Украине, используемой как ледокол против нашей страны.

Для этого необходимо устранение из власти В.Путина и уничтожение созданного им государства.

Объективные союзники Запада - российские либералы, исходящие из служения государства глобальным монополиям, а не своему народу. Через правительство и Банк России они полностью контролируют всю социально-экономическую политику России и объективно стремятся к возвращению себе полноты непосредственной власти, которая была у них в 90-е годы.

Союзниками либералов во власти объективно является значительная часть ориентированных на Запад представителей крупного бизнеса и топ-менеджмента, уже привыкших воспринимать В.Путина как помеху своим текущим и прямую угрозу стратегическим интересам.

В то же время даже неконтролируемые либералами органы госуправления во многом дезорганизованы и не имеют стратегии. Частично они демонстрируют открытое игнорирование нужд и мнений населения России (достаточно вспомнить ответ губернатора Калининградской области Алиханова «по кочану» на вопрос о причинах отказа от обещаний по поддержке малоимущих семей и совет главы Хакасии Зимина бедным муниципалитетам собирать ягоды).

Органы госуправления не создают для общества ориентиров на период после президентских выборов, а обещания президента после пятилетнего безнаказанного саботажа майских указов либеральным правительством Медведева не будут восприняты обществом. Поэтому после победы Путина на выборах россияне лишатся перспектив (кроме перспективы дальнейшего разрушения экономики, блокирования развития и снижения уровня жизни, заложенной в федеральный бюджет), что сделает их восприимчивыми к манипулированию и психологически неустойчивыми.

Отказ России отвечать «ударом на удар» по внешней политике, ее тщетные призывы к соблюдению Западом международного права (растоптанного тем еще в 1999 году бомбежками Югославии) и призывы к сотрудничеству (в то время как он взял курс на наше уничтожение) производит впечатление утраты российским государством субъектности (обретенной в дни Крыма) и безнаказанности дальнейшей эскалации агрессии против него в рамках новой холодной войны.

В этих условиях в качестве подготовительных действий Запада может быть расценено максимальное унижение России в связи с Зимней Олимпиадой. Демонстрация неспособности государства защитить от очевидного произвола гордость России – ее чемпионов – вызывает у масс болельщиков ощущение ничтожества государства и его фиктивного характера.

Одновременно с этим, похоже, идет вербовка российских олигархов и просто обеспеченных людей в США и Великобритании на основе проверки происхождения их средств, передача их капиталов под скрытый внешний контроль (вне зависимости от степени законности их получения) и превращение таким образом российской «элиты» в орудие госпереворота. Арест Керимова, похоже, является демонстрацией будущего тех, кто не захочет становиться новыми «спящими» агентами госпереворота.

Непосредственно перед выборами стоит ожидать новых сильных ударов по психике и повседневности россиян.

С одной стороны, таким ударом может стать полномасштабное наступление уже подготовленной к этому украинской армии на Донбассе для проведения «под камеру» массовой резни либо втягивания России в братоубийственную войну (в идеале – и то, и другое; при пассивности России возможно продолжение наступления уже на ее территорию с уничтожением ее граждан. Цель – еще более наглядная демонстрация ничтожности российской государственности и полного провала ее политики, предельное унижение России, дискредитация президента в глазах общества, разрушение его социальной базы и завершение полной дискредитации России на Западе.

В экономической сфере стоит ожидать запрет под страхом санкций иностранных вложений в госбумаги России, что вызовет бегство спекулятивных капиталов и (при условии продолжения Набиуллиной политики отказа от конституционной обязанности обеспечивать стабильность рубля, в том числе ограничением финансовых спекуляций) болезненную девальвацию рубля, исчезновение из торговли части товаров и скачок цен на остальные.

Возможно и замораживание госактивов России в США, что означает потерю более четверти международных резервов и усугубление девальвации (или вторую девальвацию подряд – в зависимости от выбора момента), а также подготовка аналогичного замораживания в Европе.

Наконец, возможны и разного рода диверсии (в том числе компьютерными вирусами), разрушающие общественную психику и создающие впечатление недееспособности государства. Репетиции в части компьютерного террора против российских банков и телефонного террора – для выявления схем реагирования государства на теракты уже проведены.

На этом фоне можно будет приступать к непосредственной организации Майдана.

Существенно, что в сети Facebook был, похоже, отработан механизм перехвата контроля за аккаунтами лидеров общественного мнения с размещением в них противоположных их политическим взглядам призывов, написанных с идеальным соблюдением их стилистики. Скажем, Александру Проханову контроль за его аккаунтом под откровенно вздорными предлогами не возвращали длительное время, - в течение которого его аккаунт использовался для оголтелой и полностью противоречащей его взглядам, но идеально соответствующей его стилю антироссийской пропаганды.

Возможно, в критической ситуации такой контроль будет установлен за большим числом аккаунтов ключевых лидеров общественного мнения России (и, возможно, не только в Facebook), которые внезапно развернут свою аудиторию не на защиту, а на разрушение государственности.

«Отползание» от России Казахстана (внезапный форсированный переход на латиницу) и Киргизии (введшей антироссийский государственный праздник и отказавшейся от своих обязательств в рамках ЕАЭС после личной поддержки В.Путина ее президента) – признаки ориентации на эту перспективу.

Важно, что защититься от агрессии Запада нельзя без устранения морально-психологической и непосредственно материальной зависимости политического класса России от Запада (политической ликвидации «оффшорной аристократии»), а также без перехода от стратегической обороны (единственной стратегии, гарантирующей поражение) к активному, разнообразному и изобретательному наступлению на Запад.

Кроме того, условием существования России является решительный переход от социально-экономической политики уничтожения нашей страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию: комплексной модернизации инфраструктуры, требующей ограничения финансовых спекуляций, коррупции, монополизма; разумного протекционизма; гарантирования реального прожиточного минимума; нормализации налоговой и миграционной политики, здравоохранения и образования.

Однако пока нет даже признаков понимания изложенных угроз и задач российского государства.

Михаил Делягин