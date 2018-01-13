Чем отличается Лагерь Навыка (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Чем отличается Лагерь Навыка? Правильная образовательная среда для воспитания мальчиков и девочек.

Сайт Лагерь Навыка: http://skillcamp.ru

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Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com