Чем отличается Лагерь Навыка (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
21:32. 13 января 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Чем отличается Лагерь Навыка? Правильная образовательная среда для воспитания мальчиков и девочек.
Сайт Лагерь Навыка: http://skillcamp.ru
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Воспитание и образование детей – создание будущего. Как из детей выращивают послушное стадо, не способное самостоятельно мыслить, какой должна быть система образования – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com