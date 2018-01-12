“Урал” во всем мире

Почему иностранцы пересаживаются на российские мотоциклы

Знаменитый в СССР мотоцикл "Урал" с коляской набирает популярность у иностранцев. Дело в том, что из-за кризиса 1990-х производители машины переориентировались на Запад. Теперь наша легенда обрела там, так сказать, второе дыхание."Урал", который выпускает Ирбитский завод, можно встретить в разных странах. В настоящее время на конвейере пять модифицированных моделей.Отметим, что тяжелые мотоциклы с боковым прицепом, который еще называется коляской, пользовались большим успехом в СССР. Теперь эту обновленную российскую технику выбирает весь мир.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com