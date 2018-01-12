“Урал” во всем мире
10:01. 12 января 2018 Просмотров - 777 5 коммент. Опубликовал: brahman
Почему иностранцы пересаживаются на российские мотоциклы
Российские мотоциклы произвели за рубежом в последнее время настоящий фурор. Так, иностранцы часто приобретают легендарный "Урал" с коляской.
Знаменитый в СССР мотоцикл "Урал" с коляской набирает популярность у иностранцев. Дело в том, что из-за кризиса 1990-х производители машины переориентировались на Запад. Теперь наша легенда обрела там, так сказать, второе дыхание.
"Урал", который выпускает Ирбитский завод, можно встретить в разных странах. В настоящее время на конвейере пять модифицированных моделей.
Отметим, что тяжелые мотоциклы с боковым прицепом, который еще называется коляской, пользовались большим успехом в СССР. Теперь эту обновленную российскую технику выбирает весь мир.
Российские мотоциклы произвели за рубежом в последнее время настоящий фурор. Так, иностранцы часто приобретают легендарный "Урал" с коляской.
Знаменитый в СССР мотоцикл "Урал" с коляской набирает популярность у иностранцев. Дело в том, что из-за кризиса 1990-х производители машины переориентировались на Запад. Теперь наша легенда обрела там, так сказать, второе дыхание.
"Урал", который выпускает Ирбитский завод, можно встретить в разных странах. В настоящее время на конвейере пять модифицированных моделей.
Отметим, что тяжелые мотоциклы с боковым прицепом, который еще называется коляской, пользовались большим успехом в СССР. Теперь эту обновленную российскую технику выбирает весь мир.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Самое большое впечатление в статье на меня произвело не то, что мотоциклы идут на экспорт и пользуются там популярностью. А то, что они вообще выпускаются.
Примерно лет 20 назад, в какой-то книге при анализе состояния экономики России была приведена сравнительная таблица объёмов производства за последние годы(те годы).Так вот в ней было чётко указано (это мне врезалось в память), что при общем снижении объёмов производства различных видов продукции в разы (по каждой категории по-разному)-напротив мотоциклов стоял “0″. Почему-то это меня тогда шокировало, также, как и сейчас.Потом уже как-то не заострял внимание на этой теме-ну померла, так померла, что поделаешь.А тут такая новость-оказывается рано ещё хоронить.
Значит вопреки всему (а не благодаря всему), что-то ещё работает.Это просто замечательно.
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Хороший, мощный мотоцикл “Урал”. Красавец!
На нем даже можно таскать волокуши на сенокосе.
В СССР еще выпускали мотоциклы: “Днепр”, “Восход”, “Иж-Планета”,
“Иж-Юпитер” и другие.
Отрадно, что и за границей оценили российскую продукцию.
“Урал” с пулеметом можно использовать бойцам сирийской армии против боевиков.
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За год Ирбитский завод выпускает около 1000 Уралов. 800 с небольшим уралов в месяц. На заводе работает 152 человека. Это крохи для фанатов марки. При чем именно для фанатов, поскольку в России Урал стоит около 700 000 рублей. За бугром 14 000 долларов. Большинство комплектующих импортные. Ни о каком серьезном производстве речи нет. Что то вроде дорогих сувениров из России.
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З
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Отличный мотоцикл!Правда жрал много, но по сравнению с нынешними ценами на бензин – зто копейки.