Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2018
- 10:10 Украина в очередной раз всех нас обманула Захарченко об обмене пленными.
- 10:10 Военнослужащий батальона Патриот Панк надеюсь, в 2018 году мы будем жить без во.
- Вчера 22:58 Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, — Путин (ВИДЕО).
Украина в очередной раз всех нас обманула Захарченко об обмене пленными
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Военнослужащий батальона Патриот Панк надеюсь, в 2018 году мы будем жить без во
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, — Путин (ВИДЕО)
Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, выполнение минских соглашений по Украине, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса, полностью бы устроило Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.
«Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», — добавил президент РФ.
Он пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.
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