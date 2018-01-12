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Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2018

10:13. 12 января 2018 Просмотров - 902 Нет комментариев Опубликовал:

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Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, — Путин (ВИДЕО)

Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, — Путин (ВИДЕО) | Русская весна

Ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, выполнение минских соглашений по Украине, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса, полностью бы устроило Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

«Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», — добавил президент РФ.

Он пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.

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