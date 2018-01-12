СМИ попросили денег у Путина. За счёт здоровья народа

11 января в редакции „Комсомольской правды” состоялась встреча В.В. Путина с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств. Мы предлагаем вашему вниманию краткий репортаж об этой беседе с некоторыми комментариями.Сначала – общая оценка.Если судить по некоторым вопросам заданным, а также по тому, о чём журналисты не спросили президента – создаётся чёткое впечатление, что задавшие их работают не на Россию, а на Соединённые Штаты Америки. К счастью, таковыми, т.е. явно проамериканскими, оказались не все руководители СМИ.На чём основано суждение о проамериканизме некоторых вопрошавших?

„Тот персонаж, о котором Вы упомянули, – он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве.”

В целом, средняя продолжительность жизни алкоголиков на 15-20 лет меньше, чем людей, ведущих трезвый образ жизни.



Социальные последствия алкоголизма







увеличение преступности и числа убийств;



рост заболеваемости, инвалидности у детей и взрослых;



повышение уровня смертности;



снижение уровня рождаемости и высокая смертность среди младенцев;



повышение травматизма.



Экономические последствия алкоголизма







Снижается трудоспособность из-за влияния спиртных напитков, человек прогуливает работу, снижая производительность компании.



Предприниматели теряют деньги, выплачивая пособие по больничным. Из-за низкого уровня рождаемости и высокой смертности возникает дефицит рабочей силы.





Физиологические последствия алкоголизма



Болезни печени (жировая дистрофия печени, цирроз, гепатит).



Одним из последствий хронического алкоголизма является истощение всего организма. Это приводит к появлению заболеваний пищеварительного тракта, развитию нервных болезней.



Алкоголизм влечет за собой возникновение опухолей в печени и поджелудочной железе. Могут пострадать и другие органы: желудок, молочная железа, половая система и другие.



Заболевания желудка и кишечника — при алкоголизме возникает гастрит и язва желудка.



При повреждении алкоголем поджелудочной железы развивается сахарный диабет.



Последствия алкоголизма могут выражаться в различных кровотечениях. Повышается давление, что приводит к разрывам сосудов и вен – инфаркт и инсульт.



Алкогольная зависимость крайне губительна для нервной системы. Она приводит к тяжелейшим формам нервного расстройства, депрессий, психозу.



На последних стадиях алкоголизма развивается слабоумие, возникают провалы в памяти, снижаются умственные способности.



Болезни мочеполовой системы, приводя к бесплодию, импотенции, раку простаты, выкидышам.



Негативно спиртные напитки влияют на состояние почек, вызывая почечную недостаточность.



Алкогольная зависимость поражает сосуды и является причиной различных заболеваний сердца.



Повышается артериальное давление, уровень холестерина, вызывающее одышку, тахикардию и на поздних этапах инфаркт.



Часто встречаются случаи смерти во сне из-за удушья.





Последствия алкоголизма у женщин





У матерей, продолжающих постоянно выпивать во время беременности, могут возникать различные нарушения и патологии в развитии плода. Ребенок может родиться с неправильными пропорциями головы и тела, конечностей.



У новорожденных отмечается уродство, выпученные глаза, вдавленный нос. Такой ребенок будет страдать хроническими заболеваниями нервной, пищеварительной системы, высок риск развития алкоголизма в будущем.



У таких детей возникает часто низкая мозговая активность, проявляющаяся повышенной подвижностью, отсутствием усидчивости, агрессией, склонностью к депрессиям и психозам…

Вот была затронута тема выборов. Не мешает ли самому Путину множество самых разных кандидатов на президентский пост. Ответ был прост и понятен: не мешает, ибо люди выносят на обсуждение злободневные вопросы, которые власти придётся решать. Более того, различные кандидаты предлагают свои решения насущных проблем России.Тут же последовал вопрос по одному из десятков недопущенных на выборы кандидатов в президенты. По одному-единственному: Навальному. Дескать, в „Вашингтоне и ряде европейских столиц” по этому поводу заволновались.Процитируем часть ответа Путина на этуПросим обратить внимание читателей и на незаданный вопрос: как Путин относится к своему главному сопернику на предстоящих выборах – Грудинину. А почему не задали? А потому, что эти самые СМИ, беседующие с Президентом, Грудинина раскручивают по максимуму. И здесь Вашингтон совершенно не чувствует себя взволнованным: всё идёт по плану.Чуть позже М. Комиссар, бывший заместитель главы Администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина, а ныне – шеф „Интерфакса” заостряет внимание на печальном инциденте в Сирии: взлетевшие с Идлиба беспилотники попытались атаковать нашу базу.И бывший высокопоставленный сотрудник ЕБНа, удивлённо-наивно раскрыв свои комиссарские глазки, выдвигает тезис, что Турция (которая должна контролировать район Идлиба) предала Россию. Как же такое, Владимир Владимирович, следует понимать?!Если бы подобный вопрос прозвучал из уст неоперившегося молодого журналиста – он был бы достаточно логичным. Но зубр журналистики,, не может не понимать, что разграничение зон ответственности на бумаге – это одно, а практический контроль за территорией – несколько иное.Т.е. в условиях военного времени, когда террористические формирования невероятно мобильны, да к тому же с точки зрения логистики и снабжения поддерживаются военными и спецслужбами США, – отследить и проконтролировать каждый жест террористов на практике не так просто. И инциденты, к сожалению, могут иметь место. Собственно, Президент примерно в таком духе и ответил пожелавшему обострить российско-турецкие отношения Михаилу Комиссару.Гендиректор ТАСС С. Михайлов заострил вопрос о слухах в западной прессе о якобы имевшем место вмешательстве России в выборный процесс… в Италии. Вопрос: зачем пересказывать слухи, порочащие нашу страну? Больше президента не о чем спросить??!Нового главного редактора еженедельника «Аргументы и Факты» И. Черняка страшно волнует вопрос: когда же мы помиримся с Америкой… Интересно, разве тема взаимоотношения России и США – это один из главных вопросов, беспокоящих НАРОД России??! Как и в случае со слухами по Италии – у нас в стране всё в порядке, больше не о чем беспокоиться?Однако самой возмутительной, с нашей точки зрения, была тема, вброшенная главредом „Огонька” (отчего-то сразу вспомнилась перестройка…) С. Агафоновым.Суть просьбы бывшего известинца следующая: журналистам тяжело живётся без больших денег, а их можно заработать исключительно на рекламе. И не на абы какой, а на рекламе алкоголя.Дальше пошло напоминание внедрённых иудейским Западом губительных для России мемов: питие, дескать, это наша национальная традиция; алкоголь – „святое дело”; и фразу иудея Жванецкого привели:«в малой дозе алкоголь безвреден в любом количестве»; и что водка – это „наша национальная гордость”. Более того, по Агафонову, наша водка – это и наше „завоевание, это же часть культуры”!Получается, что озвучив „коллективную просьбу” о снятии законодательных барьеров на рекламу алкоголя, Агафонов фактически призвал к следующему: чтобы СМИ чувствовали себя комфортно, давайте продолжать спаивать народ, губить здоровье мужчин, женщин и детей, разрушать семьи, увеличивать число смертей и травматизм на дорогах и на производстве, короче, давайте будем продолжать разваливать страну.Чтобы не загружать настоящую публикацию цифрами, мы лишь напомним качественные моменты , связанные с ущербом для народа и страны от употребления алкоголя.





И вот чтобы усиливать все вышеперечисленные негативные процессы для народа и страны, Агафонов от имени коллег просит разрешить хотя бы во время ЧМ по футболу рекламировать виски, коньяк, водку!



Как охарактеризовать такого человека? Идиот? Подонок? Враг народа?!!



Надо отдать должное Президенту. Он дал достойный отпор коллективному натиску, обещав подумать о возможности облегчить экономическую деятельность СМИ. Показательна одна из реплик Президента в ответ на натиск Агафонова:

Я вырос на материнском молоке…



Единственный стоящий вопрос задал президенту журналист и бизнесмен К. Ремчуков. О „кадровом обеспечении процессов управления. И связанной с ним проблемой социальных лифтов для молодых.”



Снимаю шляпу, Константин Вадимович!





