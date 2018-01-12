Площадь Немцова и угол Сахарова-Боннэр

Как выродилось правозащитное движение! В СССР люди за убеждения готовы были сесть в тюрьму, лишиться удобств и карьеры. При этом защищать они пытались не свои личные права и свой персональный комфорт, а права человека, как они считали в Советском Союзе нарушаемые. С ними можно (и нужно) не соглашаться, но их поступки и позиция в любом случае достойна уважения.

И во что это превратилось, когда «свобода победила несвободу»?

Вместо советских диссидентов появились «диссиденты» российские. Для которых вместо 15 лет, максимум это 15 суток. А если и несколько лет, то уж за хулиганскую выходку в Храме, а никак не за убеждения.

Выродились и сами «правозащитники» и дело за которое они боролись. Раньше они требовали свободного выезда из СССР для евреев и немцев, сегодня требуют свободы содомии для гомосексуалистов.

Вместо академика Сахарова теперь Борис Немцов.

Большей деградации правозащитной идеи даже сложно себе представить. Вместо отца водородной бомбы, ученого, рискнувшего всем ради своих убеждений (пусть, с моей точки зрения, и ошибочных!) приватизатор-плейбой, оставивший после себя не кучу научных трудов, а кучу … денег.

Почему мы вдруг решили, что Сахарова поменяли на Немцова? А это не мы решили, это США решили второго приравнять к первому. Увековечить, так сказать. В камне и граните и немного в асфальте и плитке.

Когда в СССР академика Сахарова лишили свободы перемещения и сослали под надзор КГБ в город Горький, Штаты решили Кремль поставить в «сложное информационное положение». И поэтому небольшое пространство прямо перед Посольством СССР в Вашингтоне в 1984 году назвали «площадью Сахарова» (Sakharov Plaza).

Тот факт, что плаза была совсем небольшой, значения не имел. Можно было постоянно напоминать, что, мол, у вас там в Горьком томится правозащитник А.Д. Сахаров. Ну и ведь академик действительно жил в ссылке, при этом никакого преступления или предательства Родины он не совершал. То есть «троллинг» американцев хоть соответствовал действительности. Надо было не держать Сахарова в ссылке, а просто дать ему уехать на Запад. А так в Осло Нобелевскую речь, когда ему дали премию Мира, читала вместо него жена Елена Боннэр. Тоже «правозащитница», под ее влиянием, кстати, советский академик стал антисоветским диссидентом.

Забавно, что в своем тогдашнем желании насолить Советскому Союзу, американцы немного переборщили. И в Нью-Йорке назвали пересечение 67-ой улицы, где расположена миссия СССР при ООН, и 3-ей авеню … «Углом Сахарова-Боннэр».

Вот так – тут вот угол, и он именной…

Когда же теперь читаешь, что в США решили сделать площадь Немцова, то остается лишь развести руками. Во-первых, именно СДЕЛАТЬ, потому, что до сих пор никакой площади на этом месте не было, ничего не переименовали – просто… добавили. Во-вторых, потому, что площадь эту делают перед нашим посольством. И «открывать» её будут 27 февраля 2018 года – то есть ровно через три года после убийства Бориса Немцова.

Что США хотят показать этим жестом? Убийцы найдены, осуждены. Никто в застенках по этому делу, кроме убийц, не томится. Никого не мучают, никому никуда ездить не запрещают.

А площадь Немцова будет рядом с площадью Сахарова и в одном ряду с «Углом Сахарова-Боннэр».

Вот вам и чистая политика, которая спустя короткое время после победы тех идей, за торжество которых боролся академик Сахаров, полностью оторвалась от реальности.

Не за это он боролся.

И как тут не стать философом…

Источник: nstarikov.ru