Площадь Немцова и угол Сахарова-Боннэр
Как выродилось правозащитное движение! В СССР люди за убеждения готовы были сесть в тюрьму, лишиться удобств и карьеры. При этом защищать они пытались не свои личные права и свой персональный комфорт, а права человека, как они считали в Советском Союзе нарушаемые. С ними можно (и нужно) не соглашаться, но их поступки и позиция в любом случае достойна уважения.
И во что это превратилось, когда «свобода победила несвободу»?
Вместо советских диссидентов появились «диссиденты» российские. Для которых вместо 15 лет, максимум это 15 суток. А если и несколько лет, то уж за хулиганскую выходку в Храме, а никак не за убеждения.
Выродились и сами «правозащитники» и дело за которое они боролись. Раньше они требовали свободного выезда из СССР для евреев и немцев, сегодня требуют свободы содомии для гомосексуалистов.
Вместо академика Сахарова теперь Борис Немцов.
Большей деградации правозащитной идеи даже сложно себе представить. Вместо отца водородной бомбы, ученого, рискнувшего всем ради своих убеждений (пусть, с моей точки зрения, и ошибочных!) приватизатор-плейбой, оставивший после себя не кучу научных трудов, а кучу … денег.
Почему мы вдруг решили, что Сахарова поменяли на Немцова? А это не мы решили, это США решили второго приравнять к первому. Увековечить, так сказать. В камне и граните и немного в асфальте и плитке.
Когда в СССР академика Сахарова лишили свободы перемещения и сослали под надзор КГБ в город Горький, Штаты решили Кремль поставить в «сложное информационное положение». И поэтому небольшое пространство прямо перед Посольством СССР в Вашингтоне в 1984 году назвали «площадью Сахарова» (Sakharov Plaza).
Тот факт, что плаза была совсем небольшой, значения не имел. Можно было постоянно напоминать, что, мол, у вас там в Горьком томится правозащитник А.Д. Сахаров. Ну и ведь академик действительно жил в ссылке, при этом никакого преступления или предательства Родины он не совершал. То есть «троллинг» американцев хоть соответствовал действительности. Надо было не держать Сахарова в ссылке, а просто дать ему уехать на Запад. А так в Осло Нобелевскую речь, когда ему дали премию Мира, читала вместо него жена Елена Боннэр. Тоже «правозащитница», под ее влиянием, кстати, советский академик стал антисоветским диссидентом.
Забавно, что в своем тогдашнем желании насолить Советскому Союзу, американцы немного переборщили. И в Нью-Йорке назвали пересечение 67-ой улицы, где расположена миссия СССР при ООН, и 3-ей авеню … «Углом Сахарова-Боннэр».
Вот так – тут вот угол, и он именной…
Когда же теперь читаешь, что в США решили сделать площадь Немцова, то остается лишь развести руками. Во-первых, именно СДЕЛАТЬ, потому, что до сих пор никакой площади на этом месте не было, ничего не переименовали – просто… добавили. Во-вторых, потому, что площадь эту делают перед нашим посольством. И «открывать» её будут 27 февраля 2018 года – то есть ровно через три года после убийства Бориса Немцова.
Что США хотят показать этим жестом? Убийцы найдены, осуждены. Никто в застенках по этому делу, кроме убийц, не томится. Никого не мучают, никому никуда ездить не запрещают.
А площадь Немцова будет рядом с площадью Сахарова и в одном ряду с «Углом Сахарова-Боннэр».
Вот вам и чистая политика, которая спустя короткое время после победы тех идей, за торжество которых боролся академик Сахаров, полностью оторвалась от реальности.
Не за это он боролся.
И как тут не стать философом…
Источник: nstarikov.ru
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Цитата:
Надо было не держать Сахарова в ссылке, а просто дать ему уехать на Запад.
Ну а то что Сахаров владел секретной информацией это побоку. Типа “Езжай расскажи буржуинам наши тайны великие”.
На самом деле Сахаров не был никаким правозащитником, он был подкаблучником Бонэр. Эта … и сделала его типа правозащитником чтобы вывезти свою дочь в США, да и бабло опять таки поиметь.
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Я не думаю, что он (особенно ближе к концу своей ссылки) владел какой-либо уж очень секретной информацией.Поэтому можно было бы выпихнуть его из СССР.
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Ну с Сахаровым,тоже все не так просто.Академик в 32 года!! Один из основных создателей водородной бомбы,на его теории подводных подрывов у побережий пиндостана до сих пор держится отличное пугало,даже если эта теория и не так старашна в реале,не находится у пиндосов “хероев” (это не бендерцы пустоголовые)проверить это на практике.По моему,он просто переутомился во время безумной ядерной гонки,что негативно сказалось на его психическом состоянии,а впоследствии,безусловно страдал деменцией,послушайте его выступления на съезде смрадных тварей в 1989 году.Это клиника,100%.Встает вопрос,чем занималось кгб,почему допустило к академику бонер? Что не знали кто эта тварюшка? С Академиком,явно ,что то не чисто. Считаю сравнивать воровато-бляgoвитого жиденка боруха с Сахаровым никак нельзя.Не те величины.А место перед посольством пиндостана в Москве,предлагаю назвать Великим Сталинским переулком.Будет весело.
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Когда читал статью, у меня тоже возникла такая же мысль- тем же концом им и по тому же месту.
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Нет, его назовут Американский тупик.
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БУДУЩЕЕ АМЕРИКАНСКИХ ПЛОЩАДЕЙ :- Площадь имени Немцова (Земля ему стекловатой) , Тупик имени Кличко, Конная дорога имени Собчак, Зеленый сквер имени Рыжкова , Свалка имени Навального, липовая роща имени Березовского, Биржа имени Наебуллиной, Парикмахерская имени “Чубайс “……
Остановите меня. …..!!!
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А зачем тебя останавливать?Это получается- себе вредить.
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Так боюсь в антисемитизме обвинят!!!!
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Есть универсальное средство от таких обвинений,рекомендую. Никогда не оправдывайся и не пытайся доказать обратное.Сразу обвиняй оппонента в ФАШИЗМЕ,т.к. это и есть истинная правда.Эту мысль я вычитал в одной книге.Автор резонно пишет,что любыми другими словами Вы ставите себя в положение виноватого и, след. должны оправдываться.А вот хрен им всем.
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Пиндосам надо еще застолбить место в США для Горбачева, их агентов:
Гайдара и Чубайса, а также открыть Ельцин-центр вблизи какого-нибудь кабака.