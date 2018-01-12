Опал: связь времен в одном карате

К сожалению, фотографии, представленные в статье, не могут передать и сотой доли красоты опала. Это удивительный камень: человек даже с малой долей воображения увидит в нем просторы космоса и рождение новой галактики, глубины океана и радугу, просвечивающую сквозь туман на росные листья. Словом, все, на что хватит воображения.

Невозможно остаться равнодушным к красоте опала. С древних времен камень почитали, восхищались им, боялись его и ненавидели — но все равно не проходили мимо. Вообще, опал на заре юности различных пантеонов выглядит весьма агрессивным, если не сказать — злобным сыном Природы. Взять, к примеру, Древний Египет — в местной братии опалом владел Сет. Опасный, могущественный бог пустыни повелевал огнем и ветром, несущим людям смертоносные песчаные бури. Считалось, что свой цвет огненный опал (есть такая группа, сейчас именуемая золотистыми) перенял от волос владельца-небожителя. Собственно, поэтому огненные опалы и ценились так высоко — каждому хотелось заиметь камень, связанный с могучим Сетом. По легенде, когда Сет сплавил запечатанного в драгоценный саркофаг Осириса вниз по Нилу, именно опалы, коими был инкрустирован богатый гроб, не позволили владыке подземного царства выкарабкаться наружу, вынуждая его оставаться внутри и удерживая своей магической силой. Странный был обычай — дарить родне саркофаг, но у каждого времени свои причуды.

В Древнем Риме опал был прерогативой бога Марса, прообраза греческого Ареса. Здесь тоже прослеживается явная агрессивная линия — Марс, бог войны, вряд ли таскал с собой опалы с целью раздать их осиротевшим детям и овдовевшим римлянкам, а потому люди видели в камне реки крови и пожары, разоренные селения и уничтоженные посевы. Словом, опал для них был олицетворением всего, что несет с собой война. Скандинавские страны “вручили” опал норнам, чье трио передавало опал друг другу и высматривало в нем хитросплетения человеческих судеб. Заглядывая в камень у колыбельки с новорожденным, эти прядильщицы выкладывали о нем всю подноготную, и насквозь видели дальнейшую жизнь младенца. Так говорят легенды, а у меня к ним только один вопрос — кому норны об этом рассказывали, раз сложилось такое твердое убеждение об “утечке информации” от предсказательниц в мир людей? Один же, великий бог, владея знаниями о магических свойствах опала, использовал его для обращения в людей, птиц, животных, да и вообще в любое живое существо. Это давало ему огромное преимущество перед другими богами — меняя обличье, Один мог перемещаться по всем существующим мирам.

Во времена Средневековья “опаловая агрессия” сменилась страхом и ненавистью, и камень стал чуть ли не возглавлять черный список магической атрибутики, которой пользовались разномастные колдуны и уголовная братия. Так, околосудебные чиновники искренне верили, что опал активно используется ворами для замутнения сознания будущей жертвы. Ну, как гипноз современными гадалками — “ему с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь”. Околдованные опалом люди добровольно отдавали кровно нажитое. Очень удобная практика — свалить всю вину на камень. А вот так взял денег в долг, а потом — “меня обокрали, это все опал!” — и отдавать не надо.

Но это еще полбеды. В Италии опал призывал натуральных демонов, которые всюду сеяли голод и разруху, а особо непокорные Сатане районы начисто выкашивали черной смертью — чумой. В лучшие годы инквизиции ее рачительные слуги напрямую говорили о камне не иначе, как об “оке зла”, без которого нечисть не будет повиноваться и в этот мир никоим образом не пролезет. То есть, хоть ты весь пентаграммами обрисуйся и стадо черных козлов на жертвоприношения переведи, но если у тебя нет опала, то результатом призыва демона будет только пшик и впустую переведенные ресурсы. А еще размолотый в порошок опал считался неотъемлемым ингредиентом всяческих зелий, при помощи которых можно было легко загубить тело и душу неугодного человека. А я-то, наивная, восхищаюсь его красотой!



Но время никогда не останавливает свой ход, и с каждым движением маятника в мир приходят все новые поверья и модные веяния. Растет роль науки, а предрассудки теряют былой вес. Вот и в отношении опала человечество постепенно меняло гнев на милость, правда, такое изменение заняло не одно столетие. В результате в обществе сложилось интересное мнение: если в коллекции драгоценностей какой-нибудь аристократки нет украшения с опалом, то тьфу она, а не дама благородных кровей. Более того, женщины искренне верили, что опал помогает им сохранить молодость, красоту и шарм, которые так притягательны для противоположного пола, а потому любой ценой стремились заполучить желанные украшения. Несложно представить, какую цену заламывали ювелиры даже за самые простенькие поделки с опалом.

В качестве примера страстной любительницы опалов можно привести королеву Викторию. Данная особа была просто без ума от этого камня, очень часто носила драгоценности, инкрустированные опалом, и дарила нечто подобное своим дочерям на знаменательные события их жизни. В то время еще бытовало поверье, что опал сулит раннюю смерть своему обладателю, однако пример королевы Виктории, как и ее дочерей, говорит совершенно обратное: все они дожили до преклонных лет, и скончались в глубокой старости.

Радуга во Вселенной

Любое творение природы состоит из мельчайших частиц, скрепленных между собой, но не всегда мы можем рассмотреть эти частицы. Опал позволяет это сделать, словно показывая свою изнанку. Но так не хочется верить, что удивительные преломления цвета и невероятный рисунок полностью зависят только от структуры камня! Тут больше на ум приходит волшебство и древняя магия. Но увы — это просто крошечные частички кварца, причудливо сцепившиеся друг с другом под разным углом. От этих спаек и отражаются солнечные лучи, раскрывая камень во всей красе. Благодаря вкраплениям примесей вроде железа, марганца, меди, никеля и тому подобных веществ в мире насчитывается около сотни разновидностей опала. Из них только небольшая часть “заслужила” собственные наименования, остальные просто разбиты на несколько групп.

Научный мир, несмотря на нежную любовь человечества к опалу, так до сих пор и не сумел создать четкой классификации его разновидностей, а вместо этого выделил три группы: черные, золотистые, и белые опалы. Названия очень и очень условны, потому что к белым опалам относятся все камни с оттенками от молочно-белого до светло-желтого, к золотистым — оранжевые и красные камни, а к черным — темные, синие или серые. Но есть и самостоятельные подвиды. Джиразоли полупрозрачные, основной цвет — белый, но встречаются камни, словно светящиеся изнутри мягкими оттенками голубого, розового или нежно-желтого. Царский опал — красно-зеленый, гиалит — прозрачный голубой, кахолонг — камень, чья пористая бело-голубая структура сильно смахивает на фарфор. А еще есть интересный опал, называемый арлекином — ярко-оранжевый, практически огненный, он весь светится желтыми и голубыми вкраплениями. В отношении арлекина существует поверье, что он оберегает владельца от всех стихийных передряг, будь то землетрясение, пожар или цунами. Жаль, японцы не знают о таком чудесном свойстве (это был сарказм).

Что касается месторождений, то самым старым на данный момент считается чешское — копи Червенци. В начале ХХ века открыто месторождение в Южной Австралии — скоро полторы сотни лет, как оттуда идет большая часть мировой добычи белых и золотистых опалов. Среди вулканического пепла в США встречаются пласты минералов, отличающихся красотой и хрупкостью, но самое лучшее качество — у опалов, добываемых в Гватемале, Мексике и Гондурасе.

Опал в литотерапии

Многие считают ее лженаукой, но, как говорится, миллионы бабушек не могут ошибаться. Оставлю прения по этому поводу представителям официальной и народной медицины, и расскажу о роли опала в лечении камнями.

Лекари с незапамятных времен обратили внимание на интересное свойство опала: он словно подергивался мутной дымкой, когда к владельцу приближалась болезнь. Вряд ли от такого сигнала был какой-то прок, но “сторожевой” камень успешно выполнял свою роль. В XVII веке появился первый труд о необычных свойствах минерала, принадлежащий перу придворного врача императора Рудольфа, сидевшего на троне Богемии. Светило поведало миру, что зрение можно улучшить как раз с помощью опала, а еще он благотворно влияет на нервную систему, помогает справиться с припадками, улучшает работу сердечно-сосудистой системы (и где слов таких в XVII веке набрались?), и помогает выбраться из меланхоличного состояния. Между прочим, современные литотерапевты придерживаются схожего мнения: опал действительно способен поддерживать нервную систему и иммунитет.

Еще одно уникальное свойство опала: он способен нормализовывать артериальное давление, причем “делает” это направленно. То есть гипотонику — повысит, а страдающему от гипертонии — понизит. Камень выводит шлаки, улучшает кровообращение и стимулирует кроветворение, активизирует обмен веществ и ускоряет регенерацию тканей. В каком-то плане его можно считать женским камнем, потому что опал непонятным образом препятствует нежеланной беременности, и в то же время помогает выносить здорового малыша и родить без последствий для организма.

Если честно, сама я не очень верю в подобные заявления, потому что, будь такое правдой хотя бы на треть, то литотерапия стала бы панацеей в лечении многих болезней. А с другой стороны — “Миллионы бабушек не могут ошибаться ©”.

Магия опала

Если посмотреть на “эволюцию” отношения к опалу с древности до наших дней, то можно увидеть, как камень из “черного” превращается в “белый”. Примерно такое же отношение к нему и у оккультистов. Так, на Востоке опал применялся для толкования снов и предсказания будущего, а индийские йоги наблюдали в нем свои прошлые и будущие реинкарнации в максимальных подробностях. Однако для подобных практик подходящим считался только опал светлого цвета — он считался чистым. Темный камень наделялся строго противоположными свойствами: боги, не отличавшиеся особым человеколюбием, запечатывали в него души тех, кого принято называть отъявленными преступниками. Души выпускались из своей темницы только для того, чтобы выполнить приказ темного бога, а затем их помещали обратно. Естественно, добра от такого камня ждать не стоило.

Опал — очень сильный талисман. Одно из его свойств заключается в том, что он работает по принципу аккумулятора — накапливает положительную энергию в моменты ее переизбытка, когда эмоции захлестывают через край, и постепенно отдает ее обратно, когда владелец камня находится в подавленном состоянии, не позволяя тем самым впасть в глубокую депрессию.

Оккультисты верят, что опал наделяет даром прорицания. Однако если человек будет использовать полученные знания для того, чтобы нанести вред другим, то дар отнимается навсегда. Только тот, кто искренне желает принести пользу окружающим, сумеет подчинить своеобразный характер камня. Точно так же опал влияет на жизнь владельца в зависимости от характера последнего: если человек светлый, добрый, то опал будет помогать ему и приносить удачу. А злобного хомо сапиенса камень попросту “утопит” в его же желчи.

Честь и слава

В короне императора Константина (того самого, из Священной Римской империи) красовался “Орфанус” — один из немногих опалов, получивший собственное имя.

Орфанус — камень в короне Римских императоров и нет ему подобных; по этой самой причине он называется орфанусом. Он имеет тончайший винный оттенок и его чистый снежно-белый цвет сверкает и искрится, как ярко-красное вино, и маскируется этими лучами. Этот камень полупрозрачен, и есть предание, что раньше он светился ночью, но теперь, в наше время, он не сияет в темноте. Говорят, что он охраняет королевскую честь.

Альберт Великий

Константин верил в силу опалов, и в то, что, помимо чести, этот камень оберегает и жизнь владельца, и его положение в обществе. Но несколькими столетиями позже в Европе бытовало совсем другое мнение, согласно которому коронованным особам (да и не коронованным — тоже) следовало подальше бежать от минерала. И складывается впечатление, что временами опал специально подтверждал такие взгляды. В XVII веке к прочим драгоценностям испанской казны добавился роскошный камень в золотой оправе, и тут же жизнь и власть монархов пошли под откос: то мор, то голод, то засуха, то корабль с американским золотом пошел ко дну за день пути до родного берега. Все 33 несчастья. И самое забавное, что все закончилось, как только камень был передан в монастырь, и украсил лик одной из икон. Уж не церковь ли расстаралась в королевских несчастьях, чтобы заполучить оправленного в золото красавца?

Что касается самых крупных экземпляров, то одним из них считается белый опал “Юпитер-5”, найденный в 1989 году на одноименном месторождении — более 20 000 каратов. Темный опал, “Госпожа Гленгарри” — более 1500 каратов, тоже “австралиец”. И тот, и другой хранятся в частных коллекциях.

На заметку владельцам этого необычного камня: опалы имеют свойство абсорбировать воду, и трескаться из-за ее долгого отсутствия, поэтому современные ювелиры часто пропитывают их специальными смолами и маслами, и практически в обязательном порядке вставляют в оправу, чтобы уберечь от возможных повреждений. Помните, что, если ваш камень надолго попадет в грязную жидкость, то можно безвозвратно его испортить. Рекомендуется иногда класть опал в чистую прохладную воду, беречь от ударов и нагревания, и тогда драгоценный минерал будет радовать глаз долгие годы.

P.S. Приношу свои извинения, если кому-то показалось, что фотографий слишком много. Просто камень настолько разнообразен, что хотелось показать хоть малую толику его расцветок.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru